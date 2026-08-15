2 दिन से बंद था दरवाजा, तोड़ा तो मृत मिली पत्नी, बगल में बेहोश पड़ा था पति... चंदौली में रहस्यमयी घटना

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां घर के बंद कमरे में संदिग्ध हालत में एक महिला की डेड बॉडी और उसके पति को बेहोशी की गंभीर हालत में पाए जाने से सनसनी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और मृत अवस्था में पाई गई महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं दूसरी तरफ गंभीर हालत में पाए गए युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

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2 दिनों से बंद था दरवाजा

दरअसल चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में किराए के मकान में पति-पत्नी रह रहे थे. जानकारी के मुताबिक युवक आकाश बगल के ही गांव कबीरपुर का रहने वाला है. उसने प्रेम विवाह किया था और हाल ही में किराए का मकान लिया था. जहां दोनों पति-पत्नी रह रहे थे. पिछले दो दिनों तक इस दंपति के घर का दरवाजा अंदर से बंद था. लिहाजा पड़ोसियों को शक हुआ. इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और मकान मालिक की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़ा.

इस दौरान अंदर का नजारा देख सब सन्न रह गए. क्योंकि कमरे के अंदर बिस्तर पर पति-पत्नी पड़े हुए थे. जांच करने के दौरान पता चला कि पत्नी की मौत हो चुकी है. जबकि पति की सांसे चल रही थी. पुलिस ने तत्काल पति को अस्पताल भेजवाया. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं मृत अवस्था में पाई गई पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहनता से छानबीन कर रही है.

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20 दिन से किराए पर रह रहे थे पति-पत्नी

डिप्टी एसपी, अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि अलीनगर के कटरिया क्षेत्र में एक सुरेंद्र प्रताप सिंह का मकान है. जिसमें कुछ लोग किराए पर रहते हैं. एक कमरे का दरवाजा पिछले दो दिनों से बंद है. जिसमें पिछले 15-20 दिन से पति-पत्नी किराए पर रह रहे थे. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच कर देखा गया तो कमरा अंदर से बंद था.

आसपास के लोगों और फील्ड यूनिट के साथ-साथ मकान मालिक की उपस्थिति में दरवाजे को तोड़ा गया तो पति-पत्नी बिस्तर पर लेटे हुए मिले. परीक्षण किया गया तो पत्नी मृत मिली और पति जीवित मिला. पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.



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