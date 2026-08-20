लॉर्ड्स में फिर दिखा सौरव गांगुली वाला सेलिब्रेशन, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर मनाया जीत का जश्न, VIDEO

भारतीय मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मुकाबले में 19 अगस्त (बुधवार) को इंग्लैंड के खिलाफ 118 रनों की शानदार जीत दर्ज करने के बाद लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ऐसा जश्न मनाया, जिसने 2002 के सौरव गांगुली के मशहूर सेलिब्रेशन की यादें ताजा कर दीं.
इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में भारत के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स की बालकनी में जाकर जर्सी लहराते हुए जश्न मनाया. यह नजारा तुरंत ही क्रिकेट फैन्स के बीच चर्चा का विषय बन गया.
A statement at Lord’s! India storm to a 118-run win — 206/4 followed by England bowled out for 88. Captain Majid Magray’s 63 off 19* led the charge! @JayShah @ICC @BCCI @imRaviKChauhan pic.twitter.com/5gDCyZsdyH— Differently Abled Cricket Council of India (@dcciofficial) August 19, 2026
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पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 206/4 रन बनाए. जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लेंड की टीम महज 88 रनो पर ऑलआउट हो गई. हालांकि, इंग्लैंड ने 4-3 से सीरीज अपने नाम जरूर कर ली. भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद (डीसीसीआई) ने भी इस वायरल सेलिब्रेशन की वीडियो को अपने X अकाउंट पर पोस्ट की.
When India wins at Lord’s, the celebrations hit different.— Differently Abled Cricket Council of India (@dcciofficial) August 19, 2026
A moment of pure cricketing joy on the Lord’s Balcony — coats off, spirits high, and the Tricolour flying with pride.
118 runs. One unforgettable celebration.@imRaviKChauhan@official_idca pic.twitter.com/o6IuoRJto8
दरअसल, 2002 में सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी जर्सी उतारकर हवा में लहराई थी. गांगुली का यह सेलिब्रेशन भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है.
The series that changed Indian Cricket for good 🇮🇳🏏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 13, 2023
📹 | Relive the famous #NatWestSeries victory where #TeamIndia scripted history by beating 🏴 on their home turf & Dada celebrated for generations to remember 😍🫶#SonySportsNetwork #ENGvIND | @SGanguly99 pic.twitter.com/QJ7ZqnwWXU
अब करीब 24 साल बाद भारतीय मिक्स्ड डिसेबिलिटी टीम के खिलाड़ियों ने उसी मैदान पर जीत के बाद जर्सी लहराकर उस ऐतिहासिक पल को एक बार फिर जिंदा कर दिया.
सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. लॉर्ड्स में भारतीय खिलाड़ियों का यह सेलिब्रेशन लंबे समय तक याद रखा जाएगा.