Margherita Hut:  न सड़क, न गाड़ी; 15,000 फीट ऊपर है ये अनोखा होटल, जहां ग्लेशियर पार करके पहुंचते हैं लोग

World's Most Remote Hotel Margherita Hut: दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पहुंचना अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं होता. कहीं घने जंगल रास्ता रोकते हैं, तो कहीं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और बर्फीले ग्लेशियर यात्रियों का इंतजार करते हैं. मगर इन सभी मुश्किलों को पार करके भी लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं. अगर आपको भी यूनिक जगहों के बारे में जानने और वहीं घूमने का शौक है तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं.

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इटली में एक ऐसा अनोखा ठिकाना है, जहां पहुंचने के लिए लोगों को ग्लेशियर तक पार करने पड़ते हैं. हम इटली के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट मार्घेरिटा हट की बात कर रहे हैं, इटली का यह होटल बाकी होटलों से काफी अलग है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

दुनिया के सबसे दूर-दराज होटल

यहां तक पहुंचने के लिए न कोई सड़क है और न ही गाड़ी. यहां ठहरने के लिए पहले करीब पांच घंटे का मुश्किल ट्रेक पूरा करना पड़ता है. यही वजह है कि मार्घेरिटा हट दुनिया के सबसे दूर-दराज होटल और माउंटेन रिफ्यूज में गिना जाता है.

15,000 फीट की ऊंचाई पर है मौजूद

मार्घेरिटा हट इटली के आल्प्स पर्वतों में समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा के पास मौजूद है, हालांकि यह ऐतिहासिक माउंटेन हट इटली की सीमा में आता है. इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहां का मौसम और वातावरण नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस से बिल्कुल अलग होता है.

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इटली की महारानी से क्या है कनेक्शन

इस जगह की खासियत केवल इसका मुश्किल लोकेशन नहीं, बल्कि इसका इतिहास भी है. इसका नाम इटली की महारानी मार्घेरिटा ऑफ सेवॉय के नाम पर रखा गया था. महारानी ने वर्ष 1893 में इस माउंटेन हट का दौरा किया था. आज यह जगह रोमांच पसंद करने वाले पर्वतारोहियों के लिए बेहद खास मानी जाती है.

सड़क से नहीं पहुंच सकते यहां

मार्घेरिटा हट तक कार, बस या किसी सामान्य वाहन से पहुंचने का रास्ता नहीं है. यहां पहुंचने के लिए यात्रियों को पहाड़ी रास्तों पर कई घंटे तक ट्रेक करना पड़ता है. आमतौर पर रॉक क्लाइंबर अलाग्ना वाल्सेसिया या ग्रेसेनी से अपना सफर स्टार्ट करते हैं.

इतनी ऊंचाई पर सीधे पहुंचना शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है. इसलिए कई रॉक क्लाइंबर आखिरी चढ़ाई से पहले कम ऊंचाई वाले माउंटेन रिफ्यूज में रात बिताते हैं, ताकि अपनी बॉडी को अधिक ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इको फ्रेंडली होने का समय मिल सके.

ग्लेशियर पार करके पहुंचते हैं लोग

मार्घेरिटा हट तक पहुंचने वाले मुख्य रास्तों में निफेट्टी ग्लेशियर और लिस ग्लेशियर के रास्ते शामिल हैं. ये सामान्य घूमने-फिरने वाले ट्रेकिंग रूट नहीं हैं, बल्कि काफी मुश्किल चढ़ाई वाले रास्ते हैं. बर्फीले और बेहद खड़े रास्तों को पार करने के लिए रॉक क्लाइंबर्स को क्रैम्पॉन, रस्सियों और आइस एक्स जैसे खास इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है. इसलिए यहां पहुंचने के लिए अच्छी फिटनेस के साथ रॉक क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस और पूरी तैयारी भी जरूरी होती है.

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