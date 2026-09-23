बिहार: बाढ़ से 15 जिलों में 50 लाख लोग प्रभावित, सोनू सूद और अलख पांडे मदद के लिए उतरे

बिहार में बाढ़ का पानी ने लाखों लोगों की जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है. घरों में पानी, खेत डूबे और कई जगहों पर आने-जाने के रास्ते तक बंद हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. नदियों का जलस्तर कई जगह खतरे के निशान से ऊपर है और राहत-बचाव का काम लगातार चल रहा है.

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इस मुश्किल वक्त में कुछ जाने-पहचाने चेहरे मदद के लिए उतरे हैं. अभिनेता सोनू सूद बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचे, साथ ही फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे भी लोगों के बीच राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं.

जानकारी के मुताबिक, राज्य के 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर,बक्सर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार में बाढ़ का असर देखा गया है.

कई प्रमुख नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और बागमती समेत कई नदियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने कमजोर तटबंधों और कटाव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाई है.

नाव से गांवों तक पहुंचे सोनू सूद

बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद भी बिहार पहुंचे. उन्होंने बेगूसराय के प्रभावित इलाकों में नाव के जरिए पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और जरूरी सामान बांटा. इसके बाद पटना में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की. दोनों के बीच बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने को लेकर बातचीत हुई.

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अलख पांडे भी राहत लेकर पहुंचे

फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे भी 22 सितंबर को बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे. उन्होंने राहत के तौर पर जरूरी अनाज जैसे चावल, दाल, राशन, LPG गैस, बेड और घर में काम आने वाला जरूरी सामानों को लोगों तक पहुंचाया.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई, राहत शिविर और नावों के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है. हजारों लोगों के लिए भोजन, रहने और इलाज की व्यवस्था की गई है, जबकि NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात हैं. बीते कई हफ्तों से बिहार में लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठहर गई है. ऐसे में पानी उतरने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी उन अस्त-व्यस्त जव जीवन को वापस पटरी पर लाना.

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