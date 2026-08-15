scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रेन की सीट बनी किचन! ग्लव्स-हेयरनेट पहनकर शख्स ने बनाया खाना, वीडियो वायरल

ट्रेन में सफर के दौरान एक शख्स का खाना तैयार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स ग्लव्स और हेयर नेट पहनकर ट्रेन की सीट पर सैंडविच समेत कई चीजें तैयार करता नजर आया. उसके साथ मौजूद महिला भी सब्जियां काटकर खाना तैयार करने में मदद करती दिखी.

Advertisement
X
खाना तैयार करते समय ग्लव्स और हेयर नेट का इस्तेमाल किया गया. ( Photo: ITG)
खाना तैयार करते समय ग्लव्स और हेयर नेट का इस्तेमाल किया गया. ( Photo: ITG)

ट्रेन का सफर आमतौर पर आराम करने, बातें करने या बाहर के खूबसूरत नजारे देखने के लिए जाना जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ट्रेन के सफर की एक अलग ही तस्वीर दिखा दी. इस वीडियो में एक शख्स ट्रेन की अपनी सीट को ही छोटी सी किचन की तरह इस्तेमाल करता नजर आया. खास बात यह थी कि खाना बनाते समय उसने ग्लव्स और हेयर नेट भी पहन रखा था.

ट्रेन की सीट पर तैयार होने लगा खाना
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स ट्रेन में अपने परिवार के साथ सफर कर रहा है. उसने अपनी बर्थ पर प्लेट सजा के तरीके से रखीं और फिर ब्रेड के स्लाइस निकालकर सैंडविच तैयार करना शुरू किया. वह ग्लव्स पहनकर ब्रेड पर मक्खन लगाता दिखाई देता है. उसके सिर पर हेयर नेट भी था, जिससे उसका पूरा लुक किसी छोटे फूड काउंटर पर काम करने वाले व्यक्ति जैसा लग रहा था. सिर्फ शख्स ही नहीं, उसके साथ सफर कर रही एक महिला भी खाने की तैयारी में मदद करती नजर आई. महिला ने ट्रेन की ट्रे टेबल पर चॉपिंग बोर्ड रखा और उसमें सब्जियां काटकर सैंडविच की फिलिंग तैयार की. इसके बाद परिवार ने मिलकर खाना तैयार किया और ट्रेन में ही बैठकर खाया. 

Advertisement

सफाई का भी रखा ध्यान
इस वीडियो की सबसे खास बात यह थी कि परिवार ने खाने की तैयारी काफी व्यवस्थित तरीके से की. खाना तैयार करते समय ग्लव्स और हेयर नेट का इस्तेमाल किया गया. प्लेटों और दूसरी चीजों को भी बर्थ पर एक तय जगह पर रखा गया. वीडियो में परिवार अपनी सीट की जगह के अंदर ही खाना तैयार करता और खाता नजर आया. खाना खाने के बाद भी आसपास ज्यादा गंदगी दिखाई नहीं दी. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस परिवार के तरीके की तारीफ भी की. कुछ लोगों का कहना था कि अगर यात्री अपनी सीट तक ही सीमित रहें, आसपास के लोगों को परेशानी न हो और सफाई का ध्यान रखें, तो घर का खाना ट्रेन में ले जाकर खाना कोई बड़ी बात नहीं है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Siasat Daily (@siasatdaily)

सम्बंधित ख़बरें

Trisha Krishnan, Trisha Krishnan Independence Day
CM विजय को सलामी देती दिखीं तृषा कृष्णन, वीडियो वायरल
लद्दाख के उमलिंग ला से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. ( Photo: ITG)
पत्नी को पोस्टिंग पर नहीं ला सका तो स्कार्फ ले आया जवान, वीडियो वायरल
इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. ( Photo: ITG)
1 करोड़ की नौकरी ठुकरा दी! वजह, सुनकर लोग बोले- ऐसा भी होता है?
former women naxals bastar, bastar women naxalites
पहले बीहड़ में चलाती थीं गोलियां, अब रैंप पर बिखेरा जलवा
Pakistan, Paksistan day
कहीं बोतलें चलीं, कहीं केक लूटा- पाकिस्तान का अजब जश्न-ए-आजादी

वीडियो देखकर लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किया. कुछ यूजर्स को यह पूरा इंतजाम काफी दिलचस्प लगा. उनका कहना था कि लंबे ट्रेन सफर में परिवार के साथ इस तरह खाना तैयार करना बच्चों के लिए भी यादगार अनुभव बन सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने ट्रेन में सीट पर इस तरह खाना तैयार करने को लेकर सवाल भी उठाए. उनका मानना था कि ट्रेन एक शेयर्ड जगह है और वहां खाना बनाते समय दूसरे यात्रियों की सुविधा और सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है.

Advertisement

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो में परिवार ने अपनी ही सीट का इस्तेमाल किया और दूसरे यात्रियों को परेशान करता हुआ नजर नहीं आया. इसलिए इसे लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए. एक यूजर ने तो अपने पुराने ट्रेन सफर को याद करते हुए बताया कि पहले के समय में भी लोग लंबे सफर के दौरान घर से खाना लेकर चलते थे और परिवार के साथ मिलकर खाते थे.

सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में आया वीडियो?
दरअसल, ट्रेन में खाना खाना कोई नई बात नहीं है. लेकिन यहां लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि शख्स ने ट्रेन की बर्थ को बाकायदा एक छोटे फूड स्टेशन में बदल दिया. ग्लव्स, हेयर नेट, प्लेट, ब्रेड, मक्खन और सब्जियों के साथ पूरा सेटअप देखकर कई लोगों को यह किसी ट्रेन के अंदर चल रहे छोटे कैफे जैसा लगा. वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ट्रेन में सफाई, हाइजीन और दूसरे यात्रियों की सुविधा को लेकर भी बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे परिवार के साथ सफर का प्यारा तरीका बताया, तो कुछ ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर खाना तैयार करते समय नियमों और आसपास के यात्रियों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है. 

Advertisement

कुल मिलाकर, इस वीडियो ने ट्रेन यात्रा के दौरान खाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग परिवार के साथ घर जैसा खाना तैयार करने के इस अंदाज को पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरे लोग शेयर्ड जगह की मर्यादा और सफाई को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद 4 की मौत, सेना के 5 जवान भी लापता  |
    ट्रेन की सीट बनी किचन! ग्लव्स-हेयरनेट पहनकर शख्स ने बनाया खाना, वीडियो वायरल |
    देश में पहली बार ड्रोन से हुई तिरंगे की डिलिवरी, डाक विभाग ने आर्मी वेटरन तक पहुंचाया तिरंगा |
    2 दिन से बंद था दरवाजा, तोड़ा तो मृत मिली पत्नी, बगल में बेहोश पड़ा था पति... चंदौली में रहस्यमयी घटना |
    सहारनपुर में युवक को पीटा, फिर जबरन मुंडवाए बाल... पीड़ित बोला- जान से मारने की धमकी दी, मूंछ-चोटी भी काट दी |
    स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी और खड़गे |
    कर्नाटक में ग्रामीणों और वन विभाग में भिड़ंत, 3 की मौत |
    Miss World 2026: बदन पर सितारे लपेटे हुए... मिस वर्ल्ड के मंच पर पहुंचीं भारतीय सुंदरी, लूट लिया सबका दिल, PHOTOS |
    Kal Ka Rashifal 16 August 2026: रविवार को 6 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, क्या है अन्य राशियों का हाल |
    Psychology Facts: जो लोग हर बात पर ‘ठीक है’ बोलते हैं, वे कैसे होते हैं?
    Advertisement