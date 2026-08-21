भारत-बांग्लादेश सीरीज पर फिर लटका संकट, क्या आगे बढ़ेगी तारीख ? BCB चीफ तमीम इकबाल ने दिया बड़ा अपडेट

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर्स सीरीज को लेकर एक बार फिर तस्वीर साफ नहीं है. दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच अभी तारीखों को लेकर बातचीत चल रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अध्यक्ष तमीम इकबाल ने कहा है कि सीरीज की तारीखों में थोड़ा बदलाव हो सकता है. यानी 3 सितंबर से शुरू होने वाला दौरा एक बार फिर आगे खिसक सकता है.

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भारत को बांग्लादेश दौरे पर तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. यह सीरीज पहले अगस्त 2025 में होनी थी, लेकिन इसे एक साल के लिए टाल दिया गया था. इसके बाद सितंबर 2026 में नई तारीखों के साथ सीरीज का ऐलान किया गया.

हालांकि, अब सितंबर की शुरुआत करीब आने के बावजूद BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की तरफ से इस दौरे की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में सीरीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

3 सितंबर से पहला मैच, लेकिन तारीख अभी भी पक्की नहीं

BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत सीरीज को लेकर कहा कि दोनों बोर्ड लगातार बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया कि तारीखों में बदलाव संभव है. तमीम ने कहा- दोनों बोर्ड भारत सीरीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं. तारीखों में थोड़ा आगे-पीछे बदलाव हो सकता है.



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भारत का पहला वनडे फिलहाल 3 सितंबर को प्रस्तावित है. लेकिन BCCI की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी अपना घरेलू कैलेंडर पूरी तरह फाइनल करने में परेशानी हो रही है.

अंडर-17 से अंडर-23 तक का टूर्नामेंट भी टकरा रहा

सीरीज को लेकर असमंजस का असर बांग्लादेश के घरेलू क्रिकेट कैलेंडर पर भी दिखाई दे रहा है. BCB ने गेम डेवलपेंट अथॉर‍िटी का शेड्यूल घोषित किया है.

इस टूर्नामेंट में अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-23 स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. फिलहाल इसका आयोजन 28 अगस्त से 9 सितंबर तक मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेड‍ियम में होना है.

यानी यह टूर्नामेंट भारत के प्रस्तावित दौरे की तारीखों से सीधे टकरा रहा है. हालांकि तमीम इकबाल ने साफ किया कि अगर भारत सीरीज फाइनल होती है तो घरेलू टूर्नामेंट उसके रास्ते में नहीं आएगा.

उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट मीरपुर में आयोजित हो रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बसुंधरा ग्राउंड में शिफ्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. उनके मुताबिक भारत सीरीज की तारीखें तय होते ही डोमेस्ट‍िक शेड्यूल को उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा.

पहले अगस्त 2025 में होनी थी सीरीज

भारत और बांग्लादेश की यह सीरीज पहले से ही काफी लंबा सफर तय कर चुकी है. इसे मूल रूप से अगस्त 2025 में खेला जाना था. बाद में सीरीज को एक साल के लिए टाल दिया गया और सितंबर 2026 में करवाने का शेड्यूल सामने आया है. नए शेड्यूल के तहत भारत को बांग्लादेश में तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं.

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सीरीज के मुकाबले ढाका और चटगांव में होने हैं. लेकिन अब एक बार फिर तारीखों में बदलाव की संभावना सामने आ गई है.3 सितंबर की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, BCCI की तरफ से सार्वजनिक पुष्टि नहीं होने से सवाल और बढ़ रहे हैं.

दोनों बोर्ड के रिश्तों में भी आया था तनाव

भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में इस साल की शुरुआत में भी तनाव देखने को मिला था. कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े मुस्तफ‍िजुर रहमान मामले के बाद दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं. इसके बाद उस समय स्थिति और बिगड़ गई, जब बांग्लादेश ने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, तमीम इकबाल के BCB अध्यक्ष बनने के बाद दोनों बोर्ड के बीच रिश्तों में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं. तमीम इस महीने की शुरुआत में भारत भी आए थे. इस दौरान उनके बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) बेंगलुरु आने की खबरें सामने आई थीं. अब ऐसे में भारत-बांग्लादेश सीरीज को लेकर दोनों बोर्ड के बीच बातचीत को रिश्तों में सुधार की दिशा में भी अहम माना जा रहा है.

BPL पर भी बड़ा संकट, इस साल नहीं होगा आयोजन?

भारत सीरीज के अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने एक और बड़ी चुनौती बांग्लादेश प्रीम‍ियर लीग (BPL) को लेकर भी है.

तमीम इकबाल ने संकेत दिया है कि इस साल BPL का आयोजन नहीं भी हो सकता है. बोर्ड फिलहाल टूर्नामेंट से जुड़ी आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने में जुटा है.

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तमीम ने साफ शब्दों में कहा कि वह मौजूदा तरीके से BPL का आयोजन नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस साल BPL हो पाएगा.

दो सीजन में करीब 31 करोड़ रुपये का नुकसान

BPL को लेकर BCB की परेशानी सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है. बोर्ड को पिछले दो संस्करणों में करीब 40 करोड़ बांग्लादेशी टका का नुकसान हुआ है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 31 करोड़ रुपये बैठता है.अब BCB फ्रेंचाइजी के साथ बकाया भुगतान और बैंक गारंटी से जुड़े मामलों को सुलझाने में लगा है.

तमीम का कहना है कि जब तक BPL का वित्तीय मॉडल ठीक नहीं हो जाता, तब तक जल्दबाजी में एक और सीजन आयोजित करने का कोई मतलब नहीं है.उन्होंने कहा कि अगर इसे सही तरीके से करने में 6, 12 या 24 महीने भी लगते हैं, तो वह उतना समय देने के लिए तैयार हैं.

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