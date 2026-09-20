सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की फैमिली को चुनाव आयोग का नोटिस, SIR रिकॉर्ड से मैपिंग में गड़बड़ी

दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई और उनके परिवार के सदस्यों को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. जानकारी के मुताबिक पूर्व जस्टिस रंजना देसाई के साथ उनके पति प्रकाश देसाई, बेटे और अधिवक्ता माइक देसाई तथा बहू साक्षी देसाई को भी नोटिस दिया गया है. इन सभी को नोटिस जारी किए जाने का कारण 'Unmapped with Last SIR' बताया गया है. यानी मौजूदा मतदाता विवरण का पिछले SIR के दौरान तैयार मतदाता सूची के रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया है.
बता दें कि, दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनके विवरण को पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से लिंक नहीं किया जा सका है. नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के समक्ष आवश्यक जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं.
इससे एक दिन पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल समेत कई प्रमुख वोटर्स को नोटिस जारी किया गया था. अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी थी.
हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की वोटिंग लिस्ट का सत्यापन कर लिया गया था. मतदाता प्रविष्टि का सत्यापन कर लिया गया है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उनका नाम शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी है.