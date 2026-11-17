त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कांग्रेस और CPI(M) पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल जनता का भरोसा खो चुके हैं. अब चुनाव से पहले लोगों का ध्यान खींचने के लिए धरना-प्रदर्शन और ड्रामा कर रहे हैं। साहा ने कहा कि अगर राजनीतिक दल जनता के लिए काम करते हैं, तो उन्हें न डरने की जरूरत है और न ही इस तरह के प्रदर्शन करने की.

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मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी कांग्रेस के उस प्रदर्शन के एक दिन बाद आई है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी. सोमवार को कांग्रेस ने पश्चिमी त्रिपुरा में राज्य चुनाव कार्यालय और जिला चुनाव कार्यालय के बाहर धरना दिया था.

त्रिपुरा के 16 निकायों की 268 सीटों पर 27 नवंबर को मतदान होना है. इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA, CPI(M) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा. वहीं, पांच निकायों की 77 सीटों पर नामांकन और दस्तावेजों की जांच के बाद बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं. वोटों की गिनती 2 दिसंबर को होगी.

CPI (M) को नहीं मिल रहा लोगों का साथ

साहा ने कहा कि बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जबकि कांग्रेस और CPI(M) में इस बात को लेकर निराशा साफ दिखाई दे रही है कि उन्हें लोगों का साथ नहीं मिल रहा. उन्होंने दोनों दलों पर चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लगाया.

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1980 के दंगों का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए वाम दलों के शासनकाल की याद दिलाई. उन्होंने 1980 के दंगों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि उस समय लोकतंत्र कहां था. साहा ने आरोप लगाया कि वाम शासन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता निशिकांत चकमा की बेरहमी से हत्या हुई थी. उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले दो मीडियाकर्मियों की हत्या का भी जिक्र किया.

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INDIA गठबंधन पर भी साधा निशाना

साहा ने निकाय चुनाव में कांग्रेस और CPI(M) के अलग-अलग चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दोनों दल INDIA गठबंधन के साझेदार हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर साथ नहीं आ पाए. मुख्यमंत्री के मुताबिक, अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियां जब लोकतंत्र बचाने के नाम पर साथ आती हैं, तो ऐसे मतभेद सामने आते हैं.

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