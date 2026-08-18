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गॉल टेस्ट में दर्दनाक हादसा, मैच के बीच श्रीलंका का ये क्रिकेटर पहुंचा अस्पताल, कंधे-गर्दन में लगी चोट

भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका को बड़ा झटका लगा. अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल बाउंड्री बचाने की कोशिश में गहरे मिडविकेट पर बुरी तरह गिर गए. उनके दाएं कंधे और गर्दन में चोट लगी. मैदान पर प्राथमिक जांच के बाद उन्हें एहतियाती स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया.

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36 साल के चांदीमल दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर (Photo: ITG)
36 साल के चांदीमल दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर (Photo: ITG)

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन मेजबान टीम को उस समय बड़ा झटका लगा, जब अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल मैदान पर एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए. 

बाउंड्री बचाने की कोशिश में चांदीमल ने फुल-लेंथ डाइव लगाई, लेकिन इसके बाद वह बेहद असहज तरीके से जमीन पर गिरे. उनके दाएं कंधे और गर्दन में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और एहतियाती स्कैन के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया.

यह घटना भारत की दूसरी पारी के चौथे ओवर के आखिर में हुई. उस समय श्रीलंकाई खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और रन गति को रोकने की कोशिश में जुटे थे. केएल राहुल के बल्ले से निकला एक तेज शॉट डीप मिडविकेट की दिशा में तेजी से जा रहा था. डीप स्क्वायर लेग के पास फील्डिंग कर रहे 36 वर्षीय चांदीमल ने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी.

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चांदीमल ने तेजी से दौड़ लगाई और बाउंड्री कुशन से कुछ ही दूरी पर फुल-लेंथ डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया. उनकी इस कोशिश से श्रीलंका ने दो अहम रन बचा लिए, लेकिन गेंद रोकने के बाद उनकी रफ्तार नहीं थमी. उनका शरीर कंट्रोल से बाहर होकर जमीन पर पलट गया और उनके ऊपरी शरीर पर गिरने का काफी जोरदार असर पड़ा.

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गिरने के तुरंत बाद चांदीमल दर्द में नजर आए. वह काफी देर तक जमीन पर ही पड़े रहे और अपने सिर, गर्दन तथा दाएं कंधे के आसपास हाथ लगाते दिखाई दिए. उनकी हालत देखकर मैदान पर मौजूद श्रीलंकाई मेडिकल स्टाफ और टीम फिजियो तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे.

मैदान पर चांदीमल की जांच की गई. इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे उठाया गया और वह दर्द के बीच मैदान से बाहर गए. इस दौरान वह अपने हाथ को सहारा देते हुए नजर आए. उनकी जगह सब्स्टीट्यूट फील्डर पसिंदु सूर्यबंडारा ने मैदान पर जिम्मेदारी संभाली.

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बाद में चांदीमल की चोट को लेकर जानकारी दी. बोर्ड के मुताबिक, टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने मैदान पर उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें एहतियाती स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया. 

चांदीमल के लिए यह चोट ऐसे समय आई है, जब श्रीलंका पहले ही इस टेस्ट में मुश्किल स्थिति में है. वह पहली पारी में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए थे. अब श्रीलंका को यह टेस्ट मैच जीतने के ल‍िए 372 रन बनाने की जरूरत है. 

मध्यक्रम में चांदीमल की मौजूदगी श्रीलंका के लिए काफी अहम हो सकती थी. उनका अनुभव, मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने की क्षमता और मैदान पर उनका शांत रवैया टीम के काम आ सकता है. चोट के कारण उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़ा होना मेजबान टीम के लिए किसी अतिरिक्त परेशानी से कम नहीं है.

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36 साल के चांदीमल श्रीलंका के अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं और मौजूदा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप साइक‍ि के दौरान उनका अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण है. 

अभी कैसी है द‍िनेश चांदीमल की इंजरी? 
भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका को दिनेश चांदीमल की चोट पर बड़ा अपडेट मिला है. बाउंड्री बचाने की कोशिश में कंधे और सिर के बल मैदान पर जोरदार तरीके से गिरने वाले चांदीमल के स्कैन में किसी तरह की इंटरनल इंजरी नहीं मिली है. हालांकि, मैदान पर डॉक्टर और टीम फिजियो की ओर से किए गए कन्कशन असेसमेंट में उन्हें आगे खेलने के लिए फिट नहीं पाया गया. इसके बाद चांदीमल को टेस्ट से बाहर कर दिया गया है.

असेसमेंट के बाद चांदीमल को मैच के बाकी हिस्से में खेलने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया. यानी स्कैन भले ही साफ आया हो, लेकिन सिर पर लगी चोट के बाद कन्कशन प्रोटोकॉल के तहत वह अब इस टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

कौन होगा चांदीमल का कन्कशन 
श्रीलंका ने इसके बाद पास‍िंदु सूर्याबंदारा (Pasindu Sooriyabandara) को चांदीमल के कन्कशन रिप्लेसमेंट के तौर पर उतारने का फैसला किया. मैच रेफरी ने भी इस रिप्लेसमेंट को मंजूरी दे दी है. इस तरह अब सूर्याबंदारा टेस्ट के बाकी हिस्से में चांदीमल की जगह श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे. फिलहाल श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि चांदीमल के स्कैन में कोई इंटरनल इंजरी सामने नहीं आई. लेकिन कन्कशन के कारण उनका टेस्ट से बाहर होना मेजबान टीम के लिए बड़ा झटका है.

 

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