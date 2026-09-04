Krishna Janmashtami 2026: कौन था नकली कृष्ण? जिसने भगवान श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए था ललकारा

Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. द्वापर युग में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्मे श्रीकृष्ण अपनी बुद्धि, पराक्रम और दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे. उनके पास सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और पांचजन्य शंख जैसे दिव्य अस्त्र और आभूषण थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में एक ऐसा राजा भी था, जो खुद को असली कृष्ण बताता था? उसने श्रीकृष्ण जैसा वेश धारण किया और यहां तक कि उन्हें युद्ध के लिए भी ललकार दिया था. आइए जानते हैं कौन था यह नकली कृष्ण और उसका अंत कैसे हुआ.

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कौन था पौंड्रक?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौंड्रक नाम का एक राजा था, जो खुद को भगवान श्रीकृष्ण का असली रूप बताता था. कहा जाता है कि उसके पिता का नाम भी वसुदेव था. इसी बात को आधार बनाकर पौंड्रक ने स्वयं को वासुदेव और असली कृष्ण के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया.

धीरे-धीरे उसके आसपास मौजूद कुछ चाटुकारों ने भी उसके इस भ्रम को और बढ़ावा दिया. वे लगातार उसे यह विश्वास दिलाते रहे कि वही असली वासुदेव है और श्रीकृष्ण उसका रूप धारण करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं.

श्रीकृष्ण जैसा बनाया अपना रूप

पौंड्रक ने खुद को असली कृष्ण साबित करने के लिए श्रीकृष्ण की तरह वेशभूषा धारण करनी शुरू कर दी. उसने मोरपंख लगाया, पीतांबर धारण किया और श्रीकृष्ण के दिव्य चिह्नों जैसी वस्तुओं को भी अपने साथ रखा. कथाओं के अनुसार, उसने सुदर्शन चक्र और कौस्तुभ मणि की नकल भी तैयार करवाई थी. वह अपने राज्य और आसपास के क्षेत्रों में यह प्रचार करता था कि वही असली कृष्ण है. इस तरह उसने अपनी पहचान को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की.

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पौंड्रक ने श्रीकृष्ण को भेजा संदेश

कहा जाता है कि एक समय पौंड्रक का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान श्रीकृष्ण को संदेश भेज दिया. उसने दावा किया कि वही असली वासुदेव है और श्रीकृष्ण को उसका रूप धारण करना बंद कर देना चाहिए.

पौंड्रक ने श्रीकृष्ण के सामने चुनौती रखी कि या तो वे अपने दिव्य चिह्न और पहचान छोड़ दें या फिर उसके साथ युद्ध करें. जब पौंड्रक का संदेश श्रीकृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली.

जब आमने-सामने आए असली और नकली कृष्ण

युद्ध के मैदान में जब भगवान श्रीकृष्ण और पौंड्रक आमने-सामने आए तो पौंड्रक ने बिल्कुल श्रीकृष्ण जैसा रूप धारण किया हुआ था. उसने मोरपंख, पीतांबर और अन्य चिह्नों के जरिए खुद को श्रीकृष्ण के समान दिखाने का प्रयास किया. लेकिन केवल वेशभूषा बदल लेने से कोई किसी के समान नहीं बन सकता. पौंड्रक की नकल और श्रीकृष्ण की दिव्यता के बीच का अंतर युद्ध के दौरान साफ दिखाई दिया.

सुदर्शन चक्र से हुआ पौंड्रक का अंत

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध में अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और पौंड्रक का वध कर दिया. इस तरह खुद को असली कृष्ण बताने वाले पौंड्रक का अंत हो गया. कथाओं में आगे यह भी वर्णन मिलता है कि पौंड्रक के सहयोगी रहे काशी नरेश ने उसके वध के बाद श्रीकृष्ण के खिलाफ युद्ध का मार्ग चुना. हालांकि अंत में उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा.

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क्या सीख देती है पौंड्रक की कहानी?

पौंड्रक और श्रीकृष्ण की यह कथा अहंकार और भ्रम के परिणाम को दर्शाती है. पौंड्रक दूसरों की नकल करते-करते स्वयं अपनी वास्तविक पहचान से दूर हो गया. वहीं, उसके आसपास मौजूद चाटुकारों ने उसके अहंकार को और बढ़ाया.

इस कथा से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को दूसरों की नकल करने के बजाय अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए. झूठे अहंकार और दिखावे के आधार पर बनाई गई पहचान लंबे समय तक टिक नहीं सकती.

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