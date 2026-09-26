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Matar Ki Kachori: बोरिंग दाल-रोटी की जगह वीकेंड पर बनाएं हरी मटर की खस्ता और गरम-गरम कचौड़ी, चटपटी आलू-टमाटर की सब्जी संग लगेगी टेस्टी

अगर आप भी रोज-रोज वही पोहा, पराठे या दाल-रोटी खाकर बोर हो चुके हैं तो आज हम आपको हरी मटर की खस्ता और फूली-फूली कचौड़ी बनाने की ट्रिक बता रहे हैं. इसे आप नाश्ता और लंच दोनों में बना सकते हैं.

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हरी मटर की कचौड़ी (Photo: ITG)
हरी मटर की कचौड़ी (Photo: ITG)

पूरे हफ्ते वही रोज-रोज की सादी दाल-रोटी और सब्जी खाकर अगर आपका मन भर गया है, तो इस वीकेंड अपनी रसोई में कुछ खास और मसालेदार बनाइए. ताजी हरी मटर का मौसम हो या वीकेंड का स्पेशल नाश्ता हरी मटर की खस्ता कचौड़ी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. हींग, सौंफ, हरी मिर्च और सोंधे मसालों के साथ भुनी हुई मटर की स्टफिंग जब खस्ता मैदे की परत में भरकर फ्राई की जाती है तो उसकी खुशबू ही पूरे घर में महक उठती है.

इसे जब गरमा-गरम तीखी और रसेदार आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है, तो स्वाद ऐसा मिलता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता है. आइए जानते हैं बाजार जैसी हलवाई स्टाइल फूली-फूली और बेहद खस्ता मटर की कचौड़ी बनाने की आसान विधि!

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कचौड़ी के डो (आटे) के लिए:

2 कप मैदा (या 1 कप मैदा + 1 कप गेहूं का आटा)

1/4 कप देसी घी या तेल (मोयन के लिए)

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

ठंडा पानी (आटा गूंधने के लिए)

मटर स्टफिंग के लिए:

1.5 कप हरी मटर (ताजी या फ्रोजन)

1 बड़ा चम्मच तेल

1/2 छोटा चम्मच हींग

1 छोटा चम्मच जीरा

1 बड़ा चम्मच सौंफ (दरदरी पिसी हुई)

1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया (दरदरा कुटा हुआ)

1-2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

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1 बड़ा चम्मच बेसन (नमी सोखने और स्वाद बढ़ाने के लिए)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और गरम मसाला

स्वादानुसार नमक और काला नमक

फ्राई करने के लिए तेल

बनाने की विधि:

डो तैयार करें: एक बर्तन में मैदा, नमक, अजवाइन और मोयन के लिए घी/तेल मिलाएं. हाथों से अच्छी तरह मसलें ताकि मैदा मुट्ठी में बंधने लगे. अब थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी डालकर एक नरम (Soft & Pliable) आटा गूंध लें. इसे गीले सूती कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रख दें.

मटर का मसाला बनाएं: मटर को मिक्सी में बिना पानी डाले हल्का दरदरा (Coarse) पीस लें.

स्टफिंग भूनें: एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गर्म करें. इसमें जीरा, हींग, कुटा धनिया, सौंफ, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें. अब 1 चम्मच बेसन डालकर 1 मिनट धीमी आंच पर भूनें. इसके बाद पिसी हुई मटर और सारे सूखे मसाले (हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर, गरम मसाला, नमक) मिलाकर 4-5 मिनट तक सुखाने तक भून लें. मसाला ठंडा होने दें और छोटे-छोटे गोले बना लें.

कचौड़ी भरें: आटे की लोई लेकर उसे किनारों से फैलाकर कटोरी जैसा आकार दें. बीच में मटर की स्टफिंग का गोला रखें और चारों तरफ से समेटते हुए अच्छी तरह बंद (Seal) कर दें. हथेली से हल्का-सा दबाकर चपटा करें.

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फ्राई करें: कढ़ाई में तेल हल्का/मध्यम गर्म करें (तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कचौड़ी खस्ता नहीं बनेगी). धीमी आंच पर कचौड़ियों को डालें और अपने आप तैरकर ऊपर आने दें.

गोल्डन करें: जब कचौड़ियां फूल जाएं और हल्की सुनहरी होने लगें, तो आंच को मध्यम करें और दोनों तरफ से क्रिस्पी व सुनहरी होने तक सेक लें.

सर्व करें: तैयार हैं आपकी एकदम खस्ता और गरमा-गरम हरी मटर की कचौड़ियां! इन्हें चटपटी रसेदार आलू की सब्जी और हरी चटनी के साथ सर्व करें.

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