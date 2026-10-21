scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10 मैच का दर्द 41 गेंदों में निकला बाहर! तूफानी पारी खेलने के बाद रो पड़ीं हरमनप्रीत कौर, VIDEO

जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज से पहले हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट में भारतीय विमेंस टीम की कप्तानी छोड़ दी थी. ऐसे में उनकी 91 रनों की इनिंग्स व्यक्तिगत तौर पर अहम रही. लंबे समय से बड़ी इनिंग्स का इंतजार कर रहीं हरमनप्रीत ने इस बार अपने बल्ले से जवाब दिया और फिर भावुक होकर अपने संघर्ष की झलक भी दिखा दी.

Advertisement
X
हरमनप्रीत कौर के छलके आंसू. (Photo: Screengrab/StarSports)
हरमनप्रीत कौर के छलके आंसू. (Photo: Screengrab/StarSports)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे एवं आखिरी मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया. 20 अक्टूबर (मंगलवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में हरमनप्रीत ने महज 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन ठोक दिए. पारी खत्म होने के बाद हालांकि, वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं. भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच डब्ल्यूवी रमन से बातचीत के दौरान हरमनप्रीत भावुक हो गईं.

हरमनप्रीत कौर की इस पारी में 10 चौके और पांच छक्के शामिल रहे. 37 वर्षीय बल्लेबाज के लिए यह प्रदर्शन खास था क्योंकि पिछले 10 मैचों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाई थीं. महिला टी20 एशिया कप और एशियन गेम्स 2026 में भी उनका बल्ला खामोश रहा था, हालांकि भारतीय टीम ने दोनों टूर्नामेंट में खिताब जीता था.

पारी के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए हरमनप्रीत कौर ने बताया कि वह मैदान पर अपने खेल का आनंद लेना चाहती थीं. उन्होंने डब्ल्यूवी रमन को भी इसका श्रेय दिया. हरमनप्रीत के मुताबिक, रमन ने उनसे कहा था कि वह अपनी मर्जी से खेलें और खुद पर भरोसा रखें. इन शब्दों ने उन्हें खुलकर बल्लेबाजी करने का हौसला दिया.

बातचीत के दौरान हरमनप्रीत कौर भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. यह पल उनके लिए कितना खास था, इसका अंदाजा उनकी प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs ZIM
हरमनप्रीत और शेफाली का तूफान, भारत ने जिम्बाब्वे को 92 रन से रौंदा
Team India
मोहम्मद शमी को टीम से बाहर रखने पर भड़के कैफ
Virendra Sehwag
बेटे आर्यवीर के जन्मदिन पर भावुक हुए वीरेंद्र सहवाग
Mohammed Shami
NZ दौरे से पत्ता कटने के बाद रणजी से क्यों हटे शमी? कोच ने खोला राज
Anaya Bangar
गिल,अभिषेक और श्रेयस पर अनाया का चौंकाने वाला जवाब
Advertisement

हरमनप्रीत कौर ने अपनी वापसी का श्रेय बल्लेबाजी कोच हिमांशु को भी दिया. उन्होंने बताया कि आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 के बाद उन्हें नेट्स पर अभ्यास का समय मिला और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर कड़ी मेहनत की. हरमनप्रीत ने कहा कि उनकी इस पारी के पीछे कोच का बड़ा योगदान रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शिवा शर्मा मर्डर केस: नागपुर कोर्ट में आज श्रद्धा दुबे की पेशी... लखनऊ ले जाने की तैयारी में यूपी पुलिस |
    Italy में हिंसक प्रदर्शनों पर PM Giorgia Meloni का बड़ा एक्शन! सरकार ने दंगाइयों के लिए बढ़ाई सजा |
    'अभी सीधे एंट्री नहीं...', वैभव सूर्यवंशी पर श्रेयस अय्यर का साफ संदेश, बताई टीम इंडिया की रणनीति |
    DDA के फ्लैट खरीदने के लिए टूट पड़े लोग, 2,500 फ्लैट लॉन्च होते ही बुक |
    महज 6 दिनों में 'जेलर 2' ने कमाए 500 करोड़ रुपये, 2026 की टॉप 3 हिट फिल्मों में हुईं शामिल |
    खाना खाने के इतनी देर बाद टहलने से शुगर रहेगी कंट्रोल, AIIMS के डॉक्टर ने बताया सही तरीका  |
    बाथरूम में साइलेंट किलर, कब जानलेवा बन जाता है पानी गर्म करने वाला गीजर |
    'पहले के समझौतों से अलग होगा', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान |
    Vastu Tips: घर में भूलकर भी न लगाएं ये 5 पौधे, बढ़ सकती हैं परेशानियां! |
    जिस IIT-IIM में एडमिशन का सपना देखते हैं युवा, वहां बच्चों को नहीं भेजना चाहते ग्रेजुएट, बताई वजह
    Advertisement