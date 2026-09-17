scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में 5176 फ्लैट तैयार, जल्द मिलेगा कब्जा

कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 6000 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 5176 फ्लैट्स का निर्माण पूरा हो चुका है. बाकी बचा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फेज-वाइज तरीके से पात्र पंडितों को ये फ्लैट्स सौंपे जाएंगे. अधिकारियों ने फ्लैटों के कब्जे के लिए सख्त समय-सीमा तय कर दी है.

Advertisement
X
कश्मीरी पंडितों के लिए कुल 6000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं. (Photo- Pexels)
कश्मीरी पंडितों के लिए कुल 6000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं. (Photo- Pexels)

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए 6000 फ्लैट्स बनाए जाने हैं. 20 अलग-अलग जगहों पर मंजूर किए गए कुल 6,000 फ्लैटों में से लगभग 5,176 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है.

आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग (DMRR&R) की प्रगति और नई परियोजनाओं के रिव्यू के लिए एक हाई लेवल मीटिंग हुई. इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता लोक निर्माण (R&B) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती ने की.

बैठक में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारियों के लिए तैयार किए जा रहे फ्लैटों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का काम भी आखिरी चरण में है. ज्यादातर साइटों पर लिफ्ट लगाने, सड़के बनाने, जल निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज) और कम्युनिटी हॉल का काम लगभग पूरा हो चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

Jammu Kashmir encounter
J&K: उधमपुर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, हथियार-गोला बारूद भी बरामद
Slums Being Removed in Narwal
जम्मू में रोहिंग्या बस्तियों पर बड़ा एक्शन, नोटिस के बाद खाली होने लगीं झुग्गियां
CM Omar Abdullah
'केंद्र पर भरोसा मत करो...', लद्दाख के नेताओं को CM उमर की नसीहत
जम्मू में रोहिंग्या के बस्तियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है (Photo: ITG)
जम्मू में रोहिंग्या बस्तियों पर बड़ा एक्शन, खाली कराई गईं झुग्गियां
Kashmir Trip From Lucknow IRCTC Launches 5-Night, 6-Day ‘Jannat-e-Kashmir’ Package
₹41,500 में कश्मीर टूर... टिकट, होटल, खाना-पीना सब! IRCTC लाया पैकेज

चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाएगा कब्जा

अधिकारियों ने बाकी बचे निर्माण कार्यों को पूरा करने और कब्जा सौंपने की सख्त समय-सीमा तय की है. निर्देश जारी किए गए हैं कि पहले से मंजूर किए गए सरकारी नियमों और आवंटन सूची के मुताबिक पात्र कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को फेज-वाइज तरीके से तैयार फ्लैटों की चाबियां सौंपी जाएं.

Advertisement

जम्मू के प्रवासी शिविरों का होगा कायाकल्प

बैठक में जम्मू स्थित माइग्रेंट कैंपों के रेनोवेशन और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा हुई. जम्मू के प्रवासी शिविरों में ब्लॉक मरम्मत के लिए सरकार ने 82.45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है और जल्द काम शुरू होगा.

वहीं प्रवासी स्कूलों, स्वास्थ्य डिस्पेंसरियों, पार्कों और आंतरिक सड़कों के उन्नयन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है. जगती में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है.

PoJK भवन और नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी

सुकेतार में 'PoJK भवन' के निर्माण का रिव्यू करते हुए अधिकारियों ने चालू वित्तीय वर्ष के भीतर इसे पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा जम्मू के पुरखू, नगरोटा, मुट्ठी और जगती स्थित कैंपों में चालू वित्त वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का टेंडर प्रोसेस जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कीव समेत दक्षिणी यूक्रेन पर रूस का भीषण अटैक, देखें दुनिया आजतक |
    मिर्जापुर में अंडरपास बना दलदल! फंसी BJP विधायक की कार, वीडियो हुआ वायरल |
    'भारत आना ही होगा, वरना...', एशियन चैम्प‍ियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान को हॉकी इंड‍िया का दो टूक जवाब |
    PM मोदी का ग्लोबल कनेक्ट... कैसे ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग संग एक साथ बनी केमिस्ट्री! |
    हाथ में आरती की थाली, सामने 'एंटीलिया चा राजा'... बप्पा की भक्ति में डूबे शाहरुख खान, वाइट शर्ट-ब्लैक पैंट में 'बादशाह' का दिखा सिंपल अंदाज |
    अहमदाबाद के गांव में दूषित पानी कैसे बन रहा 'काल', देखें गुजरात आजतक |
    'जिसके पास 272 सांसद होंगे...', राहुल गांधी को PM बनाने पर क्या बोले कार्ति चिदंबरम? |
    छठी बार पापा बनेगा करोड़पति यूट्यूबर! गणपति बप्पा के आशीर्वाद से गूंजेगी किलकारी, शरमाई पत्नी |
    बप्पा की विदाई पर भावुक हुईं चहल की Ex वाइफ धनश्री वर्मा, आंखों से छलके आंसू, VIDEO |
    झोले में कुत्ता लाकर चीफ ऑफिसर के टेबल पर छोड़ दिया, फिर पहनाई नोटों की माला, VIDEO
    Advertisement