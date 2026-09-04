scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जॉर्जिया मेलोनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, PM मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल के लिए दी बधाई

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बना लिया है. इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है. मेलोनी की सरकार ने सिल्वियो बर्लुस्कोनी के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 1,413 दिन पूरे किए.

Advertisement
X
PM मोदी भी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं. (File Photo)
PM मोदी भी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं. (File Photo)

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश के युद्ध के बाद के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 4 सितंबर 2026 को उनकी सरकार ने लगातार 1,413 दिन पूरे किए. इसके साथ ही मेलोनी इटली के पोस्ट-वॉर इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी दोस्त और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को इस उपलब्धि पर बधाई दी.

मेलोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है. बर्लुस्कोनी की दूसरी सरकार 2001 से 2005 के बीच लगातार 1,412 दिन तक सत्ता में रही थी. मेलोनी की सरकार ने एक दिन ज्यादा पूरा करते हुए यह रिकॉर्ड तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: 80 सालों का टूटा रिकॉर्ड: जॉर्जिया मेलोनी ने रचा इतिहास, तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड

80 वर्षों में इटली में 68 सरकारें बनीं

इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास रहा है. करीब 80 वर्षों में देश में 68 सरकारें बन चुकी हैं और एक कैबिनेट का औसत कार्यकाल करीब 14 महीने रहा है. ऐसे में मेलोनी का लगातार सत्ता में बने रहना राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

मोदी और मेलोनी के बीच मजबूत रिश्ते

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच पिछले कुछ वर्षों में करीबी राजनयिक संबंध देखने को मिले हैं. दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाया है. भारत और इटली के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और क्लीन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 3% वोट वाली पार्टी से PM तक का सफर, मेलोनी बनाने जा रही नया रिकॉर्ड

इससे पहले जून 2026 में मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी, जब उन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जॉर्जिया मेलोनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, PM मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल के लिए दी बधाई |
    Mahaprabhu Jagannath Review: ‘हनुमान अंश’ की आंधी के बीच आई जगन्नाथ की कहानी, कितनी दमदार है फिल्म? |
    Mukesh Ambani New Business Idea: अंबानी की नई दुकान... कैम्पा, पानी, आइसक्रीम, हर एक माल 10 रुपये में |
    'महामंत्र का जाप किया...' 9 दिन बाद सुरंग से जिंदा निकले शख्स ने क्या-क्या बताया? |
    बर्थडे पर अभिषेक शर्मा ने लगाई उठक-बैठक, 'मेंटर' युवराज सिंह ने शेयर किया वीडियो |
    पूरी फैमिली को मिलेगी जगह, KIA SORENTO भारत में लॉन्च, फॉर्च्यूनर का बिगड़ेगा खेल |
    धरती पकड़ का निधन, इंदिरा से अटल तक को दी थी चुनावी चुनौती, निकाय से राष्ट्रपति तक लड़े 280 चुनाव |
    Krishna Janmashtami 2026: कौन था नकली कृष्ण? जिसने भगवान श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए था ललकारा |
    MP पुलिस की चाल काम आई, पंचर की दुकान से पकड़ा हत्या का आरोपी |
    टीचर्स डे स्पेशल: मिल‍िए नम‍िता से, 13 सालों से मजदूरों के बच्चों को पार्क में पढ़ाकर बना द‍िया 'काबिल'
    Advertisement