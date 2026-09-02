'15 रुपये वाला हेयर डाई लगा लिया क्या?' किंग चार्ल्स से मिलने पहुंचे बाबर आजम, फैन्स ने सरेआम उड़ाया मजाक

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान बाबर आजम अब तक आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं. इस बीच बाबर आजम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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दरअसल, बाबर आजम हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मिलने पहुंचे थे. लेकिन वहां उनका पहनावा और बालों का रंग देखकर फैन्स ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया. बाबर आजम इससे पहले भी कई मौकों पर अपने लुक्स के कारण फैन्स के निशाने पर आते रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बाबर आजम अपनी टीम की बस से उतरते नजर आ रहे हैं. उन्होंने सफेद शर्ट और नीली जींस पहनी हुई है. किंग चार्ल्स जैसे शाही इंसान के साथ इतनी हाई-प्रोफाइल मीटिंग में इतने कैजुअल कपड़े पहनकर जाना लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया.

फैन्स ने उड़ाया बाबर आजम का मजाक

लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके बालों की हो रही है. वीडियो में बाबर के बाल एकदम गहरे काले और काफी शाइनी लग रहे थे. जैसे उन्हें सेट करने के लिए काफी सारा प्रोडक्ट लगाया गया हो. इसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए कहा कि कप्तान साहब ने मीटिंग में जाने के लिए 15 रुपये वाला सस्ता हेयर डाई लगाया है.

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तेज बुखार से जूझ रहे हैं बाबर आजम

एक तरफ जहां बाबर के लुक का मजाक उड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेहत को लेकर एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच से ठीक पहले बाबर आजम को तेज बुखार आ गया है. फिलहाल उनकी तबीयत पर कड़ी नजर रखी जा रही है. अगर वो मैच तक पूरी तरह फिट नहीं होते हैं तो टीम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है.

The Pakistan captain goes! 👏



Tongue gets Babar ☝️



Match Centre: https://t.co/Z9bsIoMyb6 pic.twitter.com/UfICkAmg6d — England Cricket (@englandcricket) August 28, 2026

पाकिस्तान टीम में हो रहे हैं बड़े फेरबदल

लॉर्ड्स टेस्ट में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में काफी बवाल मचा हुआ है. खबर है कि हार के बाद 7 खिलाड़ियों को वापस घर भेज दिया गया है. सिर्फ इतना ही नहीं, कोचिंग स्टाफ में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. सरफराज खान और उमर गुल की टीम से छुट्टी कर दी गई है और उनकी जगह अब माइक हेसन और एशले नोफ्के को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.



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