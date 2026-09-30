Asian Games: एक दिन में 4 गोल्ड... नीरू-कायनन के निशाने का धमाका, चिकिथा का डबल गोल्ड से कमाल

नागोया एशियन गेम्स में बुधवार का दिन भारत के नाम रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने एक ही दिन में चार गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा ऊंचा कर दिया.तीरंदाजी में भारत की गोल्ड हैट्रिक रही. पुरुष टीम ने चीन को हराकर जीता तीसरा सोना, 238-237 से मारी बाजी.स इससे पहले निशानेबाजी में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने ट्रैप मिक्स्ड टीम में सोना जीता और एशियन रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, तो कंपाउंड तीरंदाजी में चिकिता तनिपर्थी ने डबल गोल्ड का कमाल कर दिया. चिकिथा ने पहले महिला टीम इवेंट में स्वर्ण जीता और फिर साहिल जाधव के साथ मिक्स्ड टीम का खिताब अपने नाम किया.
नीरू-कायनन का निशाना, गोल्ड के साथ रिकॉर्ड
ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने क्वालिफिकेशन में चौथे स्थान पर रहने के बाद फाइनल में शानदार वापसी की. भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 34 का स्कोर किया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.
कतर के मोहम्मद अल-रुमैही और रे बासिल ने 32 के स्कोर के साथ सिल्वर जीता. भारत की इस जीत की खासियत सिर्फ गोल्ड नहीं रही. नीरू और कायनन ने नया एशियन रिकॉर्ड भी कायम किया. इससे पहले 30 का एशियन रिकॉर्ड कतर के नाम था, जो इसी साल जनवरी में बनाया गया था.
यानी भारतीय जोड़ी ने पुराने रिकॉर्ड को चार अंक से पीछे छोड़ते हुए ट्रैप मिक्स्ड टीम में नया एशियाई मानक स्थापित कर दिया.
नीरू के लिए यह दिन खास तौर पर यादगार रहा. व्यक्तिगत ट्रैप में गोल्ड जीतने के बाद अब मिक्स्ड टीम में भी स्वर्ण पदक उनके खाते में आ गया. निशाने पर उनकी सटीकता और फाइनल में दबाव संभालने की क्षमता ने भारत को एक और गोल्ड दिलाया.
India wins 3rd GOLD in Asian Games 2026 today!!!— XUnfiltered (@XUnfiltere69061) September 30, 2026
From Skeet Mixed doubles!
Second gold for Neeru!
What a day !!! pic.twitter.com/r6MXCt0rwU
चिकिथा का डबल धमाका
इससे पहले कंपाउंड आर्चरी में चिकिथा तनिपर्थी ने भारत के लिए गोल्ड की दूसरी बड़ी कहानी लिखी. उन्होंने पहले ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रिथिका प्रदीप के साथ मिलकर महिला टीम इवेंट का गोल्ड जीता. भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराया और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
भारत ने पूरे फाइनल में दबदबा बनाए रखा. शुरुआती एंड में 60-58 की बढ़त लेने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे एंड में भी 60-58 का स्कोर किया. तीसरे एंड तक भारत की बढ़त 178-176 हो गई. निर्णायक एंड में चीन दबाव में बिखर गया, जबकि भारतीय तिकड़ी ने छह के छह तीर 10 पर लगाकर 238 का स्कोर खड़ा कर दिया.
यह रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया के नाम था, जिसने 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में 238 का स्कोर बनाया था. भारत ने इसकी बराबरी कर ली.
8th Gold medal winning moment😭— XUnfiltered (@XUnfiltere69061) September 30, 2026
Archery mixed compound!!!!!
Asian Games 2026 pic.twitter.com/orQ5J1ZiNR
फिर चिकिथा-साहिल ने जीता रोमांचक फाइनल
महिला टीम का गोल्ड जीतने के बाद चिकिथा के पास जश्न मनाने का ज्यादा समय भी नहीं था. उन्हें साहिल जाधव के साथ मिक्स्ड टीम फाइनल में उतरना था. यहां भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ और मुकाबला आखिरी तीर तक रोमांचक बना रहा.
भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में 40-39 की बढ़त बनाई और दूसरे एंड के बाद बढ़त दो अंक की कर ली. तीसरे एंड में चिकिता के 9 लगाने से भारत की बढ़त घटकर एक अंक रह गई और स्कोर 118-117 हो गया.
आखिरी चरण में कोरिया ने परफेक्ट स्कोर किया और भारत पर दबाव बढ़ गया. भारत को जीत के लिए अपने अंतिम दो तीरों पर परफेक्ट 10 की जरूरत थी. चिकिथा फिर 9 लगा बैठीं, लेकिन साहिल ने दबाव के बीच बुल्सआई पर 10 लगाकर स्कोर बराबर कर दिया. मुकाबला शूट-ऑफ में पहुंच गया.
Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi hold their nerve in a dramatic shoot-off against Korea to secure Gold and India’s quota for the LA 2028 Olympics! 🙌— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 30, 2026
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यहां भारतीय जोड़ी ने फिर कमाल किया. चिकिथा और साहिल दोनों ने 10-10 लगाए, जबकि कोरिया के चोई उन ग्यू सिर्फ 9 लगा सके. भारत ने 158-157 से गोल्ड अपने नाम कर लिया.
इस जीत के साथ भारत 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक के कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश भी बन गया. कंपाउंड तीरंदाजी लॉस एंजेलिस ओलंपिक में पहली बार शामिल होगी.
इस तरह बुधवार को भारत के खाते में एक नहीं, तीन गोल्ड आए. नीरू-किनान ने निशाने से रिकॉर्ड तोड़ा और चिकिथा ने एक ही दिन में दो स्वर्ण जीतकर भारतीय तीरंदाजी को नई ऊंचाई दी. अब तक भारत के इस गेम्स में 10 गोल्ड हो चुके हैं.