scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lal Mirch Bharwan Achar: आम-नींबू छोड़िए, साबुत मसाले डालकर बनाएं लाल मिर्च का भरवां अचार, दाल-रोटी संग लगेगा मजेदार

Lal Mirch Bharwan Achar: अगर आपको भी अचार खाना पसंद है तो यहां हम आपको लाल मिर्च का भरवां अचार बनाना सिखा रहे हैं. ये झटपट तैयार हो जाता है और इसे लंबे समय तक धूप में रखने की भी जरूरत नहीं होती है.

Advertisement
X
लाल मिर्च का भरवां अचार (Photo: ITG)
लाल मिर्च का भरवां अचार (Photo: ITG)

सर्दियों और मौसम के बदलाव के साथ बाजार में मिलने वाली मोटी लाल मिर्च का अचार हर भारतीय घर की शान माना जाता है. रोज के आम या नींबू के अचार से हटकर, जब साबुत मसालों को भूनकर और कूटकर इस मोटी लाल मिर्च में भरा जाता है, तो इसका तीखा और चटपटा स्वाद सादे से सादे दाल-चावल, रोटी या पराठे के स्वाद में चार चांद लगा देता है.

अगर आप भी बनारसी अंदाज में और सालों-साल तक खराब न होने वाला लाल मिर्च का भरवां अचार बनाना चाहते हैं, तो यह आसान और मसालेदार रेसिपी आपके लिए ही है.

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

Anitilia For Ganesh Utsav (Photo: ITG)
झूले पर बैठे बप्पा, चांदी के नंदी और फूलों की सजावट...गणपति उत्सव के लिए दुल्हन-सा सजा नीता और मुकेश अंबानी का 'एंटीलिया', PHOTOS
Masala Baati
आटा, सूजी और बेसन से बनाएं राजस्थानी मसाला बाटी, शानदार है स्वाद
अंबानी के गणेशोत्सव में टिफनी ट्रंप ने ऐसे लूटी महफिल
उबले आलू और मैदा से बनाएं कुरकुरी जलेबी (Photo-ITG)
क्या आपने कभी खाई आलू से बनी क्रिस्पी जलेबी? नोट करें आसान रेसिपी
Shloka Ambani And Isha Ambani For Ganpati Utsav In Antilia (Photo: Instagram/Screenshot)
अंबानी घर की बड़ी बहू श्लोका का 'गुजराती रंग', ईशा भी दिखीं रॉयल

मोटी लाल मिर्च - 500 ग्राम

साबुत सौंफ - 4 बड़े चम्मच

साबुत पीली/काली सरसों (राई) - 4 बड़े चम्मच

साबुत जीरा - 2 बड़े चम्मच

साबुत मेथी दाना - 1 बड़ा चम्मच

साबुत अजवाइन - 1 बड़ा चम्मच

कलौंजी (मंगरैल) - 1 छोटा चम्मच (बिना पिसी)

हींग - 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर - 3 बड़े चम्मच

हल्दी पाउडर - 2 बड़े चम्मच

काला नमक व सफेद नमक - स्वादानुसार (नमक थोड़ा तेज रखें)

सरसों का तेल - 1.5 कप

बनाने का तरीका:

मोटी लाल मिर्च को अच्छे से धोकर 2-3 घंटे धूप में सुखा लें ताकि ऊपरी नमी खत्म हो जाए. अब मिर्च के ऊपर की डंठल काटकर निकालें और बीच में एक लंबा चीरा लगाएं (या अंदर के बीज निकालकर रख लें).

Advertisement

एक पैन में साबुत सौंफ, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन और सरसों को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए रोस्ट करें ताकि इनकी नमी निकल जाए और भीनी खुशबू आने लगे.

भुने हुए मसालों को ठंडा करके मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें.

पिसे हुए दरदरे मसालों में अमचूर पाउडर, हल्दी, हींग, साबुत कलौंजी, नमक और मिर्च के निकाले हुए बीज मिलाएं.

सरसों के तेल को धुआं उठने तक गरम करके हल्का ठंडा कर लें. अब 3-4 बड़े चम्मच गुनगुना तेल इस सूखे मसाले में डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाला हल्का गीला और बांधने लायक हो जाए.

तैयार मसाले को चम्मच या अंगूठे की मदद से चीरा लगी लाल मिर्च के अंदर दबा-दबाकर अच्छी तरह भरें.

भरी हुई मिर्चों को कांच के साफ और सूखे जार में रखें. ऊपर से बचा हुआ गुनगुना सरसों का तेल डाल दें और 2-3 दिन धूप दिखाएं. आपका स्वादिष्ट लाल मिर्च का भरवां अचार तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मक्का के पास हूती ड्रोन हमले का दावा, बचाने तो नहीं गए लेकिन शहबाज ने फिर बहाए घड़ियाली आंसू |
    भारतीय वॉरशिप के सामने आ गया पाकिस्तानी नेवीशिप, टकराव पर हाई कमिश्नर तलब |
    Sydney Sweeney Ad: न्यूड होकर स्पोर्ट्स बेच रहीं एक्ट्रेस! भड़कीं ओलंपिक चैंपियन, आखिर क्यों मचा बवाल? |
    कलेक्टर बने टीचर! मोतिहारी में सरकारी स्कूल के बच्चों को DM ने पढ़ाई मैथ, बच्चे बोले- दोबारा कब आएंगे?  |
    UCC पर अमित शाह का दांव, टीडीपी-शिवसेना-मांझी साथ, नीतीश के विरोध के पीछे रणनीति समझिए |
    Post Office की धांसू स्कीम... भूले तो नहीं आप? पैसा कर देती है डबल |
    चाचा विधायक हैं हमारे! भतीजी स्टूडेंट, फिर भी उठाते रही 70 हजार की सैलरी |
    गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस की पीड़िता सिया बोलीं- कैमरे में सब रिकॉर्ड, रेड लाइट तोड़कर भागे आरोपी |
    आदिवासी समुदाय से DUSU की रेस तक... कौन हैं NSUI के अध्यक्ष प्रत्याशी विजय शंकर मीणा? जानिए उनका बैकग्राउंड  |
    अहमदाबाद से वलसाड, बार‍िश-बाढ़ से क‍िस कदर बेहाल, देखें गुजरात आजतक
    Advertisement