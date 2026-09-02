Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बन रहा त्रिग्रही योग, इन 4 राशियों पर खूब कृपा करेंगे कन्हैया

4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन ग्रहों की एक दुर्लभ स्थिति भी बनने वाली है, जिसे चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन सिंह राशि में त्रिग्रही योग बनेगा. सूर्य, केतु और बुध तीनों ही ग्रह इस दिन सिंह राशि में एकसाथ विराजमान रहेंगे. इतना ही नहीं, सूर्य-बुध मिलकर यहां बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे. ज्योतिषविदों ने इस दुर्लभ संयोग को चार राशियों के लिए शुभ बताया है.

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सिंह राशि

22 अगस्त को सिंह राशि में ही त्रिग्रही योग बनने से जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है. साहस और नेतृत्व क्षमता मजबूत होने के संकेत हैं. नौकरी करने वालों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. करियर और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी फैसले में जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है. इसलिए निर्णय लेते समय सोच-विचार करना बेहतर रहेगा.

तुला राशि

त्रिग्रही योग का असर तुला राशि के लिए भी सकारात्मक बताया जा रहा है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में लाभ मिलने की संभावना रहेगी. इस दौरान रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. आमदनी और वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने के संकेत हैं.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और कारोबार में नई उपलब्धियां ला सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं. कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है. लाभ के अवसर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. परिवार में सुख-शांति और स्थिरता बनी रहने के संकेत हैं. साथ ही सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग आर्थिक मामलों में लाभकारी रह सकता है. अधूरे काम पूरे होने के संकेत हैं. करियर और कारोबार में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. धन लाभ के साथ मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है. हालांकि आर्थिक लेन-देन में सावधानी जरूरी होगी. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और महत्वपूर्ण मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ें.

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