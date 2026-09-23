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15 करोड़ के घर, लेकिन सड़क पर कोई नहीं'... भारतीय महिला ने दिखाया 'अमेरिका का खाली मोहल्ला'

आलीशान मकान, साफ़-सुथरे बगीचे और करोड़ों की प्रॉपर्टी. पहली नज़र में अमेरिका के उपनगरीय इलाके किसी सपने जैसे लगते हैं, लेकिन इस चमक-धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा और अकेलापन भी छिपा है.

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कैसी है अमेरिका की लाइफ (Photo-इंस्टाग्राम/mslovelylifeusa)
कैसी है अमेरिका की लाइफ (Photo-इंस्टाग्राम/mslovelylifeusa)

अमेरिका की शांत उपनगरीय जिंदगी और भारत के चहल-पहल भरे मोहल्लों के बीच के अंतर को लेकर एक भारतीय महिला की सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों काफी चर्चा में है. इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस वीडियो में महिला ने अमेरिका में महसूस होने वाले अकेलेपन और वहां की सुनसान सड़कों की हकीकत को बयां किया है. 

अमेरिका के शांत उपनगरीय जीवन और भारत के चहल-पहल भरे मोहल्लों के बीच का अंतर एक भारतीय महिला ने उजागर किया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने अपने आसपास के सन्नाटे को दिखाया और अमेरिका में रहने वाले अकेलेपन के बारे में बात की. मूल रूप से झारखंड की रहने वाली इस महिला ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां का है, लेकिन वीडियो में बड़े-बड़े आधुनिक घर और उनके सामने साफ़-सुथरे लॉन दिखाई दे रहे हैं.

"mslovelylifeusa" नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो पोस्ट करने वाली महिला ने बताया कि करोड़ों रुपये के घर होने के बावजूद यहां की सड़कें हमेशा खाली रहती हैं. उन्होंने कहा, "अगर मैं अपनी पूरी सोसायटी का चक्कर लगाकर आ जाऊं, जहां सब घर 10 से 15 करोड़ रुपये के हैं, और शाम को 6 बजे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाऊं भी, तो मेरी आवाज़ भारत तक पहुंच जाएगी, लेकिन यहां एक इंसान भी नजर नहीं आएगा, न कोई बंदा दिखेगा, न किसी का नामो-निशान."

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यह भी पढ़ें: युवा अमीरों की बदल रही पसंद, फ्लैट से जमीन तक... ऐसे बदल रहा है रियल एस्टेट बाजार
 
उन्होंने इस वीडियो का टाइटल "अमेरिका का काला सच" रखा और विदेश आने का सपना देखने वाले भारतीयों को सतर्क किया कि यहां की जिंदगी में अकेलापन एक बड़ी सच्चाई है.

एक दशक का अनुभव और अमेरिका की सच्चाई

अमेरिका में पिछले 10 सालों से रह रही इस महिला ने बताया कि यह सन्नाटा सिर्फ़ उनके मोहल्ले तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के ज़्यादातर इलाकों में ऐसा ही माहौल होता है. उन्होंने कहा, "आप चाहे कैलिफ़ोर्निया चले जाएं, टेक्सास चले जाएं या वर्जीनिया चले जाएं, कुछ गिनी-चुनी जगहों को छोड़कर लगभग हर जगह की यही हालत है."

वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुआ और एक ही हफ़्ते में इसे 80 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग विदेश में रहने के फ़ायदों और नुकसानों पर बहस कर रहे हैं.

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