'हनुमान अंश' देख थियेटर में रोई एक्ट्रेस, कैंची धाम में किए नीम करोली बाबा के दर्शन, बोली- शांति मिली

एक्ट्रेस आशा नेगी को जीटीवी के शो 'पवित्र रिश्ता' से फेम मिला था. इन दिनों वो टीवी के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नजर आती हैं. हाल ही में आशा की वेब सीरीज 'अली बाबा और 40 भूत' रिलीज हुई है. इसमें उन्होंने अलीशा (अली) का रोल प्ले किया है. आशा के काम को फैंस ने खूब सराहा है. कभी टीवी की संस्कारी बहू की इमेज में दिखीं आशा अलग-अलग रोल्स में खुद को साबित कर फैंस को सरप्राइज कर रही हैं.

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हनुमान अंश कैसी लगी?

एक्ट्रेस ने आज तक डॉट इन को दिए इंटरव्यू में फिल्म हनुमान अंश की तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने बताया कि ये मूवी उन्हें काफी पसंद आई है. आशा ने कैंची धाम को शांति और भक्ति से भरी जगह बताया. वो कहती हैं- मैंने ये फिल्म देखी है. मैं खुद को हनुमान की फैन बोलती हूं. मैं उन्हें बहुत मानती हूं. मैं 2 साल पहले नीम करोली बाबा गई थी. मुझे वहां बहुत शांति मिली थी. वो काफी पीसफुल जगह है. मैं वहां से तृप्त होकर आई थी. ऐसे में मुझे हनुमान अंश तो देखनी ही थी.

''मैंने कई लोगों से सुना और बुक्स में उनके बारे में पढ़ा है. महाराज जी की कहानियां सुनी हैं. वो फिल्म जिस भावना से बनी है उसने काम किया है. इससे पहले बाबाजी पर किसी और ने भी काम करने की कोशिश की थी. लेकिन वो बात नहीं बनी. इस फिल्म की नीयत साफ थी तभी ये मूवी इतनी सक्सेसफुल हुई है. जो नीम करोली बाबा को मानते हैं उनके लिए ये फिल्म देखना ट्रीट है. मैं अकेले ये फिल्म देखने गई थी. मैं मूवी देखते हुए रो रही थी. मूवी के गाने भी बहुत अच्छे हैं.''

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बात करें फिल्म हनुमान अंश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ये फिल्म गदर मचा रही है. फिल्म ने 44वें दिन में वर्ल्डवाइड 329 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. इंडिया ही नहीं विदेश में भी इस फिल्म की चर्चा हो रही है. नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म में शोभिनव सत्य ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के कलाकारों की एक्टिंग के अलावा इसके डायरेक्शन और गानों की भी जमकर सराहना हो रही है.

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