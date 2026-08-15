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अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद 4 की मौत, सेना के 5 जवान भी लापता 

अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई तबाही ने भारी नुकसान पहुंचाया है. भूस्खलन के चलते 4 लोगों की जान चली गई है. वहीं, सेना के 5 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं.

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अचानक आई बाढ़ के चलते सेना के सात जवान बह गए थे. (File Photo ITG)
अचानक आई बाढ़ के चलते सेना के सात जवान बह गए थे. (File Photo ITG)

अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में दो शेल्टर बह जाने से सेना के पांच जवान लापता हो गए, जबकि ऊपरी सुबनसिरी जिले में सड़क निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में चार लोगों की मौत हो गई.

दिबांग वैली जिले में, भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में पासु पानी आर्मी कैंप में 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर बह गए थे. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, ये घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है. 

इस दर्दनाक हादसे मारे गए चार लोगों का नाम ताडू बाकी, ताजी राय, मार्कोश बसुमतारी और बाबुल अली बताया जा रहा है.

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इस बीच खोज और बचाव अभियान के लिए नाचो पुलिस स्टेशन के जवानों को तैनात किया गया है. दापोरिजो से अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मियों को भी भेजा जा रहा है, जबकि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की एक टीम अभियान में मदद करेगी.

यह भी पढ़ें: 'झंडा फहराने से पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की से सीने में लगी चोट', देवेंद्र महतो का बड़ा आरोप

अधिकारियों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में सेना के सात जवान बह गए थे, जिनमें से दो को बचा लिया गया, जबकि पांच अभी भी लापता हैं.

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लापता जवानों की पहचान हवलदार उपेंद्र और सेना के जवानों कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंडा के रूप में की गई है. वहीं, 5वीं ग्रेनेडियर की दो खोज और बचाव टीमें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं.

खोज अभियान के लिए ITBP की 58वीं बटालियन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की 62 RCC, स्थानीय स्वयंसेवकों और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जवानों वाली टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है. बचाव अभियान में मदद के लिए पासीघाट से SDRF की एक टीम भी अनिनी के लिए रवाना की जा रही है.

वहीं, असम में भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है. राज्य में इस साल बाढ़ के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग प्रभावित हैं. कई इलाकों में घर और सड़कों में पानी देखने को मिला, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं.

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