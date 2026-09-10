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टॉक्सिक के फ्लॉप होने से टूटे यश, आवाज में दिखा दर्द, दोस्त ने बताया एक्टर का हाल

कन्नड़ एक्टर जयदेव मोहन, जिन्होंने 'टॉक्सिक' की कन्नड़ डबिंग पर काम किया है ने फिल्म को मिले खराब रिस्पॉन्स पर यश के रिएक्शन के बारे में बात की.

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टॉक्सिक के बाद टूटे यश (Photo: Screengrab)
टॉक्सिक के बाद टूटे यश (Photo: Screengrab)

कन्नड़ एक्टर जयदेव मोहन, जो यश के करीबी दोस्त हैं और जिन्होंने 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' की कन्नड़ डबिंग में काम किया था ने बताया कि फिल्म को खराब रिस्पॉन्स मिलने पर यश ने कैसा रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद फोन पर हुई बातचीत के दौरान यश की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था.

'प्रजावाणी' से बात करते हुए एक्टर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में उनका योगदान भले ही छोटा था, फिर भी उन्हें इस नेगेटिव रिएक्शन को समझना मुश्किल लग रहा था. उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को फिल्म रिलीज़ होने के बाद से वे यश से आमने-सामने नहीं मिले हैं, लेकिन फोन पर दो बार बात हुई है.

यश की आवाज में दिखा दर्द
जयदेव ने यश की बातें हूबहू दोहराते हुए कहा, 'यश ने कहा, 'इसे दिल पर मत लो. जो हो गया, सो हो गया, फिल्म रिलीज हो गई. अब इसे लोगों पर छोड़ देते हैं. यह उनकी पसंद है. हमने पूरी लगन से यह फिल्म बनाई और दर्शकों के सामने पेश की. बस इतना ही. इस बारे में ज्यादा मत सोचो. आगे के काम के लिए तैयार हो जाओ. समझे? जल्द मिलते हैं.'

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यश का जवाब नपा-तुला और प्रोफेशनल था. लेकिन जयदेव ने कहा कि उनके जहन में शब्द नहीं, बल्कि यश की आवाज का लहजा बसा रहा. उन्होंने कहा, 'लेकिन आप उनकी आवाज में दर्द महसूस कर सकते थे.'

जयदेव के लिए यह दर्द समझ में आने वाली बात है, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी और के देखने से पहले यश कितने लंबे समय तक इस फिल्म से जुड़े रहे. जयदेव ने कहा, 'मैंने इस कहानी को तब से बनते-बिगड़ते सुना है जब यह सिर्फ एक बीज की तरह थी. मैंने इसे साढ़े चार सालों में कई पड़ावों से गुजरते हुए देखा है, जब तक कि इसकी आखिरी कहानी तैयार नहीं हो गई. इस पूरी प्रक्रिया के पीछे यश ही थे. उन्हें कितना दुख हुआ होगा.'

हालात के भावनात्मक बोझ के बावजूद, जयदेव का मानना ​​था कि न तो वे और न ही यश दर्शकों को इस बात के लिए दोषी मानते हैं कि उन्होंने फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा मेकर्स चाहते थे. उन्होंने कहा, 'कोई बात नहीं. हमें इसे शालीनता से स्वीकार करना चाहिए. आखिर में, दर्शक ही सबसे अहम होते हैं. अगर उन्हें फिल्म पसंद आती है, तो अच्छी बात है. अगर नहीं, तो नहीं.'

उन्होंने खास तौर पर उस तर्क को खारिज कर दिया कि दर्शक फिल्म को समझ नहीं पाए. जयदेव ने कहा, 'हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है और दर्शकों को वह समझ नहीं आई - यह हमारी सोच नहीं है. हमने फिल्म उनके लिए बनाई है, अगर उन्हें पसंद आएगी तो वे जरूर देखेंगे. कोई बात नहीं.'

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बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म
इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने रिलीज़ के पहले 14 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर लगभग 338 करोड़ रुपये की कमाई की. ओपनिंग वीकेंड के बाद से रोजाना होने वाली कमाई में तेजी से गिरावट आई है और इसमें सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

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