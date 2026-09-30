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भारत का 'गोल्डन डे', एक दिन में 4 गोल्ड से मचा धमाल, तीरंदाजी में गोल्डन हैट्रिक

एशियन गेम्स 2026 में 30 सितंबर (बुधवार) को भारत के लिए गोल्डन डे रहा. भारत ने एक दिन में 4 गोल्ड जीते. तीरंदाजी में गोल्डन हैट्रिक और शूटिंग में स्वर्ण पदक ने भारत की मेडल टैली को और मजबूत किया है.

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एशियन गेम्स 2026 में बुधवार को भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते (Photo: ITG)
एशियन गेम्स 2026 में बुधवार को भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते (Photo: ITG)

एशियन गेम्स 2026 में 30 सितंबर (बुधवार) का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए. तीरंदाजी में भारत ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड की हैट्रिक पूरी की, जबकि शूटिंग में भी भारत ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा. 

तीरंदाजी में भारत का दबदबा

कंपाउंड आर्चरी में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला. ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और तनिपार्थी चिखिता की महिला टीम ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. भारतीय टीम ने इस प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी भी की. 

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इसके बाद तनिपार्थी चिखिता और साहिल जाधव की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में भी कमाल कर दिया. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला 157-157 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद शूट-ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड अपने नाम किया. 

पुरुषों की कंपाउंड टीम ने भी भारत की गोल्डन कहानी को आगे बढ़ाया. कंपाउंड पुरुष टीम के फाइनल में भारत एक समय दो अंक से पीछे था, लेकिन कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु की तिकड़ी ने आखिरी एंड में गजब का संयम दिखाया.

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भारतीय तीरंदाजों ने जोरदार वापसी करते हुए चीन को 238-237 से पछाड़ दिया और रोमांचक मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. इस तरह तीरंदाजी में भारत के खाते में तीन गोल्ड आए.

शूटिंग में भी सोने पर निशाना

शूटिंग में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर दिन का चौथा गोल्ड भारत की झोली में डाल दिया. दोनों ने 34 अंक हासिल किए, जो एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड भी रहा. यह इस इवेंट में भारत का पहला एशियन गेम्स गोल्ड है. 

बॉक्सिंग-कुश्ती में मिला ब्रॉन्ज

प्रिया घंघास (महिलाओं का 60 किग्रा) और कपिल पोखरिया (पुरुषों का 90 किग्रा) को आइची के निशियो जिमनेजियम में मंगलवार को अपने-अपने बॉक्सिंग सेमीफाइनल में हार मिली और उन्हें एशियन गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा. प्रिया घंघास को 60 किग्रा सेमीफाइनल में चीन की यांग के खिलाफ स्प्लिट निर्णय (1-4) में हार का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Asian Games 2026 Day 11: भारत को मिला 10वां गोल्ड, तीरंदाजों ने फिर मारी बाजी, सुनील कुमार ने रचा इतिहास

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वहीं, कपिल पोखरिया को सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैम्पियन तुराबेक खाबिबुल्लाएव के खिलाफ (1-4) से हार का सामना करना पड़ा. लवलीना बोरगोहेन कजाकिस्तान की नताल्या के खिलाफ मुकाबला जीतने में सफल रहीं और अब गोल्ड के लिए वह फाइनल मुकाबला खेलेगी. 

दूसरी ओर भारतीय ग्रीको-रोमन पहलवान सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता. उन्होंने फिलीपींस के रॉबर्ट्स कैलम जॉनसन को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 9-0 से हराया.

हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में भी सुनील ने कांस्य पदक जीता था, और इस बार नागोया में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. इस जीत के साथ, सुनील कुमार एशियन गेम्स में दो ग्रीको-रोमन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं.

भारत की मेडल टैली में भी बड़ा उछाल

30 सितंबर को 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद भारत की कुल पदक संख्या 60 हो गई है. भारत के खाते में अब 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज हैं. यानी एशियन गेम्स के इस दिन भारत ने सिर्फ पदकों की संख्या नहीं बढ़ाई, बल्कि तीरंदाजी और शूटिंग में अपने दबदबे की मजबूत तस्वीर भी पेश की. 

  • भारत के 10 गोल्ड मेडल का सफर
  • पहला गोल्ड: 22 सितंबर को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत का खाता खोला.
  • दूसरा गोल्ड: 25 सितंबर को कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता.
  • तीसरा गोल्ड: 26 सितंबर को भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड अपने नाम किया.
  • चौथा गोल्ड: उसी दिन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने भी फाइनल में ईरान को मात देकर स्वर्ण पदक जीता.
  • पांचवां गोल्ड: 29 सितंबर को नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड जीता. यह भारत का इस एशियन गेम्स में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण था.
  • छठा गोल्ड: किरण पहल, पूवम्मा मचेतिरा, प्राची चौधरी और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने 29 सितंबर को महिलाओं की 4×400 मीटर रिले में भारत को स्वर्ण दिलाया.
  • सातवां गोल्ड: 30 सितंबर को चिखिता तनिपर्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और पृथिका प्रदीप की तिकड़ी ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड जीतकर भारत का तीरंदाजी में खाता खोला.
  • आठवां गोल्ड: चिकिता तनिपार्थी और साहिल यादव ने 30 सितंबर को मिक्स्ड कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को आठवां गोल्ड दिलाया.
  • नौवां गोल्ड: कायनन चेनाई और नीरू ढांडा की जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 सितंबर को भारत के खाते में नौवां स्वर्ण जोड़ा.
  • दसवां गोल्ड: कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु की तिकड़ी ने पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड जीतकर भारत को 10वां स्वर्ण पदक दिलाया.
---- समाप्त ----
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