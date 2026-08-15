Miss World 2026: बदन पर सितारे लपेटे हुए... मिस वर्ल्ड के मंच पर पहुंचीं भारतीय सुंदरी, लूट लिया सबका दिल, PHOTOS

Miss World 2026: मिस वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं 24 साल की निकिता पोरवाल अपनी खूबसूरती, स्टाइल और दिलकश अंदाज से लगातार चर्चा बटोर रही हैं. इस इवेंट के वेलकम डिनर और शुरुआती इवेंट्स में निकिता पोरवाल का ग्लैमरस अवतार देखने को मिला.

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73वां मिस वर्ल्ड 2026 पेजेंट वियतनाम में हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया भर से आईं 111 सुंदरियां हिस्सा ले रही हैं. हाल ही में वियतनाम के हाई फोंग शहर में सैशिंग (ओपनिंग) सेरेमनी के साथ प्रतियोगिता की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई. इस मौके पर मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता पोरवाल ने भावना राव का कस्टम लुक कैरी किया.



लुक की खास बातें

निकिता ने इस इवेंट पर शोल्डर लेस स्टाइल में आइवरी शिमरी गाउन पहना था. ड्रेस पर बने स्पार्कलिंग और क्रिस्टल पैटर्न्स ने स्टेज और कैमरे की लाइट्स में ऐसा कमाल दिखाया कि ऐसा लगा मानो उन्होंने बदन पर सितारे लपेटे हुए हों.

उनकी ड्रेस रोशनी को रिफ्लेक्ट करती और ध्यान खींचती नजर आई. इस गाउन पर क्रिस्टल और बीड्स से हाथ से बारीक कढ़ाई की गई थी और इस तरह की गई थी कि जिससे चलते हुए हर एक क्रिस्टल अपने अंदर रोशनी को लॉक कर ले. पूरे गाउन को सिल्वर, आइवरी और शैंपेन गोल्ड की लेयर से सजाया गया था.

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कैरी की मिनिमल एक्सेसरीज

अपने इस हैवी और रॉयल आउटफिट के साथ निकिता ने लुक को बेहद एलिगेंट रखा. उन्होंने मैचिंग हील्स, स्टेटमेंट इयररिंग्स, रिंग और एक पतला सा ब्रेसलेट पेयर किया था.

मेकअप और हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने ग्लॉसी लिप्स, आंखों में विंग्ड आईलाइनर और हल्का ब्लश लगाया था जो उनके लुक को और भी निखार रहा था. उन्होंने बालों को वेवी टच के साथ खुला छोड़ा गया था.

निकिता पोरवाल जब इस गॉर्जियस लुक में पहुंचीं तो वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उन पर ही टिक गईं. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इन तस्वीरों और वीडियोज पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और उनके कॉन्फिडेंस व भारतीय सुंदरता के मुरीद हो रहे हैं. 73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 5 सितंबर 2026 को वियतनाम में आयोजित किया जाएगा.

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