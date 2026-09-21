Asian Games: शूटिंग और MMA में चमके भारतीय जांबाज, एक ही दिन में 2 बार पाकिस्तान को पटका...दूसरे दिन मिले 4 मेडल

एशियन गेम्स 2026 का दूसरा दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला-जुला रहा. भारतीय एथलीटों ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर महफिल लूट ली. दिन का सबसे बड़ा आकर्षण शूटिंग रेंज और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) का अखाड़ा रहा, जहां भारत ने कुल 4 नए मेडल (3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए.

और पढ़ें

हालांकि, अभी भी भारत को अपने पहले गोल्ड मेडल का इंतजार है. भारत के लिए दूसरे दिन की शुरुआत शानदार अंदाज में हुई. पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम (रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने) ने बेहतरीन निशाना साधते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी जलवा जारी रहा.

हिमांशु ढिल्लों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता. वहीं पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांक्ष पाटिल ने कड़ी टक्कर देते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपनी झोली में डाला. जबकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किग्रा कैटेगरी में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.

एक ही दिन में दो बार हारा पाकिस्तान

मैदान के अंदर जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हों तो रोमांच चरम पर होता है. टेबल टेनिस के टीम इवेंट में भारत ने अपने दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान को 3-0 से बुरी तरह रौंद दिया. एक ही दिन में पाकिस्तान की टीम को भारत ने दो बार पटखनी दे दी.

Advertisement

महिला टीम की तरफ से सुतीर्था मुखर्जी, 17 साल की युवा खिलाड़ी सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिकड़ी ने पाकिस्तानी टीम को कोई मौका नहीं दिया. इसके बाद पुरुष टेबल टेनिस टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन जारी रखा है. जी साथियान, हरमीत देसाई और पायस जैन ने भी अपने मुकाबले आसानी से जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया.

Table Tennis competition got underway at Aichi-Nagoya 2026 on 20 September, bringing Asia’s top teams to the table. 🏓



As the early rounds unfold, teams are pushing for qualification and a place in the next stage of the competition. pic.twitter.com/bQdxrzJRWi — Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) September 21, 2026

हॉकी और कबड्डी में गोल और जीत की बौछार

भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ मैदान पर कहर बरपाते हुए 17-1 से एकतरफा जीत दर्ज की. कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की. पुरुष टीम ने जापान को 49-24 से और महिला टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से करारी मात दी.

बैडमिंटन, बॉक्सिंग और वुशु में क्या हुआ?

बैडमिंटन की बात करें तो लक्ष्य सेन, आयुष श्येती और किदांबी श्रीकांत की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. वहीं बॉक्सिंग 70 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 32 में सुमित ने थाईलैंड के बुनजोंग सिनसिरी को 5-0 से हराकर अगले दौर में कदम रखा. वुशु में रोशबीना देवी और आर्यन ने अपने-अपने मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया.



---- समाप्त ----