scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-बांग्लादेश सीरीज पर फिर लटका संकट, क्या आगे बढ़ेगी तारीख ? BCB चीफ तमीम इकबाल ने दिया बड़ा अपडेट

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीरीज की सीरीज पर अभी आशंकाओं के बादल है, यह और आगे बढ़ सकती है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चीफ तमीम इकबाल ने इस पर बयान दिया है.

Advertisement
X
भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर में प्रस्तावित छह मैचों की सीरीज पर फिर अनिश्चितता है. BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल ने कहा कि दोनों बोर्ड तारीखों पर बातचीत कर रहे हैं (Photo: PTI/BCB )
भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर में प्रस्तावित छह मैचों की सीरीज पर फिर अनिश्चितता है. BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल ने कहा कि दोनों बोर्ड तारीखों पर बातचीत कर रहे हैं (Photo: PTI/BCB )

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर्स सीरीज को लेकर एक बार फिर तस्वीर साफ नहीं है. दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच अभी तारीखों को लेकर बातचीत चल रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अध्यक्ष तमीम इकबाल ने कहा है कि सीरीज की तारीखों में थोड़ा बदलाव हो सकता है. यानी 3 सितंबर से शुरू होने वाला दौरा एक बार फिर आगे खिसक सकता है.

भारत को बांग्लादेश दौरे पर तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. यह सीरीज पहले अगस्त 2025 में होनी थी, लेकिन इसे एक साल के लिए टाल दिया गया था. इसके बाद सितंबर 2026 में नई तारीखों के साथ सीरीज का ऐलान किया गया.

हालांकि, अब सितंबर की शुरुआत करीब आने के बावजूद BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की तरफ से इस दौरे की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में सीरीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Kuldeep yadav, IND vs SL 2nd Test
'टीम इंड‍िया को उसके साथ...', द‍िग्गज का कुलदीप के खेलने पर बड़ा बयान
Gary Kirsten, Gautam Gambhir
गॉल टेस्ट में गंभीर से क्या बात हुई? गैरी कर्स्टन ने खोला राज
Pakistan's Minister of Interior and President of the Asian Cricket Council Mohsin Naqvi
एशिया कप में ट्रॉफी पर बवाल तय? अब हरमनप्रीत न‍िकालेंगी नकवी की हेकड़ी
Manav Suthar
WTC की टेंशन बरकरार... भारत के लिए अब ‘नो मिस्टेक’ वाला गणित
Kuldeep Yadav, Ravindra jadeja
कुलदीप OUT, सारांश IN... कोलंबो में बदलेगी टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11

3 सितंबर से पहला मैच, लेकिन तारीख अभी भी पक्की नहीं
BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत सीरीज को लेकर कहा कि दोनों बोर्ड लगातार बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया कि तारीखों में बदलाव संभव है. तमीम ने कहा- दोनों बोर्ड भारत सीरीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं. तारीखों में थोड़ा आगे-पीछे बदलाव हो सकता है.

यह भी पढ़ें: शेख हसीना से करीबी ने डुबोया करियर, क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर क्यों हुआ बांग्लादेश में पेट्रोल बम से हमला, जानें बवाल की पूरी कहानी

Advertisement

भारत का पहला वनडे फिलहाल 3 सितंबर को प्रस्तावित है. लेकिन BCCI की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी अपना घरेलू कैलेंडर पूरी तरह फाइनल करने में परेशानी हो रही है.

अंडर-17 से अंडर-23 तक का टूर्नामेंट भी टकरा रहा
सीरीज को लेकर असमंजस का असर बांग्लादेश के घरेलू क्रिकेट कैलेंडर पर भी दिखाई दे रहा है. BCB ने गेम डेवलपेंट अथॉर‍िटी का शेड्यूल घोषित किया है.

इस टूर्नामेंट में अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-23 स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. फिलहाल इसका आयोजन 28 अगस्त से 9 सितंबर तक मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेड‍ियम में होना है.

यानी यह टूर्नामेंट भारत के प्रस्तावित दौरे की तारीखों से सीधे टकरा रहा है. हालांकि तमीम इकबाल ने साफ किया कि अगर भारत सीरीज फाइनल होती है तो घरेलू टूर्नामेंट उसके रास्ते में नहीं आएगा.

उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट मीरपुर में आयोजित हो रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बसुंधरा ग्राउंड में शिफ्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. उनके मुताबिक भारत सीरीज की तारीखें तय होते ही डोमेस्ट‍िक शेड्यूल को उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा.

