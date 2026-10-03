Pyaz ke Patte ki Bhujiya Recipe: 10 मिनट में बनाएं प्याज के पत्तों की चटपटी भुजिया, रोटी-पराठे के साथ लगेगी लाजवाब, नोट करें रेसिपी

Pyaz ke Patte ki Bhujiya Recipe: मौसम बदलने लगा है और अब सुबह और रात हल्की ठंडी हवाएं सर्दियों के आने का एहसास दिलाने लगी हैं. सर्दियां एक तो गर्मी से राहत दिलाती हैं, इसके साथ ही इस मौसम में खाने के लिए भी काफी सारी हरी सब्जियां बाजार में मिलना शुरू हो जाती हैं, जो सब लोग बड़े मजे से खाते हैं. सर्दियों के मौसम में बाजार में मिलने वाली ताजी हरी-भरी प्याज न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है.

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अगर आप रोज-रोज आलू-लौकी जैसी एक ही तरह की सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं और कुछ झटपट, चटपटा और हल्का बनाना चाहते हैं, तो प्याज के पत्तों की भुजिया आप ट्राई कर सकते हैं. इसे आप रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ साइड डिश के तौर में परोस सकते हैं. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

हरे प्याज की भुजिया के लिए सामग्री

हरी प्याज: 250 ग्राम (बारीक कटी हुई)

सरसों का तेल: 2 चम्मच

जीरा: 1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

लहसुन: 4-5 कलियां (बारीक कटी हुई)

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

नमक: स्वादानुसार

गरम मसाला: 1/4 छोटा चम्मच

हरी प्याज की भुजिया बनाने का तरीका

हरी प्याज को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें, क्योंकि हरी सब्जियों में कीड़े भी छिपे हो सकते हैं. प्याज के सफेद हिस्से और हरे पत्तों को अलग-अलग बारीक काट लें. अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें.जब तेल से हल्का धुआं निकलने लगे, तब गैस धीमी करें और इसमें जीरा और हींग डालें.जीरा चटकने के बाद कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड तक भूनें. अब कटी हुई सफेद प्याज डालकर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भूनें. अब फ्लेम लो कर दें और हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें. मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह मिलाएं और कड़ाही में कटे हुए हरे प्याज के पत्ते मिलाएं. प्याज के पत्तों को मसालों के साथ मिलाएं. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें ढकने की जरूरत नहीं है, मिडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बिना ढके पकाएं ताकि इनका क्रंच बना रहे और अतिरिक्त पानी सूख जाए.

इस तरीके से करें सर्व

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आखिर में चुटकी भर गरम मसाला छिड़कें और अच्छे से मिलाएं.आपकी गरमा-गरम प्याज के पत्तों की भुजिया तैयार है.इसे गरम रोटी, पराठे या पूरी के साथ परोसें.

कुकिंग टिप्स

प्याज के पत्तों को ज्यादा पकाने से उनका कलर और क्रंची स्वाद खत्म हो जाता है.इसलिए पत्ते डालने के बाद 3 से 4 मिनट से ज्यादा न पकाएं. देशी और पारंपरिक स्वाद के लिए इसे सरसों के तेल में ही बनाएं.

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