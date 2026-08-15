ट्रेन की सीट बनी किचन! ग्लव्स-हेयरनेट पहनकर शख्स ने बनाया खाना, वीडियो वायरल

ट्रेन का सफर आमतौर पर आराम करने, बातें करने या बाहर के खूबसूरत नजारे देखने के लिए जाना जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ट्रेन के सफर की एक अलग ही तस्वीर दिखा दी. इस वीडियो में एक शख्स ट्रेन की अपनी सीट को ही छोटी सी किचन की तरह इस्तेमाल करता नजर आया. खास बात यह थी कि खाना बनाते समय उसने ग्लव्स और हेयर नेट भी पहन रखा था.

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ट्रेन की सीट पर तैयार होने लगा खाना

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स ट्रेन में अपने परिवार के साथ सफर कर रहा है. उसने अपनी बर्थ पर प्लेट सजा के तरीके से रखीं और फिर ब्रेड के स्लाइस निकालकर सैंडविच तैयार करना शुरू किया. वह ग्लव्स पहनकर ब्रेड पर मक्खन लगाता दिखाई देता है. उसके सिर पर हेयर नेट भी था, जिससे उसका पूरा लुक किसी छोटे फूड काउंटर पर काम करने वाले व्यक्ति जैसा लग रहा था. सिर्फ शख्स ही नहीं, उसके साथ सफर कर रही एक महिला भी खाने की तैयारी में मदद करती नजर आई. महिला ने ट्रेन की ट्रे टेबल पर चॉपिंग बोर्ड रखा और उसमें सब्जियां काटकर सैंडविच की फिलिंग तैयार की. इसके बाद परिवार ने मिलकर खाना तैयार किया और ट्रेन में ही बैठकर खाया.

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सफाई का भी रखा ध्यान

इस वीडियो की सबसे खास बात यह थी कि परिवार ने खाने की तैयारी काफी व्यवस्थित तरीके से की. खाना तैयार करते समय ग्लव्स और हेयर नेट का इस्तेमाल किया गया. प्लेटों और दूसरी चीजों को भी बर्थ पर एक तय जगह पर रखा गया. वीडियो में परिवार अपनी सीट की जगह के अंदर ही खाना तैयार करता और खाता नजर आया. खाना खाने के बाद भी आसपास ज्यादा गंदगी दिखाई नहीं दी. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस परिवार के तरीके की तारीफ भी की. कुछ लोगों का कहना था कि अगर यात्री अपनी सीट तक ही सीमित रहें, आसपास के लोगों को परेशानी न हो और सफाई का ध्यान रखें, तो घर का खाना ट्रेन में ले जाकर खाना कोई बड़ी बात नहीं है.

वीडियो देखकर लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किया. कुछ यूजर्स को यह पूरा इंतजाम काफी दिलचस्प लगा. उनका कहना था कि लंबे ट्रेन सफर में परिवार के साथ इस तरह खाना तैयार करना बच्चों के लिए भी यादगार अनुभव बन सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने ट्रेन में सीट पर इस तरह खाना तैयार करने को लेकर सवाल भी उठाए. उनका मानना था कि ट्रेन एक शेयर्ड जगह है और वहां खाना बनाते समय दूसरे यात्रियों की सुविधा और सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है.

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कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो में परिवार ने अपनी ही सीट का इस्तेमाल किया और दूसरे यात्रियों को परेशान करता हुआ नजर नहीं आया. इसलिए इसे लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए. एक यूजर ने तो अपने पुराने ट्रेन सफर को याद करते हुए बताया कि पहले के समय में भी लोग लंबे सफर के दौरान घर से खाना लेकर चलते थे और परिवार के साथ मिलकर खाते थे.

सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में आया वीडियो?

दरअसल, ट्रेन में खाना खाना कोई नई बात नहीं है. लेकिन यहां लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि शख्स ने ट्रेन की बर्थ को बाकायदा एक छोटे फूड स्टेशन में बदल दिया. ग्लव्स, हेयर नेट, प्लेट, ब्रेड, मक्खन और सब्जियों के साथ पूरा सेटअप देखकर कई लोगों को यह किसी ट्रेन के अंदर चल रहे छोटे कैफे जैसा लगा. वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ट्रेन में सफाई, हाइजीन और दूसरे यात्रियों की सुविधा को लेकर भी बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे परिवार के साथ सफर का प्यारा तरीका बताया, तो कुछ ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर खाना तैयार करते समय नियमों और आसपास के यात्रियों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है.

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कुल मिलाकर, इस वीडियो ने ट्रेन यात्रा के दौरान खाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग परिवार के साथ घर जैसा खाना तैयार करने के इस अंदाज को पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरे लोग शेयर्ड जगह की मर्यादा और सफाई को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं.

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