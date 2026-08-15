समंदर में 2,000 वर्ग किमी तक फैला तेल... ओमान के पास फंसे टैंकर में था 10 लाख बैरल क्रूड

ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर फंसने के बाद समंदर में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल फैल गया है. टैंकर में करीब 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल था. समंदर में फैले तेल का दायरा करीब 2,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है. जिस जगह तेल फैला है, वह समुद्री जीवों के लिए अहम इलाका है. ऐसे में समंदर और वहां रहने वाले जीवों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है.

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यह टैंकर कैरोलिन बेजेंगी है. यह ओमान के पास काबिलियाह द्वीप के करीब फंस गया था. इसके बाद इससे तेल निकलना शुरू हुआ. सैटेलाइट तस्वीरों में समंदर के ऊपर तेल की बड़ी परत दिखाई दी है. शुरुआत में तेल का फैलाव कम था, लेकिन धीरे-धीरे यह बढ़ता गया. अब तेल ओमान के तट के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गया है.

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टैंकर में कितना तेल था?

रिपोर्ट के मुताबिक, टैंकर में करीब 8 लाख से 10 लाख बैरल कच्चा तेल था. यह तेल रूस के नोवोरोस्सिस्क बंदरगाह से लाया जा रहा था. इस जहाज को रूस से तेल ले जाने वाले उन जहाजों में शामिल बताया गया है, जिन पर दूसरे देशों ने पाबंदी लगा रखी है. सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक, 7 अगस्त तक करीब 800 वर्ग किलोमीटर समंदर में तेल फैल चुका था. 14 अगस्त तक यह फैलाव बढ़कर करीब 2,000 वर्ग किलोमीटर हो गया. यानी कुछ ही दिनों में तेल से प्रभावित समुद्री इलाका काफी बढ़ गया.

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समुद्री जीवों को खतरा

जिस इलाके में तेल फैला है, वहां कई तरह के समुद्री जीव रहते हैं. इनमें हंपबैक व्हेल, समुद्री कछुए और समुद्री पक्षी शामिल हैं. पानी के ऊपर फैला तेल इन जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे उनके रहने और खाने की जगहों को भी नुकसान पहुंच सकता है. तेल अगर तट तक पहुंचता है तो रेत और समुद्र किनारे के दूसरे इलाकों को भी नुकसान हो सकता है. करीब 40 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके पर इसका असर पड़ने की आशंका है. मसिराह द्वीप तक भी तेल पहुंचने का खतरा बताया गया है.

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हवा और समुद्री लहरों से बढ़ सकता है फैलाव

ओमान के पास अभी मॉनसून का मौसम है. तेज हवा और समंदर की धाराएं तेल को दूसरे इलाकों तक ले जा सकती हैं. इससे तेल का फैलाव और बढ़ सकता है. इसलिए तेल को जल्द से जल्द रोकना जरूरी है. फंसे हुए टैंकर को सुरक्षित करने और तेल को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है. बचाव दल समंदर में फैले तेल को साफ करने और टैंकर से और तेल निकलने से रोकने पर काम कर रहे हैं. लेकिन समंदर की खराब स्थिति के कारण यह काम आसान नहीं है. अभी सबसे बड़ा काम टैंकर को सुरक्षित करना और तेल को आगे फैलने से रोकना है. अगर तेल का रिसाव जारी रहा तो ओमान के समंदर और तटीय इलाकों को और नुकसान हो सकता है.

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