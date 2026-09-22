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Offbeat Places in Uttarakhand: नैनीताल-मसूरी नहीं! इस बार घूमें उत्तराखंड की ये 7 खूबसूरत जगहें, ट्रिप बन जाएगी यादगार

Offbeat Places in Uttarakhand: उत्तराखंड अपनी खूबसूरत वादियों, पहाड़ों और शांत माहौल के लिए दुनियाभर में मशहूर है. लेकिन यहां कई ऐसी ऑफबीट जगहें भी हैं, जहां पर्यटकों की भीड़ कम देखने को मिलती है. अगर आप भी कुछ अलग और सुकून भरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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भीड़भाड़ से दूर उत्तराखंड की खूबसूरत जगहें (Photo- ITG)
भीड़भाड़ से दूर उत्तराखंड की खूबसूरत जगहें (Photo- ITG)

Offbeat Places in Uttarakhand: हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़ों और धार्मिक स्थलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश जैसी जगहों पर तो बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसी जगहें भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

अगर आप भी भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं तो उत्तराखंड की इन ऑफबीट जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको पहाड़ों के शानदार नजारे, घने जंगल, पुराने मंदिर और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा.

मुनस्यारी
उत्तराखंड की ऑफबीट जगहों में मुनस्यारी का नाम जरूर आता है. यह जगह मुख्य रास्तों से थोड़ी दूर है और यहां पहुंचना भी आसान नहीं है. दिल्ली से करीब 621 किलोमीटर दूर स्थित मुनस्यारी तक पहुंचने के लिए पहाड़ी और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. हालांकि, यहां पहुंचने के बाद हिमालय के शानदार नजारे और शांत माहौल आपकी सारी थकान दूर कर देंगे.

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कटारमल सूर्य मंदिर
अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड की कम चर्चित लेकिन बेहद खास जगहों में से एक है. यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में शामिल है, जो सूर्य देव को समर्पित हैं. माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था. मंदिर की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया है.

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बेदनी बुग्याल
अगर आपको पहाड़ों के साथ हरे-भरे घास के मैदान और ऊंची चोटियों के खूबसूरत नजारे पसंद हैं, तो बेदनी बुग्याल आपको जरूर पसंद आएगा. यहां पहुंचने के लिए कठिन ट्रेक करना पड़ता है, लेकिन रास्ते और वहां पहुंचने के बाद मिलने वाले नजारे इस मेहनत को पूरी तरह सार्थक बना देते हैं. यहां से त्रिशूल और नंदा घुंटी की चोटियों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं. ट्रेकिंग करने वाले लोग अक्सर यहां कैंपिंग भी करते हैं.

हर्षिल वैली
उत्तराखंड की हर्षिल वैली उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो भीड़भाड़ से दूर कुछ समय सुकून से बिताना चाहते हैं. गर्मियों में जब देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ती है, तब हर्षिल का मौसम और शांत माहौल लोगों को अपनी ओर खींचता है. यहां आप प्रकृति के बीच घूमने, फोटोग्राफी और शांत समय बिताने का मजा ले सकते हैं. यह जगह अपने सेब के बागानों के लिए भी जानी जाती है.

चौकोरी
उत्तराखंड का चौकोरी अपनी खूबसूरत पहाड़ी वादियों और हिमालय की चोटियों के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. यहां से पंचाचूली की चोटियों का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है. नंदा देवी की चोटी भी यहां का प्रमुख आकर्षण है. अगर आप कुछ समय प्रकृति के बीच शांति से बिताना चाहते हैं, तो चौकोरी एक अच्छा ऑफबीट डेस्टिनेशन हो सकता है.

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जागेश्वर मंदिर
कुमाऊं के घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित जागेश्वर मंदिर परिसर उत्तराखंड की खास जगहों में शामिल है. यहां करीब 125 प्राचीन हिंदू मंदिरों का समूह है. ज्यादातर मंदिर पत्थरों से बनाए गए हैं और इनमें नागर शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है. घने जंगल और पुराने मंदिरों का माहौल इस जगह को बेहद खास बनाता है.

सिताल
अगर आप किसी शांत और कम भीड़ वाली पहाड़ी जगह पर जाना चाहते हैं तो सिताल को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यह प्रसिद्ध मुक्तेश्वर के आसपास स्थित एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है. सर्दियों के मौसम में यहां बर्फबारी भी देखने को मिलती है. सिताल में कई पुराने हेरिटेज बंगले और प्राचीन मंदिर भी हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं.

उत्तराखंड सिर्फ मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश तक सीमित नहीं है. राज्य में ऐसी कई शांत और कम चर्चित जगहें हैं, जहां आप प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं. अगर आपको भीड़ से दूर घूमना पसंद है तो मुनस्यारी, हर्षिल, चौकोरी और सिताल जैसी जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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