पहले अगस्त 2025 में होनी थी सीरीज
भारत और बांग्लादेश की यह सीरीज पहले से ही काफी लंबा सफर तय कर चुकी है. इसे मूल रूप से अगस्त 2025 में खेला जाना था. बाद में सीरीज को एक साल के लिए टाल दिया गया और सितंबर 2026 में करवाने का शेड्यूल सामने आया है. नए शेड्यूल के तहत भारत को बांग्लादेश में तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं.

Advertisement

सीरीज के मुकाबले ढाका और चटगांव में होने हैं. लेकिन अब एक बार फिर तारीखों में बदलाव की संभावना सामने आ गई है.3 सितंबर की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, BCCI की तरफ से सार्वजनिक पुष्टि नहीं होने से सवाल और बढ़ रहे हैं.

दोनों बोर्ड के रिश्तों में भी आया था तनाव
भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में इस साल की शुरुआत में भी तनाव देखने को मिला था. कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े मुस्तफ‍िजुर रहमान मामले के बाद दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं. इसके बाद उस समय स्थिति और बिगड़ गई, जब बांग्लादेश ने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, तमीम इकबाल के BCB अध्यक्ष बनने के बाद दोनों बोर्ड के बीच रिश्तों में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं. तमीम इस महीने की शुरुआत में भारत भी आए थे. इस दौरान उनके बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) बेंगलुरु आने की खबरें सामने आई थीं. अब ऐसे में भारत-बांग्लादेश सीरीज को लेकर दोनों बोर्ड के बीच बातचीत को रिश्तों में सुधार की दिशा में भी अहम माना जा रहा है.

BPL पर भी बड़ा संकट, इस साल नहीं होगा आयोजन?
भारत सीरीज के अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने एक और बड़ी चुनौती बांग्लादेश प्रीम‍ियर लीग (BPL) को लेकर भी है. 
तमीम इकबाल ने संकेत दिया है कि इस साल BPL का आयोजन नहीं भी हो सकता है. बोर्ड फिलहाल टूर्नामेंट से जुड़ी आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने में जुटा है.

Advertisement

तमीम ने साफ शब्दों में कहा कि वह मौजूदा तरीके से BPL का आयोजन नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस साल BPL हो पाएगा.

दो सीजन में करीब 31 करोड़ रुपये का नुकसान
BPL को लेकर BCB की परेशानी सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है. बोर्ड को पिछले दो संस्करणों में करीब 40 करोड़ बांग्लादेशी टका का नुकसान हुआ है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 31 करोड़ रुपये बैठता है.अब BCB फ्रेंचाइजी के साथ बकाया भुगतान और बैंक गारंटी से जुड़े मामलों को सुलझाने में लगा है.

तमीम का कहना है कि जब तक BPL का वित्तीय मॉडल ठीक नहीं हो जाता, तब तक जल्दबाजी में एक और सीजन आयोजित करने का कोई मतलब नहीं है.उन्होंने कहा कि अगर इसे सही तरीके से करने में 6, 12 या 24 महीने भी लगते हैं, तो वह उतना समय देने के लिए तैयार हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    सीएम रेवंत को नहीं मिली अमेरिका दौरे की इजाजत, केंद्र की 'NO' के बाद लंदन से हैदराबाद लौटेगा डेलिगेशन |
    देशभर में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने UP के कई जिलों में जारी की चेतावनी |
    बेंगलुरु में क्रेटा कार से ₹9 करोड़ कैश बरामद, इनकम टैक्स-पुलिस की संयुक्त कार्रवाई |
    जंतर-मंतर बवाल पर एक्शन मोड में विपक्ष... पैलेट गन विवाद पर जांच का ब्योरा लेने DCP ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी |
    'BJP-कांग्रेस को छोड़कर किसी और को गांव में घुसने नहीं देंगे', CJP की टीम से झड़प पर क्या बोले ग्रामीण |
    Shani Nakshatra Parivartan 2026: शुरू हो चुकी है उल्टी गिनती! शनि गोचर से अक्टूबर तक 3 राशियां रहें सावधान |
    'SSP अविनाश पांडेय-SOG इंस्पेक्टर ने लात-घूंसों और लाठियों से पीटा' मेरठ में सपा नेता दिग्विजय भाटी व मोहित जाटव ने लगाए आरोप; पुलिस की सफाई |
    'रणबीर से अच्छे यश', रामायण के ट्रेलर पर बोले हनी सिंह, कहा- अब छूना मत |
    CCTV: हिसार के कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या |
    इज्जत बचाने अदालत पहुंचे, 11 साल चला विवाद... SC ने फटकारा, 5-5 लाख जुर्माना भी लगाया
    Advertisement