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पत्नी को दूसरे पुरुष संग देख खोया आपा... भोपाल के जेके रोड पर देर रात पति ने मचाया भारी गदर; तोड़ दी स्कूटी

Bhopal Ashoka Garden JK Road Drama: भोपाल के जेके रोड पर पत्नी को अन्य पुरुष के साथ देख पति ने देर रात किया भारी हंगामा. स्कूटी में की तोड़फोड़, पुलिस जांच में जुटी. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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भोपाल के अशोका गार्डन में सड़क पर हंगामा.(Photo:Screengrab)
भोपाल के अशोका गार्डन में सड़क पर हंगामा.(Photo:Screengrab)

MP News: राजधानी भोपाल में देर रात सड़क पर उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक पति ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देख लिया. इसके बाद पति ने सड़क पर ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया. मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के जेके रोड का है.

दरअसल, देर रात जेके रोड पर पति की नजर अपनी पत्नी पर पड़ी. पत्नी के साथ एक अन्य पुरुष मौजूद था. पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ देखकर पति नाराज हो गया और दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सड़क पर जमकर हंगामा शुरू हो गया.

गुस्से में पति ने स्कूटी में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी. स्कूटी पत्नी के दोस्त की थी. वह स्कूटी छोड़कर मौके से भाग गया. सड़क पर हुए इस हंगामे को देखकर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर जमा हो गए. देर रात सड़क पर काफी देर तक विवाद और शोर-शराबे की स्थिति बनी रही. कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसके सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. देखें VIDEO:- 

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घटना की जानकारी मिलने के बाद अशोका गार्डन पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने विवाद में शामिल लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. देर रात जेके रोड जैसे व्यस्त इलाके में हुए इस हंगामे के कारण कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. हंगामे के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों में भी कौतूहल बना रहा.

अशोका गार्डन चौकी प्रभारी पवन सेन ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पिछले तीन साल से विवाद चल रहा है. पति तलाक के लिए अड़ा हुआ है. रात में उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ देखा, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क पर ही कहासुनी हो गई. इस दौरान पत्नी वहां से चली गई. इसके बाद पति और आसपास मौजूद लोगों ने स्कूटी में तोड़फोड़ कर दी.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है. फिलहाल पति ही थाने पहुंचा था. उसका कहना है कि उसका तलाक करा दिया जाए. उसने पुलिस को बताया कि उसके तीन बच्चे हैं और वह काफी परेशान है.

फिलहाल जेके रोड पर पति-पत्नी के बीच हुए इस विवाद के बाद काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

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