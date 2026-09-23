माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स ने एक बार फिर छंटनी का बड़ा चाबुक चलाया है. महज कुछ ही महीनों के भीतर कंपनी में छंटनी का यह दूसरा बड़ा दौर है. एक्सबॉक्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आशा शर्मा की अगुवाई में चल रहे Xbox रीसेट के तहत सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली गई हैं.

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एक्सबॉक्स की वेबसाइट पर शेयर किए गए एक आधिकारिक मेमो में कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) मैट बूटी ने पुष्टि की है कि इस बार 268 नौकरियों को खत्म किया जा रहा है.

यह छंटनी एक्सबॉक्स के कई प्रमुख गेमिंग स्टूडियोज में काम कर रहे कर्मचारियों को प्रभावित करेगी. अपने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मैट बूटी ने लिखा कि

हमारे सहयोगियों ने अब तक जो कुछ भी बनाया है, उसके लिए मैं उनका बेहद आभारी हूं. मैं जानता हूं कि आज का दिन कंपनी छोड़कर जाने वाले साथियों और उनके आसपास की टीमों के लिए कितना कठिन और दर्दनाक होगा.

दो महीनों में दूसरी बार गिरी गाज

यह नई छंटनी जुलाई में घोषित 1,600 कर्मचारियों की बड़ी छंटनी के ठीक बाद आई है. ये सभी कटौतियां माइक्रोसॉफ्ट की उस व्यापक योजना का हिस्सा हैं, जिसके तहत वित्त वर्ष 2027 (जो जून 2027 में समाप्त होगा) तक कुल 3,200 पदों को खत्म किया जाना है.

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कंपनी के इस भारी फेरबदल में सिर्फ छंटनी ही शामिल नहीं है, बल्कि कई मशहूर गेमिंग स्टूडियोज का मर्जर किया जा रहा है और एक्टिविजन, बैथेस्डा और किंग जैसे बड़े स्टूडियोज की जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है. जुलाई की छंटनी से पहले वैश्विक स्तर पर एक्सबॉक्स के पास लगभग 16,000 कर्मचारी काम कर रहे थे.

कंपनी 6 अक्टूबर को एक 'टाउन हॉल' (कर्मचारियों के साथ मीटिंग) आयोजित करने जा रही है, जहां बीते महीनों में हुई उथल-पुथल और डिवीजन की प्रगति पर चर्चा की जाएगी.

एक्सबॉक्स कर्मचारियों को भेजा गया मेमो पढ़ें-

टीम,

मैं आप सभी के साथ इस वर्ष की शुरुआत में तय किए गए 'XBOX रीसेट' के तहत कई महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं.

पहला: हम हेलो स्टूडियोज, अन्य फर्स्ट-पार्टी स्टूडियोज, एक्सजीएस मैनेजमेंट और सेंट्रल फंक्शंस लेयर में कुल 268 पदों को खत्म कर रहे हैं. जुलाई के बाद से स्टूडियोज का पुनर्गठन समेत उठाए गए कदमों ने हमें पहले से घोषित रीस्ट्रक्च‍रिंग के लगभग तीन-चौथाई हिस्से तक पहुंचा दिया है. हमारे सहयोगियों ने जो कुछ भी बनाया है, उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं और मैं समझ सकता हूं कि जाने वाले कर्मचारियों और उनकी टीमों के लिए आज का दिन कितना कठिन होगा.

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दूसरा: हम अपने स्टूडियोज का पुनर्गठन कर रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य कम बिजनेस यूनिट्स चलाकर अपनी फ्रेंचाइजी और गेम्स को मजबूत करना है. हम उन समूहों को एक साथ ला रहे हैं जो पहले से ही मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि पब्लिशिंग विशेषज्ञता को एक जगह केंद्रित किया जा सके:

एक्टिविजन अब वर्ल्ड्स एज (World’s Edge) और रेयर (Rare) का काम भी संभालेगा. इसके अलावा, एक्टिविजन 'हेलो' (Halo) के अगले टाइटल को विकसित करेगा. इसके लिए एक नई और समर्पित टीम बनाई जा रही है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी के चल रहे काम से बिल्कुल अलग होगी. हेलो स्टूडियोज में एक छोटी टीम हेलो कम्युनिटी और मौजूदा गेम्स को सपोर्ट करना जारी रखेगी.

बैथेस्डा के दायरे में अब 'ऑब्सीडियन' को भी शामिल किया जाएगा. ऑब्सीडियन अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स ('ग्राउंडेड' समेत) और बैथेस्डा गेम स्टूडियोज के साथ मिलकर नए 'फॉलआउट' प्रोजेक्ट पर काम जारी रखेगा.

किंग का दायरा बढ़ाकर इसमें 'माइक्रोसॉफ्ट कैजुअल गेम्स' को शामिल किया जाएगा, जिससे कैजुअल गेम डिजाइन के दो वैश्विक लीडर्स एक साथ आ जाएंगे.

प्लेग्राउंड और टर्न दोनों स्टूडियोज मिलकर अब एक हो जाएंगे, जिनका पूरा फोकस 'फॉरजा' और 'फेबल' फ्रेंचाइजी पर रहेगा. ये दोनों स्टूडियो पिछले एक दशक से अधिक समय से क्रिएटिव पार्टनर्स रहे हैं और आज के बदलाव से उनका काम औपचारिक रूप से एक ही टीम के तहत आ जाएगा.

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मेमो में ल‍िखा कि आज हमारा पूरा ध्यान प्रभावित लोगों की मदद करने और एक-दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने पर होना चाहिए. मैं अगले सप्ताह अपने स्टूडियोज में समय बिताऊंगा.

हमारे 6 अक्टूबर के टाउन हॉल में, हम सभी 'ALL-XBOX' टीम के रूप में एक साथ आएंगे, अपनी प्रगति पर विचार करेंगे और अपने इतिहास के सबसे मजबूत गेम लाइनअप की ओर आगे देखेंगे.

मैट

आईटी और गेमिंग इंडस्ट्री में जारी यह छंटनी का दौर एक बार फिर साबित कर रहा है कि वैश्विक मंदी और रीस्ट्रक्चरिंग की गाज सबसे पहले कर्मचारियों की नौकरियों पर ही गिरती है.

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