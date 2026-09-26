scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिला के अपहरण की कोशिश के पीछे निकली 19 साल की युवती... ये है पूरी कहानी

देहरादून के रायपुर इलाके में महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि डेयरी के कारोबार में हुए 7.50 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद था. महिला को डराने के लिए पांच आरोपी पहुंचे थे. पुलिस ने 19 वर्षीय युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार आरोपी फरार हैं.

Advertisement
X
7.50 लाख का डेयरी विवाद.(Photo: Sagar sharma/ITG)
7.50 लाख का डेयरी विवाद.(Photo: Sagar sharma/ITG)

देहरादून के रायपुर इलाके में 23 सितंबर की सुबह एक महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश ने पुलिस को भी चौंका दिया था. सहस्रधारा रोड स्थित नालापानी चौक के पास करीब 6 बजकर 50 मिनट पर सुषमा वर्मा को काले रंग की Swift कार में बैठाने का प्रयास किया गया. महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे और आरोपी वहां से भाग निकले.

सुषमा की शिकायत के बाद थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला गंभीर होने के कारण एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायपुर और एसओजी देहात की संयुक्त टीम बनाई गई. पुलिस ने घटनास्थल के साथ-साथ आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और संदिग्धों की पहचान में जुट गई.

यह भी पढ़ें: बेटी को कॉलेज बस में छोड़कर लौट रही थी महिला, कार सवारों ने बीच सड़क खींचने की कोशिश, CCTV में कैद वारदात

सम्बंधित ख़बरें

Molestation Cases in Bihar
दिल्ली, देहरादून हो या बिहार, लड़कियों के साथ छेड़छाड़-बदसलूकी कांड
Woman faces daylight kidnapping attempt in Dehradun, police yet to arrest suspects.
देहरादून में दिनदहाड़े महिला के अपहरण की कोशिश, सामने आया Video
झाड़ू से किडनैपर्स को खदेड़ दिया. (Photo: Representational)
महिला सफाईकर्मी, झाड़ू और किडनैपर... देहरादून में हौसले की कहानी
शोर मचाया तो कार लेकर भागे आरोपी.(Photo: Screengrab)
स्कूटी रोककर महिला को कार में खींचने की कोशिश, CCTV में कैद वारदात
Dehradun Delivery boy beaten in mall
मॉल में डिलीवरी बॉय की पिटाई, गार्ड ने लात-घूंसों से पीटा

डेयरी के सौदे से शुरू हुआ विवाद

जांच आगे बढ़ी तो अपहरण की कोशिश के पीछे कारोबार में हुए पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया. पुलिस के मुताबिक, चाहत उर्फ अन्नू और दीपक पासवान साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते थे. दोनों ने अठूरवाला भानियावाला में सुषमा वर्मा से 11 गायों वाली डेयरी चलाने का सौदा किया था.

Advertisement

यह सौदा 7 लाख 50 हजार रुपये में तय हुआ था. आरोपियों के मुताबिक, सौदे के दौरान 5 लाख रुपये नकद और 2 लाख 50 हजार रुपये का चेक दिया गया था. उन्हें बताया गया था कि डेयरी में मौजूद गायें रोजाना करीब 150 लीटर दूध देती हैं. बाद में दूध की मात्रा बताई गई मात्रा से काफी कम निकली.

दूध का उत्पादन कम मिलने के बाद आरोपियों ने अपने पैसे वापस मांगे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इसी आर्थिक विवाद के चलते सुषमा को डराने की योजना बनाई गई थी.

काली Swift कार से पहुंचे थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए कारगी चौक के पास से काले रंग की Swift कार किराये पर ली थी. इसके बाद 23 सितंबर की सुबह सभी सुषमा की तलाश में सहस्रधारा पहुंचे. नालापानी चौक के पास उन्होंने महिला को कार में जबरन बैठाने का प्रयास किया.

हालांकि, सुषमा के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे. लोगों की मौजूदगी बढ़ती देख आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज कर दी.

Advertisement

जांच के दौरान पुलिस ने 26 सितंबर को सहस्रधारा रोड से 19 वर्षीय चाहत उर्फ अन्नू को हिरासत में लिया. पूछताछ में डेयरी के सौदे, पैसों के लेनदेन और महिला को डराने की कथित योजना से जुड़ी जानकारी सामने आई.

एक गिरफ्तार, चार आरोपी फरार

पुलिस ने इस मामले में चाहत उर्फ अन्नू को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दीपक, सुशांत उर्फ लक्की, आदित्य वशिष्ठ और प्रियांशु को वांछित किया गया है. पुलिस की टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं.

मामले का खुलासा एसपी ग्रामीण जया बलूनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया. पुलिस का कहना है कि महिला के अपहरण के प्रयास के पीछे किसी अन्य वजह के बजाय डेयरी कारोबार से जुड़े पैसों के विवाद की बात सामने आई है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महिला के अपहरण की कोशिश के पीछे निकली 19 साल की युवती... ये है पूरी कहानी |
    SIR पर फिर साथ आए राज-उद्धव ठाकरे, 4 अक्टूबर को करेंगे विरोध मार्च |
    'बहुत टॉर्चर हुआ हूं' रीति तिवारी के एक्स स्टेपफादर का दावा, मनोज तिवारी की Ex वाइफ पर सिंगर का आरोप |
    अखिलेश यादव का PDA रथ रायबरेली से ही क्यों चला? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    ईरान ने अमेरिका के सामने क्या नया प्रस्ताव रखा? देखें दुनिया आजतक |
    Premanand Maharaj: '2 साल से न मिले, न फोन पर बात', प्रेमानंद के शिष्य की मौत के बाद बोले परिजन |
    कर्ज लेकर बोई फसल हुई बर्बाद, किसान ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर उजाड़ दी |
    How To Reuse Old Jeans: अलमारी में बेकार पड़ी है पुरानी जींस? कबाड़ में फेंकने से पहले जान लें ये 5 'जुगाड़ू' हैक्स; बिखरा घर समेटने के आएगी काम |
    गर्लफ्रेंड से मिलने MP से रायगढ़ आया युवक बना चोर, पैसे खत्म हुए तो चुराने लगा बाइक |
    शादी के 10 साल बाद मां बनीं संभावना सेठ के घर गणपति उत्सव, जुड़वा बच्चों संग लिया आशीर्वाद
    Advertisement