scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Plant Vastu Tips: घर में इस दिशा में लगाएं फ्रेंडशिप ट्री, तेजी से खिंचा चला आएगा पैसा!

Jade Plant Vastu Tips: धन और तरक्की के लिए जेड प्लांट रखने की सही दिशा  वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी भी पौधे का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे सही दिशा और उचित स्थान पर रखा जाए:  

Advertisement
X
Money Plant से भी ज्यादा चमत्कारी है यह पौधा, सही दिशा में रखते ही चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा
Money Plant से भी ज्यादा चमत्कारी है यह पौधा, सही दिशा में रखते ही चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा

Jade Plant Vastu Tips: आज के समय में घरों को हरा-भरा रखने और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. इनमें से कुछ पौधे सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आपकी किस्मत बदलने की ताकत भी रखते हैं. वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में ऐसे ही एक चमत्कारी पौधे का विशेष महत्व बताया गया है, जिसे जेड प्लांट (Jade Plant) कहा जाता है.   

इसे मनी ट्री, फ्रेंडशिप ट्री या गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है. इसकी चमकदार, रसीली और सिक्के के आकार जैसी गोल पत्तियां धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं. आइए जानते हैं कि घर में जेड प्लांट लगाने के क्या फायदे हैं और इसे किस दिशा में रखने से बरकत होती है. धन और तरक्की के लिए जेड प्लांट रखने की सही दिशा  वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी भी पौधे का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे सही दिशा और उचित स्थान पर रखा जाए:  

दक्षिण-पूर्व दिशा (South-East): यह दिशा धन के देवता और शुक्र ग्रह के अधीन मानी जाती है. जेड प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा या अपने लिविंग रूम के आग्नेय कोण में रखना सबसे उत्तम माना गया है. यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है.  नए इनकम सोर्स बनाता है.   

सम्बंधित ख़बरें

kitchen slab
खाली हो जाएगी पैसे की तिजोरी! आज ही हटा दें किचन स्लैब से ये चीजें
Vastu Tips
कमाई गुल, फंस जाएगी मोटी रकम! नई दुकान शुरू करते वक्त न करें ये 2 गलती
Vastu Tips For Door
आपके घर का दरवाजा शुभ है या अशुभ? वास्तु के इन 5 नियमों से पता लगाएं
Vastu Tips
क्या आपके घर में अचानक कुछ अजीब चीजें होनी लगी हैं? जान लें संकेत
Unlucky Palnts
गरीब कर देते हैं ये 5 पौधे! आज ही हटाएं आंगन से
Advertisement

मुख्य द्वार पर (Main Entrance): घर के मुख्य द्वार पर (विशेषकर दाहिनी ओर) जेड प्लांट रखने से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का स्वागत होता है. यह घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है.  

ऑफिस या वर्क डेस्क: अगर आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है या नौकरी में प्रमोशन रुक गया है, तो ऑफिस की डेस्क या कैश काउंटर के दक्षिण-पूर्व कोने में छोटा जेड प्लांट रखें. इससे फोकस बढ़ता है.  

पश्चिम दिशा (West Direction): यदि आप बच्चों की रचनात्मकता और उनके करियर में तरक्की देखना चाहते हैं, तो इस पौधे को घर की पश्चिम दिशा या स्टडी टेबल के पास रख सकते हैं.

इन जगहों पर भूलकर भी न रखें जेड प्लांट  

वास्तु नियमों के मुताबिक कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जेड प्लांट रखने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है:

बेडरूम या बाथरूम: इसे कभी भी बेडरूम या बाथरूम में न रखें. बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा इसके सकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देती है.  

अंधेरे कोने: जेड प्लांट को घर के ऐसे कोने में बिल्कुल न रखें जहां बिल्कुल धूप या रोशनी न आती हो.   

वास्तु के अनुसार सूखा हुआ या मुरझाया हुआ पौधा घर में कंगाली और नकारात्मकता को आकर्षित करता है. अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या सूख रही हैं, तो उन्हें तुरंत काटकर हटा दें.  

Advertisement

पानी की मात्रा: जेड प्लांट एक सकुलेन्ट (Succulent) पौधा है, यानी इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है. इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. गमले में तभी पानी डालें जब ऊपरी मिट्टी सूखी नजर आए.  

सही धूप: इसे स्वस्थ और हरा-भरा रखने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे की हल्की धूप या ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिलना बहुत जरूरी है

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    समस्तीपुर में राशन बांटने पहुंची नाव, देखते ही मची लूट... जान बचाकर भागी राहत सामग्री देने वाली टीम, VIDEO |
    CSK का बड़ा फैसला, मोहित शर्मा बने नए बॉलिंग कोच, जहीर खान ने की नियुक्ति की सिफारिश |
    यूपी में नारायणी नदी तो बिहार में गंडक का कहर जारी, जानिए बाढ़ की चपेट में कौन-कौन जिले |
    मैग्लेव, टैल्गो, शिंकानसेन से यूरोस्टार तक... ये हैं दुनिया की स्पीडस्टर ट्रेनें, देखें लिस्ट में वंदे भारत कहां? |
    ISF को नहीं मिला 'लिफाफा' चुनाव चिह्न, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका |
    बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक हवाएं, फिर बदल सकता है इन राज्यों में मौसम |
    इराक से अमेरिका की विदाई के बाद क्या बदलेगा? ईरान का दबदबा और ISIS की वापसी का डर |
    Kele Ki Bhujia: क्या आपने खाई कच्चे केले की भुजिया, लंच में साबुत मसाले डालकर बनाएं, बच्चों को आएगी पसंद |
    Plant Vastu Tips: घर में इस दिशा में लगाएं फ्रेंडशिप ट्री, तेजी से खींचा चला आएगा पैसा! |
    कर्नाटक के विजयपुरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 रही तीव्रता
    Advertisement