scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2 दिन से बंद था दरवाजा, तोड़ा तो मृत मिली पत्नी, बगल में बेहोश पड़ा था पति... चंदौली में रहस्यमयी घटना

चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में किराए के मकान में पति-पत्नी संदिग्ध हालत में मिले. दो दिनों से कमरे का दरवाजा बंद होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. दरवाजा तोड़ने पर महिला मृत मिली, जबकि उसका पति आकाश बेहोशी की हालत में मिला.

Advertisement
X
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लोग. (Photo: ITG)
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लोग. (Photo: ITG)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां घर के बंद कमरे में संदिग्ध हालत में एक महिला की डेड बॉडी और उसके पति को बेहोशी की गंभीर हालत में पाए जाने से सनसनी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और मृत अवस्था में पाई गई महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं दूसरी तरफ गंभीर हालत में पाए गए युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

2 दिनों से बंद था दरवाजा
दरअसल चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में किराए के मकान में पति-पत्नी रह रहे थे. जानकारी के मुताबिक युवक आकाश बगल के ही गांव कबीरपुर का रहने वाला है. उसने प्रेम विवाह किया था और हाल ही में किराए का मकान लिया था. जहां दोनों पति-पत्नी रह रहे थे. पिछले दो दिनों तक इस दंपति के घर का दरवाजा अंदर से बंद था. लिहाजा पड़ोसियों को शक हुआ. इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और मकान मालिक की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़ा.

इस दौरान अंदर का नजारा देख सब सन्न रह गए. क्योंकि कमरे के अंदर बिस्तर पर पति-पत्नी पड़े हुए थे. जांच करने के दौरान पता चला कि पत्नी की मौत हो चुकी है. जबकि पति की सांसे चल रही थी. पुलिस ने तत्काल पति को अस्पताल भेजवाया. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं मृत अवस्था में पाई गई पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहनता से छानबीन कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Cyber ​​criminal in custody of Chandauli Police (Photo: ITG)
चंदौली में पकड़े गए शातिर साइबर फ्रॉड, 16 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
ATM के आसपास घूम रहा था आरोपी.(Photo: Uday Gupta/ITG)
8 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश, चंदौली में पकड़ा गया साइबर फ्रॉड
SP Women's District President Gargi Patel Assault (Photo: Screengrab)
चंदौली में सपा महिला जिलाध्यक्ष की घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई
Waterfalls in Uttar Pradesh
शिमला-मनाली भूल जाएंगे, मॉनसून में देखें UP के 5 खूबसूरत वॉटरफॉल
पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी (Photo: ITG)
3 बच्चों की मां,आधी उम्र का प्रेमी, दिल्ली का पति...चर्चा में यह प्रेम कहानी
Advertisement

20 दिन से किराए पर रह रहे थे पति-पत्नी
डिप्टी एसपी, अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि अलीनगर के कटरिया क्षेत्र में एक सुरेंद्र प्रताप सिंह का मकान है. जिसमें कुछ लोग किराए पर रहते हैं. एक कमरे का दरवाजा पिछले दो दिनों से बंद है. जिसमें पिछले 15-20 दिन से पति-पत्नी किराए पर रह रहे थे. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच कर देखा गया तो कमरा अंदर से बंद था. 

आसपास के लोगों और फील्ड यूनिट के साथ-साथ मकान मालिक की उपस्थिति में दरवाजे को तोड़ा गया तो पति-पत्नी बिस्तर पर लेटे हुए मिले. परीक्षण किया गया तो पत्नी मृत मिली और पति जीवित मिला. पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    2 दिन से बंद था दरवाजा, तोड़ा तो मृत मिली पत्नी, बगल में बेहोश पड़ा था पति... चंदौली में रहस्यमयी घटना |
    सहारनपुर में युवक को पीटा, फिर जबरन मुंडवाए बाल... पीड़ित बोला- जान से मारने की धमकी दी, मूंछ-चोटी भी काट दी |
    स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी और खड़गे |
    कर्नाटक में ग्रामीणों और वन विभाग में भिड़ंत, 3 की मौत |
    Miss World 2026: बदन पर सितारे लपेटे हुए... मिस वर्ल्ड के मंच पर पहुंचीं भारतीय सुंदरी, लूट लिया सबका दिल, PHOTOS |
    Kal Ka Rashifal 16 August 2026: रविवार को 6 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, क्या है अन्य राशियों का हाल |
    Psychology Facts: जो लोग हर बात पर ‘ठीक है’ बोलते हैं, वे कैसे होते हैं? |
    नए अवतार में लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड Continental GT 650, इतने रुपये है कीमत |
    स्वतंत्रता दिवस: CM थलपति विजय ने फहराया तिरंगा, दोस्त तृषा कृष्णन ने किया सैल्यूट, Video |
    बंगाल की खाड़ी में मॉनसूनी इंजन एक्टिव, पूरे देश में बरसेंगे बादल
    Advertisement