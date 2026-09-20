scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हिंदुओं को खतरा बताने से पहले आईना तो देख लेते', हामिद अंसारी के बयान पर VHP-BJP का पलटवार

हामिद अंसारी के नेहरू के पुराने बयान के जिक्र पर सियासी विवाद बढ़ गया है. VHP और बीजेपी नेताओं ने उनके बयान पर सवाल उठाए हैं. वहीं अंसारी ने इसे एजी नूरानी की किताब में दर्ज नेहरू की पुरानी टिप्पणी के संदर्भ में रखा था.

Advertisement
X
एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में हामिद अंसारी. (Photo: ITG)
एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में हामिद अंसारी. (Photo: ITG)

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने कथन का जिक्र किया था. इसी पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं ने सवाल उठाए हैं. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को भारत के लिए खतरा बताने से पहले अपने सार्वजनिक जीवन को भी देखना चाहिए.

अंसारी ने अपने भाषण में नेहरू के हवाले से कहा था कि भारत के लिए खतरा साम्यवाद नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है. उन्होंने साफ किया था कि वह यह बात एजी नूरानी की 2019 में आई किताब The RSS: A Menace to India में दर्ज संदर्भ के आधार पर रख रहे हैं. यह टिप्पणी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक पुरानी बैठक से जुड़ी बताई गई, जिसे तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड से जोड़ा गया है.

इस बयान के बाद विरोध की आवाजें अलग-अलग जगहों से आईं. विनोद बंसल ने कहा कि देश ने अंसारी को पद, सम्मान और अवसर दिए. उन्होंने पूछा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को देश के लिए खतरा बताना किस आधार पर सही ठहराया जा सकता है. उनका कहना था कि असली चिंता उन कट्टर सोच वाले लोगों से है, जो समाज में बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का फर्क बढ़ाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

mukhtar abbas naqvi
'मुस्लिम महिलाओं पर तालिबानी ताला...', राहुल गांधी पर नकवी का पलटवार
Naqvi tribute to khamenei
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने खामेनेई को दी श्रद्धांजलि, युद्ध को बताया 'समस्या'
मोरारजी देसाई से देवेंद्र फडणवीस तक... भारत के वो नेता जिनकी प्लैन क्रैश में बची जान
discussion on vande mataram and electoral reform issues
'आप तर्क और तथ्य के आधार पर बात करते', बोले मुख्तार अब्बास नकवी
Election commission's responsibility to cleanse voter lists
मतदाता सूची को लेकर क्या बोले BJP नेता मुख्तार अब्बास नकवी?
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'भारत को कम्युनिज्म से नहीं, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से खतरा...', हामिद अंसारी ने किया नेहरू के पुराने बयान का जिक्र

'मुस्लिम समाज के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश'

बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी अंसारी के बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस पर माफी मांगी जानी चाहिए. उनका कहना था कि देश में मुसलमान शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश में शांति का माहौल है, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए.

वहीं, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बंटवारे के बाद भारत ने खुद को धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर आगे बढ़ाया, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग साथ रहते हैं. उनके मुताबिक, समाज में दूरी पैदा करने की कोशिश करने वालों की राजनीति सफल नहीं होगी.

'हर तरह के आतंकवाद की निंदा हो'

बीजेपी नेता करुणासागर ने भी अंसारी के बयान पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि अगर मुद्दा कट्टरता का है तो वामपंथी उग्रवाद और इस्लामी आतंकवाद को लेकर भी उतनी ही स्पष्ट बात होनी चाहिए. उनके मुताबिक, किसी भी तरह के आतंकवाद या उग्रवाद की एक समान शब्दों में निंदा होनी चाहिए.

इसके अलावा, ऑल इंडिया इमाम संगठन से जुड़े उमेर अहमद इलियासी ने भी अंसारी के बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से समाज का माहौल बिगड़ सकता है. इलियासी ने कहा कि मुसलमानों को भड़काने वाली बातों को समुदाय गंभीरता से नहीं लेगा.

Advertisement

अंसारी ने क्या कहा था?

जिस बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसमें अंसारी ने सीधे तौर पर इस कथन को अपना विचार बताने के बजाय नूरानी की किताब का संदर्भ दिया था. उन्होंने नूरानी के लेखन के जरिए नागरिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान से जुड़े सवाल भी उठाए.

अंसारी ने कहा था कि हाल के वर्षों में ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई दी हैं, जो नागरिक राष्ट्रवाद की स्थापित सोच पर सवाल उठाती हैं. उनके मुताबिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकता है. उन्होंने इन प्रवृत्तियों का राजनीतिक और कानूनी स्तर पर मुकाबला करने की बात कही.

इस तरह एक पुराने ऐतिहासिक संदर्भ के जरिए कही गई बात अब मौजूदा राजनीति का मुद्दा बन गई है. एक तरफ अंसारी के भाषण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने नेहरू के पुराने कथन को नूरानी की किताब के संदर्भ में सामने रखा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सऊदी पर हूतियों का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, देखें दुनिया आजतक |
    कुणाल, पाटीदार और भुवी ने क्या गुनाह किया है? एशियन गेम्स की टीम पर भड़के श्रीकांत, चयनकर्ताओं की लगाई क्लास |
    सिख ड्राइवर पर हमला किया, दाढ़ी खींची... फिर हाईजैक की बस, ब्रिटेन में बवाल |
    गोरखपुर में डाइव लगाने के बाद तालाब में अचेत हुआ युवक, डूबने से हुई मौत |
    'हिंदुओं को खतरा बताने से पहले दर्पण तो देख लेते', हामिद अंसारी के बयान पर VHP-BJP का पलटवार |
    'टीटी मेरे कपड़ा उतार रहा है...' बिना टिकट पकड़ी महिला ने खुद फाड़े कपड़े, कैमरे में कैद पूरा ड्रामा |
    'हनुमान अंश' देख थियेटर में रोई एक्ट्रेस, कैंची धाम में किए नीम करोली बाबा के दर्शन, बोली- शांति मिली |
    पत्नी को दूसरे पुरुष संग देख खोया आपा... भोपाल के जेके रोड पर देर रात पति ने मचाया भारी गदर; तोड़ दी स्कूटी |
    सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की फैमिली को चुनाव आयोग का नोटिस, SIR रिकॉर्ड से मैपिंग में गड़बड़ी |
    पुलिस को चकमा देकर CM मान के कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक गोल्डी, मौके से पुलिस ने हिरासत में लिया
    Advertisement