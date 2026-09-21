'बुरे दिनों के साथी हैं, तो बड़े मंत्री हम ही बनेंगे', बोले SP नेता इंद्रजीत सरोज- VIDEO

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के सिराथू में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज मंच से 2027 में सपा की सरकार बनने पर मंत्री बनने की बात कहते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब हम बुरे दिनों के साथी हैं तो बड़े मंत्री हम ही बनेंगे. इसी दौरान उन्होंने जिले के विकास और कार्यकर्ताओं की मजबूती की भी बात कही. वीडियो में इंद्रजीत सरोज जेसीबी, डंपर और बालू को लेकर भी टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं.

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सपा जीती तो मंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा

दरअसल, 17 सितंबर को सिराथू तहसील क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे. उनके साथ उनके बेटे और सांसद पुष्पेंद्र सरोज समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे. इसी कार्यक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मंच से इंद्रजीत सरोज कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर 2027 में सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा.

कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे

सरोज ने कहा “जब हम बुरे दिनों के साथी हैं तो बड़े मंत्री हम ही बनेंगे. काम करेंगे, कल आपको नौकरियां मिलेंगी. इस जिले का विकास होगा. जेसीबी वाले, डंपर वाले, खूब बालू वाले, खोद-खोदकर बेचो लगातार... कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे.”

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इंद्रजीत सरोज के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

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