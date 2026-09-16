जोस बटलर ने तोड़ा रोहित शर्मा का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड, बल्ले से मचाई गजब की तबाही, गेंदबाजों की उधेड़ी बखिया

इंग्लैंड क्रिकेट में लंबे समय से जोस बटलर अपने बल्ले से कमाल दिखाते रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक और विस्फोटक पारी खेलकर एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. साउथम्पटन में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में बटलर ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने का काम किया.

और पढ़ें

इस मैच में बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दम पर उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और अब वे दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

बटलर के नाम अब इस फॉर्मेट में कुल 4292 रन हो गए हैं, जबकि रोहित शर्मा के नाम 4231 रन दर्ज हैं. इस लिस्ट में पाकिस्तान के बाबर आजम 4596 रनों के साथ सबसे आगे यानी पहले नंबर पर हैं.

हैरी ब्रूक ने भी जड़ा शतक

मैच की बात करें तो इंग्लैंड की शुरुआत भले ही खराब रही और पहला विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन टीम ने अपना आक्रामक अंदाज नहीं बदला. कप्तान हैरी ब्रूक ने मैदान पर गदर मचाते हुए सिर्फ 49 गेंदों में नाबाद 114 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

Advertisement

बटलर और ब्रूक ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 60 गेंदों पर 128 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने श्रीलंका के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए बोर्ड पर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया.

Harry Brook takes 30 off the 5th over 🤯 pic.twitter.com/Rd3gdTWGze — England Cricket (@englandcricket) September 15, 2026

श्रीलंका का रहा निराशाजनक प्रदर्शन

पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम दबाव में बिखर गई. शुरुआत में ही जल्दी विकेट गिरने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वह अंत तक थमता नहीं दिखा. पूरी श्रीलंकाई टीम महज 135 रनों पर ही ढेर हो गई. टीम के लिए दुनिथ वेल्लालागे ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए. इस तरह इंग्लैंड ने यह मुकाबला 119 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया.

मैच के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने जोस बटलर की जमकर तारीफ की और कहा कि बटलर के साथ बल्लेबाजी करना हमेशा शानदार अनुभव होता है. उन्होंने यह भी बताया कि टीम ने मैदान पर आपस में दौड़कर रन (टूस) चुराने पर बहुत मेहनत की है, जिसका फायदा आज साफ देखने को मिला.

---- समाप्त ----