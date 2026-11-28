ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है. सबसे चौंकाने वाला फैसला दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लायन को बाहर रखने का रहा. लायन 2013 से ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्पिनर रहे हैं, लेकिन हालिया प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं ने उनकी जगह कोरी रोचिचियोली पर भरोसा जताया है. रोचिचियोली और बल्लेबाज जैक क्लेटन को पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया है.

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39 साल के नाथन लायन ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था. लायन अब तक 145 टेस्ट मैचों में 577 विकेट हासिल किए हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए उनसे ज्यादा टेस्ट विकेट सिर्फ शेन वॉर्न (708) ने लिए हैं. टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में लायन छठे स्थान पर हैं.

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हालांकि, साउथ अफ्रीका दौरा नाथन लायन के लिए अच्छा नहीं रहा. तीन मैचों में उन्होंने 43.67 की औसत से छह विकेट लिए और गकेबरहा में दूसरे टेस्ट से बाहर भी रहे. इसके बाद शेफील्ड शील्ड में वापसी करते हुए न्यू साउथ वेल्स के लिए दो मैचों में सात विकेट झटके.

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मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने माना कि हालिया मुकाबलों में नाथन लायन गेंद से अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सके. इसके बावजूद उन्होंने अनुभवी स्पिनर के योगदान को अहम बताया. बेली ने कहा कि लायन का अनुभव और स्किल टीम के लिए अब भी उपयोगी हो सकता है.

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चयनकर्ताओं ने 29 वर्षीय कोरी रोचिचियोली को स्पिन विभाग में मौका दिया है. उन्होंने इस सीजन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए 33.88 की औसत से 18 विकेट लिए हैं. पिछले सप्ताह तस्मानिया के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी क्षमता भी दिखाई. वहीं, जैक क्लेटन पहली बार टेस्ट टीम में चुने गए हैं. कूपर कोनोली और मार्नस लाबुशेन को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है.

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ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 9 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा. इसके बाद सीरीज के मुकाबले एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जैक क्लेटन, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर, मैट रेनशॉ, कोरी रोचिचिओली, स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क.

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