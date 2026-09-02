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आंखों के सामने आशियाना तोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण, गंडक नदी के कटाव से बेतिया में दहशत

बिहार के बेतिया में गंडक नदी का कटाव अब आबादी के लिए बड़ा खतरा बन गया है. योगापट्टी के सिसवा मंगलपुर में ग्रामीण अपने घरों को खुद तोड़कर ईंट, लकड़ी और जरूरी सामान सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं. वर्षों की मेहनत से बने आशियाने को टूटता देखकर लोग बेहद परेशान हैं और प्रशासन से तत्काल कटावरोधी काम शुरू कराने की मांग कर रहे हैं.

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आबादी की तरफ बढ़ रहा कटाव.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
आबादी की तरफ बढ़ रहा कटाव.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

बिहार के बेतिया जिले में गंडक नदी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है. योगापट्टी प्रखंड की सिसवा मंगलपुर पंचायत में नदी तेजी से किनारे की जमीन को काट रही है. अब इसका असर आबादी वाले हिस्सों पर भी दिखाई देने लगा है. कटाव की रफ्तार बढ़ने से ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है और लोग किसी भी वक्त अपना घर और जमीन नदी में समा जाने की आशंका से परेशान हैं.

हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रामीण अपने आशियाने को बचाने की उम्मीद छोड़कर उसमें रखा सामान सुरक्षित करने में जुट गए हैं. कई लोग अपने बड़े-बड़े मकानों को खुद ही तोड़ रहे हैं. घरों से ईंट, लकड़ी और दूसरी जरूरी चीजें निकाली जा रही हैं, ताकि कटाव की चपेट में आने से पहले इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके.

यह भी पढ़ें: स्टे का दावा, फिर भी टूटीं 85 दुकानें! बेतिया के मीना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के व्यापारी

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वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी से खड़े किए गए घर को अपनी आंखों के सामने तोड़ना ग्रामीणों के लिए बेहद दर्दनाक है. जिन मकानों में परिवारों ने लंबे समय तक अपना जीवन बिताया, अब उन्हीं की दीवारों से सामान निकालकर लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नदी धीरे-धीरे बस्ती की तरफ बढ़ रही है और समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

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बेतिया

आबादी की तरफ बढ़ रहा कटाव

ग्रामीणों के मुताबिक, गंडक नदी का कटाव लगातार आबादी की दिशा में बढ़ रहा है. कटाव की वजह से जमीन का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है और आसपास रहने वाले परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है. लोगों को डर है कि अगर नदी का रुख इसी तरह बना रहा तो एक के बाद एक कई मकान इसकी जद में आ सकते हैं.

ग्रामीण पप्पू पांडेय, चुनु पांडेय और जयनारायण चौधरी समेत अन्य लोगों ने बताया कि कटाव लगातार बढ़ रहा है. खतरे को देखते हुए परिवार घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं. लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने घर और जमीन को बचाने की है, क्योंकि नदी का कटाव लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि स्थिति को देखते हुए प्रशासन को तत्काल मौके का निरीक्षण करना चाहिए. उनका कहना है कि अगर समय रहते कटाव रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए तो कई परिवारों के घर और उनकी जमीन गंडक नदी में समा सकती है. लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द कटावरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की है.

बेतिया

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

सिसवा मंगलपुर पंचायत के प्रभावित ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले और कटाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाए. ग्रामीणों का कहना है कि केवल निरीक्षण से काम नहीं चलेगा, बल्कि नदी के बढ़ते कटाव को रोकने के लिए प्रभावी कटावरोधी कार्य जरूरी है.

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लोगों को आशंका है कि अगर गंडक नदी के कटाव पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले समय में नुकसान और बढ़ सकता है. फिलहाल ग्रामीण अपने घरों से कीमती और जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं. वर्षों से बनाए गए आशियानों को टूटता देख उनके सामने विस्थापन का खतरा भी खड़ा हो गया है.

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