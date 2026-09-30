भारत का 'गोल्डन डे', एक दिन में 4 गोल्ड से मचा धमाल, तीरंदाजी में गोल्डन हैट्रिक

एशियन गेम्स 2026 में 30 सितंबर (बुधवार) का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए. तीरंदाजी में भारत ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड की हैट्रिक पूरी की, जबकि शूटिंग में भी भारत ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा.
तीरंदाजी में भारत का दबदबा
कंपाउंड आर्चरी में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला. ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और तनिपार्थी चिखिता की महिला टीम ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. भारतीय टीम ने इस प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी भी की.
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इसके बाद तनिपार्थी चिखिता और साहिल जाधव की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में भी कमाल कर दिया. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला 157-157 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद शूट-ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड अपने नाम किया.
India wins 3rd GOLD in Asian Games 2026 today!!!— XUnfiltered (@XUnfiltere69061) September 30, 2026
From Skeet Mixed doubles!
Second gold for Neeru!
What a day !!! pic.twitter.com/r6MXCt0rwU
पुरुषों की कंपाउंड टीम ने भी भारत की गोल्डन कहानी को आगे बढ़ाया. कंपाउंड पुरुष टीम के फाइनल में भारत एक समय दो अंक से पीछे था, लेकिन कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु की तिकड़ी ने आखिरी एंड में गजब का संयम दिखाया.
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भारतीय तीरंदाजों ने जोरदार वापसी करते हुए चीन को 238-237 से पछाड़ दिया और रोमांचक मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. इस तरह तीरंदाजी में भारत के खाते में तीन गोल्ड आए.
Bullseye for Gold! 🎯🥇— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 30, 2026
Heartiest congratulations to Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, and Taniparthi Chikitha on winning Gold in the Women’s Compound Team event at #AsianGames2026. The trio also equalled the World Record in a masterclass of precision and skill!… pic.twitter.com/ixckk5emdJ
शूटिंग में भी सोने पर निशाना
शूटिंग में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर दिन का चौथा गोल्ड भारत की झोली में डाल दिया. दोनों ने 34 अंक हासिल किए, जो एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड भी रहा. यह इस इवेंट में भारत का पहला एशियन गेम्स गोल्ड है.
Prabhu 4th Gold medal from Asian Games 2026 Japan today for India— XUnfiltered (@XUnfiltere69061) September 30, 2026
It's 3rd medal from archery team events
Men's compound team of archery did really good to win today's 4th Gold medal !! pic.twitter.com/nqaiblETeK
बॉक्सिंग-कुश्ती में मिला ब्रॉन्ज
प्रिया घंघास (महिलाओं का 60 किग्रा) और कपिल पोखरिया (पुरुषों का 90 किग्रा) को आइची के निशियो जिमनेजियम में मंगलवार को अपने-अपने बॉक्सिंग सेमीफाइनल में हार मिली और उन्हें एशियन गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा. प्रिया घंघास को 60 किग्रा सेमीफाइनल में चीन की यांग के खिलाफ स्प्लिट निर्णय (1-4) में हार का सामना करना पड़ा.
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वहीं, कपिल पोखरिया को सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैम्पियन तुराबेक खाबिबुल्लाएव के खिलाफ (1-4) से हार का सामना करना पड़ा. लवलीना बोरगोहेन कजाकिस्तान की नताल्या के खिलाफ मुकाबला जीतने में सफल रहीं और अब गोल्ड के लिए वह फाइनल मुकाबला खेलेगी.
Priya Ghanghas fights valiantly in a high-intensity 60kg semi-final to add another Bronze to India’s medal tally! 🥉 🥊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 30, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026… pic.twitter.com/7xCc4glcPb
दूसरी ओर भारतीय ग्रीको-रोमन पहलवान सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता. उन्होंने फिलीपींस के रॉबर्ट्स कैलम जॉनसन को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 9-0 से हराया.
हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में भी सुनील ने कांस्य पदक जीता था, और इस बार नागोया में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. इस जीत के साथ, सुनील कुमार एशियन गेम्स में दो ग्रीको-रोमन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं.
SUNIL KUMAR DELIVERS INDIA’S FIRST WRESTLING MEDAL IN NAGOYA— Anil Bansal (@dilseanilbansal) September 30, 2026
9–0. Technical Superiority. Bronze.India’s Sunil Kumar dominated the Philippines’ Callum Johnston Roberts in the men’s 87kg Greco-Roman bronze-medal bout at the #AsianGames2026.
🥉 Hangzhou 2023 — Bronze
🥉… pic.twitter.com/UpLtdPf3Ns
भारत की मेडल टैली में भी बड़ा उछाल
30 सितंबर को 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद भारत की कुल पदक संख्या 60 हो गई है. भारत के खाते में अब 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज हैं. यानी एशियन गेम्स के इस दिन भारत ने सिर्फ पदकों की संख्या नहीं बढ़ाई, बल्कि तीरंदाजी और शूटिंग में अपने दबदबे की मजबूत तस्वीर भी पेश की.