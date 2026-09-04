जॉर्जिया मेलोनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, PM मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल के लिए दी बधाई

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश के युद्ध के बाद के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 4 सितंबर 2026 को उनकी सरकार ने लगातार 1,413 दिन पूरे किए. इसके साथ ही मेलोनी इटली के पोस्ट-वॉर इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी दोस्त और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को इस उपलब्धि पर बधाई दी.

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मेलोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है. बर्लुस्कोनी की दूसरी सरकार 2001 से 2005 के बीच लगातार 1,412 दिन तक सत्ता में रही थी. मेलोनी की सरकार ने एक दिन ज्यादा पूरा करते हुए यह रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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80 वर्षों में इटली में 68 सरकारें बनीं

इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास रहा है. करीब 80 वर्षों में देश में 68 सरकारें बन चुकी हैं और एक कैबिनेट का औसत कार्यकाल करीब 14 महीने रहा है. ऐसे में मेलोनी का लगातार सत्ता में बने रहना राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

मोदी और मेलोनी के बीच मजबूत रिश्ते

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प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच पिछले कुछ वर्षों में करीबी राजनयिक संबंध देखने को मिले हैं. दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाया है. भारत और इटली के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और क्लीन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

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इससे पहले जून 2026 में मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी, जब उन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था.

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