कुलगाम में महिला समेत 3 कथित ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 190.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इसी अभियान के तहत पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में तीन कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. पुलिस ने इन कार्रवाइयों के दौरान कुल 190.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया है. यह कार्रवाई 15 सितंबर 2026 को कुलगाम पुलिस की ओर से की गई.

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महिला के बैग से मिला नशीला पदार्थ

पुलिस के मुताबिक, पहली कार्रवाई में काजीगुंड के अपर मार्केट इलाके में टाउन हॉल के पास नाका चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान पुलिस की एक टीम इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी. तभी एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घूमती हुई दिखाई दी. पुलिस टीम ने उसे रोककर पूछताछ की और इसके बाद उसके बैग की तलाशी ली.

तलाशी के दौरान महिला के बैग से 20.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ. यह पदार्थ काले रंग की पॉलीथिन में पैक किया गया था. पुलिस ने बरामद पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया और महिला को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दो अलग-अलग मामलों में तीन गिरफ्तार

कुलगाम पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत दो अलग-अलग कार्रवाइयां की गईं. इन कार्रवाइयों में महिला समेत तीन कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 190.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दूसरी कार्रवाई का स्थान, गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपियों की पहचान और उनके पास से बरामद पदार्थ का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है.

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