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दिल्ली में गिरी एक और 'मौत की इमारत', कई छात्र मलबे में दबे, जानें दो साल का डरावना रिकॉर्ड

राजधानी दिल्ली में रविवार को सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत भरभरा कर गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है.

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दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी (Photo: Reuters)
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी (Photo: Reuters)

राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत भरभराकर गिर गई. जानकारी के मुताबिक, इस इमारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र रह रहे थे. फिलहाल दमकल विभाग, NDRF, प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव अभियान में तेजी से जुटी हैं.

हैरानी की बात तो ये है कि सत्य निकेतन का यह हादसा कोई अकेली घटना नहीं है. पिछले दो सालों में राजधानी दिल्ली में इमारत गिरने के कई बड़े हादसे हुए हैं. कहीं जर्जर मकान भरभरा कर गिर गए, तो कहीं निर्माणाधीन इमारतों के हिस्से ढह गए. इन हादसों ने कई परिवारों को उजाड़ दिया. कई लोगों की जान चली गई. लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं टूट रही. 

मार्च 2024

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मार्च 2024 में शाहदरा के कबीर नगर में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिर गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. 

अगस्त 2024

दिल्ली के जहांगिरपुरी में अगस्त 2024 में एक तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई थी.

अप्रैल 2025

दिल्ली में अप्रैल 2025 में मुस्तफाबाद में एक चार मंजिला मकान ढह गया था. मुस्तफाबाद में 19 अप्रैल 2025 की सुबह यह हादसा हुआ था. मुस्तफाबाद में एक चार मंजिला जर्जर और पुरानी इमारत भरभरा कर गिर गई थी. इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों और तीन अन्य लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 11 लोग घायल भी हुए थे.

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यह भी पढ़ें: 'मलबे के अंदर से छात्र की आई वीडियो कॉल', सत्य निकेतन हादसे पर बोलीं DU साउथ कैंपस डायरेक्टर

मई 2025 

17 मई 2025 को राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में अराकशन रोड पर एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट की दीवार गिर गई. इस हादसे में एक ठेकेदार और तीन श्रमिकों की मौत हो गई. ये तीनों वहीं काम कर रहे थे, जब बेसमेंट की दीवार गिर गई.

जुलाई 2025

12 जुलाई 2025 को पूर्वोत्तर दिल्ली के वेलकम इलाके में एक चार मंजिला जर्जर इमारत भरभरा कर गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि आठ लोग घायल हुए. 

अगस्त 2025

अगस्त 2025 में राजधानी दिल्ली में तीन बड़े हादसे हुए थे. 9 अगस्त को दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के जैतपुर इलाके के हरि नगर में भारी बारिश के कारण एक पुराने मंदिर की दीवार और उससे ही सटी झुग्गियां ढह गई थी. इस दर्दनाक हादसे में तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी.

15 अगस्त 2025 को दरगाह शरीफ पत्ते शाह के अंदर बने कमरे की छत और दीवार का हिस्सा अचानक गिर गया था. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी.

दरियागंज में 20 अगस्त 2025 को एक तीन मंजिला पुराना जर्जर मकान जमींदोज हो गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी.

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मई 2026 

30 मई 2026 को दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक पांच मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में भरभराकर गिर गई. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. 

जुलाई 2026

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में अचानक एक इमारत गिर गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया गया कि इस इमारत पर 11 महीने से काम चल रहा था.

यह भी पढ़ें: 'बिल्डिंग गिरते ही हम भागकर निकले, 20-30 बच्चे दबे हो सकते हैं...', बोले सत्य निकेतन हादसे के चश्मदीद

अगस्त 2026

राजधानी दिल्ली में 21 अगस्त को करोल बाग में एक पुरानी इमारत का हिस्सा गिर गया था. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

सितंबर 2026

रविवार 6 सितंबर को दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत भरभरा कर गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

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