'मिर्जापुर: द मूवी' देखने पहुंचे शराबी! फिल्म छोड़कर बाहर निकले लोग, मचा बवाल- मूड खराब हुआ

मिर्जापुर द मूवी को देखने थिएटर में लोग भीड़ लगाकर पहुंच रहे हैं. देशभर में अधिकतर जगहों पर शोज आधे भरे हुए दिख रहे हैं. फिल्म लोगों को काफी मजेदार एक्सपीरियंस दिला रही है. लेकिन कुछ लोग अपनी मस्ती के चक्कर में रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं. नोएडा के एक थिएटर में काफी बवाल मचा, जिसके कारण कुछ लड़कियों को शो बीच में छोड़कर जाना पड़ा.

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मिर्जापुर में मचा बवाल

एक फीमेल इंफ्लुएंसर अनामिका ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर दावा किया है कि कुछ लोग मिर्जापुर द मूवी शो के दौरान शराब पीकर पहुंच गए. वहां उनके कारण हंगामा हुआ, और उनका मूवी एक्सपीरियंस खराब गया. इस वीडियो की वजह से देश में सिविक सेंस पर भी बहस छिड़ गई है.

इंफ्लुएंसर ने कहा- हम थिएटर से बाहर आ गए हैं. फिल्म खराब नहीं थी, बल्कि वहां का माहौल बहुत खराब था. लोग शराब पीकर आए हुए थे. अब सभी लोग बाहर आ गए हैं और कह रहे हैं कि पहले उन लोगों को बाहर निकालो, फिर हम अंदर जाएंगे.

इंफ्लुएंसर ने आगे कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि फिल्म देखने आने वाली भीड़ बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि वो और उनकी दोस्त फिल्म को काफी एंजॉय कर रही थीं. वीडियो में अनामिका ने बताया कि उन्होंने थिएटर छोड़कर घर जाने का फैसला किया, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी मदद नहीं कर रहा था.

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उन्होंने कहा, 'अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि काफी देर हो रही है. थिएटर वाले कह रहे हैं कि हम आपको दूसरे ऑडिटोरियम में बैठा देंगे, क्योंकि हम उन लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते. ये कैसी बात है? वो लोग हमें 100 नंबर पर फोन करने के लिए कह रहे हैं. हम क्यों फोन करें? ये काम तो थिएटर मैनेजमेंट को करना चाहिए. मेरा पूरा मूड खराब हो गया.'

बात करें मिर्जापुर: द मूवी की, तो इसमें पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल, रवि किशन, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी जैसे और भी कई जाने-माने कलाकार हैं. इसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट, तो फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है.

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