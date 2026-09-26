महिला के अपहरण की कोशिश के पीछे निकली 19 साल की युवती... ये है पूरी कहानी

देहरादून के रायपुर इलाके में 23 सितंबर की सुबह एक महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश ने पुलिस को भी चौंका दिया था. सहस्रधारा रोड स्थित नालापानी चौक के पास करीब 6 बजकर 50 मिनट पर सुषमा वर्मा को काले रंग की Swift कार में बैठाने का प्रयास किया गया. महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे और आरोपी वहां से भाग निकले.

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सुषमा की शिकायत के बाद थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला गंभीर होने के कारण एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायपुर और एसओजी देहात की संयुक्त टीम बनाई गई. पुलिस ने घटनास्थल के साथ-साथ आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और संदिग्धों की पहचान में जुट गई.

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डेयरी के सौदे से शुरू हुआ विवाद

जांच आगे बढ़ी तो अपहरण की कोशिश के पीछे कारोबार में हुए पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया. पुलिस के मुताबिक, चाहत उर्फ अन्नू और दीपक पासवान साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते थे. दोनों ने अठूरवाला भानियावाला में सुषमा वर्मा से 11 गायों वाली डेयरी चलाने का सौदा किया था.

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यह सौदा 7 लाख 50 हजार रुपये में तय हुआ था. आरोपियों के मुताबिक, सौदे के दौरान 5 लाख रुपये नकद और 2 लाख 50 हजार रुपये का चेक दिया गया था. उन्हें बताया गया था कि डेयरी में मौजूद गायें रोजाना करीब 150 लीटर दूध देती हैं. बाद में दूध की मात्रा बताई गई मात्रा से काफी कम निकली.

दूध का उत्पादन कम मिलने के बाद आरोपियों ने अपने पैसे वापस मांगे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इसी आर्थिक विवाद के चलते सुषमा को डराने की योजना बनाई गई थी.

काली Swift कार से पहुंचे थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए कारगी चौक के पास से काले रंग की Swift कार किराये पर ली थी. इसके बाद 23 सितंबर की सुबह सभी सुषमा की तलाश में सहस्रधारा पहुंचे. नालापानी चौक के पास उन्होंने महिला को कार में जबरन बैठाने का प्रयास किया.

हालांकि, सुषमा के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे. लोगों की मौजूदगी बढ़ती देख आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज कर दी.

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जांच के दौरान पुलिस ने 26 सितंबर को सहस्रधारा रोड से 19 वर्षीय चाहत उर्फ अन्नू को हिरासत में लिया. पूछताछ में डेयरी के सौदे, पैसों के लेनदेन और महिला को डराने की कथित योजना से जुड़ी जानकारी सामने आई.

एक गिरफ्तार, चार आरोपी फरार

पुलिस ने इस मामले में चाहत उर्फ अन्नू को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दीपक, सुशांत उर्फ लक्की, आदित्य वशिष्ठ और प्रियांशु को वांछित किया गया है. पुलिस की टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं.

मामले का खुलासा एसपी ग्रामीण जया बलूनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया. पुलिस का कहना है कि महिला के अपहरण के प्रयास के पीछे किसी अन्य वजह के बजाय डेयरी कारोबार से जुड़े पैसों के विवाद की बात सामने आई है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है.

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