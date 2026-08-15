कर्नाटक में ग्रामीणों और वन विभाग में भिड़ंत, 3 की मौत

कर्नाटक के चामराजनगर में शनिवार सुबह वन विभाग और शिकारियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है. इस घटना में तीन लोगों के मौत हुई है. वन विभाग के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान तीन शिकारियों को गोली लगी है . इस घटना के बाद मामला तब और गरमा गया जब ग्रामीणों ने वन के ऑफिस में घुस के जम कर तोड़ फोड़ की.

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घटना चामराजनगर के हनूर तालूक की है. जानकारी के मुताबिक, थॉमियार पाल्या गांव के निवासी जिनकी पहचान एंटोनिस्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है. ये जंगल में अवैध रूप से दाखिल हुए थे. वन विभाग को शक था कि ये लोग शिकार करने के लिए गए थे.

शनिवार सुबह वन विभाग और इन तीनों का आमना-सामना हुआ. बात बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच गोलियां चलीं. इसके बाद वन विभाग की तरफ से हुई फायरिंग में तीनों की मौत हो गई. हादसे के बाद तीनों शवों को कोल्लेगल सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. अस्पताल और आसपास के इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है. फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

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इस पूरी घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद गांव के एक समूह ने शाग्या स्थित सहायक क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय पर हमला कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में रखे सामान में तोड़फोड़ की. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई.

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है. सीएम ने बताया कि उन्हें सुबह 5 बजे इस घटना की जानकारी मिली. मुख्यमंत्री ने घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं.

गोलीबारी कैसे हुए, कहां से शुरु हई, इस पूरे मामरे में गहन जांच की जा रही है. फिलहाल तीन मौतों के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है.

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