Famous Forts in Goa: सितंबर में गोवा का मजा होगा दोगुना! दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करें ये 10 ऐतिहासिक किले

Famous Forts in Goa: मुंबई और गोवा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले समुद्र और बीच का ही ख्याल आता है. अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और गोवा जाने के प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. गोवा के समुद्र, बीच, नाइटलाइफ और सीफूड के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवा में कई इतिहासिक किले भी मौजूद हैं.

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जी हां, गोवा की खूबसूरती सिर्फ इन चीजों तक सीमित नहीं है. यहां कई ऐसे पुराने किले भी हैं, जो राज्य के इतिहास और वास्तुकला की कहानी बताते हैं. कुछ किले समुद्र के किनारे हैं, तो कुछ नदियों और हरियाली के बीच बने हैं. यही वजह है कि इतिहास पसंद करने वालों के साथ-साथ फोटोग्राफी और नेचर लवर्स को भी ये जगहें काफी पसंद आती हैं.

अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस बार गोवा के यह शानदार किले देखना बिल्कुल भी मिस ना करें. इतना ही नहीं गोवा के इन किलो में कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, आइए आपको गोवा के 10 मोस्ट फेसम किलों के बारे बताते हैं.

1. चपोरा किला

चपोरा नदी के पास बना यह किला गोवा के सबसे पॉपुलर ऐतिहासिक जगहों में शामिल है. यहां से अरब सागर और आसपास के इलाके का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. शाम के समय यहां का सनसेट बेहद जादुई लगता है, जिसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं. यह किला साल 2001 में आई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'दिल चाहता है' की शूटिंग के बेहद फेमस है.

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2. अगुआड़ा किला

अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो गोवा का अगुआड़ा किला काफी अच्छा लगेगा. पुर्तगाली दौर की वास्तुकला को करीब से देखने के लिए अगुआड़ा किला शानदार जगह है, किले का पुराना लाइटहाउस और समुद्र का नजारा इसे खास बनाते हैं.

3. कोरजुएम किला

जो लोग भीड़ से दूर सुकून में समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए कोरजुएम द्वीप पर स्थित यह छोटा और शांत किला एकदम बेस्ट है. यहां आसपास का हराभरा वातावरण इसकी खूबसूरती बढ़ाता है और यहां पर एक अलग ही शांति महसूस होती है.

4. काबो डे रामा किला

साउथ गोवा में स्थित काबो डे रामा किला अपने खंडहरों और समुद्र के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. यहां मौजूद सेंट एंथनी चैपल भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है.

5. राचोल किला गेट

राचोल किले का अब काफी हिस्सा इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है, लेकिन इसका पुराना एंट्री गेट आज भी बीते दौर की याद दिलाता है. आसपास के हरे-भरे खेत इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं. यहां भी आपको भीड़ स दूर एक अलग सुकून का अहसास होगा.

6. अलोर्ना किला

अलोर्ना किला उत्तरी गोवा के पेडने में चापोरा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और शांत जगह है. 17वीं शताब्दी में सावंतवाड़ी के भोंसले राजाओं द्वारा निर्मित यह किला भीड़भाड़ से दूर सुकून का अहसास कराता है. प्रकृति, इतिहास और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन ऑफबीट डेस्टिनेशन है.

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7. बेतुल किला

बेतुल किला साउथ गोवा में साल नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित एक खूबसूरत जगह है. इसका निर्माण 1679 में छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर हुआ था, जो उनके जीवनकाल का आखिरी किला माना जाता है. भीड़भाड़ से दूर, यह ऐतिहासिक धरोहर नेचर और इतिहास लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है.

8. तेरेखोल किला

तेरेखोल नदी के मुहाने के पास स्थित यह किला इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का बेस्ट कॉम्बिनेशन है. यहां से नदी और समुद्र दोनों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. क्वेरेम बीच से फेरी के जरिए आप इस किले तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

9. कोलवाले किला

कोलवाले किला या तिविम किला उत्तर गोवा की बारदेज नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है. 1635 में निर्मित यह किला अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन यहां का शांत माहौल और नदी का खूबसूरत नजारा टूरिस्ट को खूब लुभाता है. थिविम रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह जगह इतिहास, फोटोग्राफी और भीड़भाड़ से दूर सुकून की तलाश करने वाले ऑफबीट यात्रियों के लिए बेस्ट जगह है.

10. नानूज किला

गोवा की कम पॉपुलर ऐतिहासिक जगहों में नानूज किला भी शामिल है. इसके अवशेष और आसपास की हरियाली इसे ऑफबीट ट्रैवल के लिए शानदार बनाती है.

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