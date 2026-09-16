Lal Mirch Bharwan Achar: आम-नींबू छोड़िए, साबुत मसाले डालकर बनाएं लाल मिर्च का भरवां अचार, दाल-रोटी संग लगेगा मजेदार

सर्दियों और मौसम के बदलाव के साथ बाजार में मिलने वाली मोटी लाल मिर्च का अचार हर भारतीय घर की शान माना जाता है. रोज के आम या नींबू के अचार से हटकर, जब साबुत मसालों को भूनकर और कूटकर इस मोटी लाल मिर्च में भरा जाता है, तो इसका तीखा और चटपटा स्वाद सादे से सादे दाल-चावल, रोटी या पराठे के स्वाद में चार चांद लगा देता है.

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अगर आप भी बनारसी अंदाज में और सालों-साल तक खराब न होने वाला लाल मिर्च का भरवां अचार बनाना चाहते हैं, तो यह आसान और मसालेदार रेसिपी आपके लिए ही है.

सामग्री:

मोटी लाल मिर्च - 500 ग्राम

साबुत सौंफ - 4 बड़े चम्मच

साबुत पीली/काली सरसों (राई) - 4 बड़े चम्मच

साबुत जीरा - 2 बड़े चम्मच

साबुत मेथी दाना - 1 बड़ा चम्मच

साबुत अजवाइन - 1 बड़ा चम्मच

कलौंजी (मंगरैल) - 1 छोटा चम्मच (बिना पिसी)

हींग - 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर - 3 बड़े चम्मच

हल्दी पाउडर - 2 बड़े चम्मच

काला नमक व सफेद नमक - स्वादानुसार (नमक थोड़ा तेज रखें)

सरसों का तेल - 1.5 कप

बनाने का तरीका:

मोटी लाल मिर्च को अच्छे से धोकर 2-3 घंटे धूप में सुखा लें ताकि ऊपरी नमी खत्म हो जाए. अब मिर्च के ऊपर की डंठल काटकर निकालें और बीच में एक लंबा चीरा लगाएं (या अंदर के बीज निकालकर रख लें).

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एक पैन में साबुत सौंफ, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन और सरसों को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए रोस्ट करें ताकि इनकी नमी निकल जाए और भीनी खुशबू आने लगे.

भुने हुए मसालों को ठंडा करके मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें.

पिसे हुए दरदरे मसालों में अमचूर पाउडर, हल्दी, हींग, साबुत कलौंजी, नमक और मिर्च के निकाले हुए बीज मिलाएं.

सरसों के तेल को धुआं उठने तक गरम करके हल्का ठंडा कर लें. अब 3-4 बड़े चम्मच गुनगुना तेल इस सूखे मसाले में डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाला हल्का गीला और बांधने लायक हो जाए.

तैयार मसाले को चम्मच या अंगूठे की मदद से चीरा लगी लाल मिर्च के अंदर दबा-दबाकर अच्छी तरह भरें.

भरी हुई मिर्चों को कांच के साफ और सूखे जार में रखें. ऊपर से बचा हुआ गुनगुना सरसों का तेल डाल दें और 2-3 दिन धूप दिखाएं. आपका स्वादिष्ट लाल मिर्च का भरवां अचार तैयार है.

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