scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक में ग्रामीणों और वन विभाग में भिड़ंत, 3 की मौत

कर्नाटक के चामराजनगर में वन-विभाग और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ गया है. शिकार के शक में वन-विभाग के कर्मचारी ने गोलियां चला दी, जिससे तीन की मौत हो गई. इस पूरी घटना के बाद अब ग्रामीणों में आक्रोश है.

Advertisement
X
कर्नाटक में ग्रामीणों और वन विभाग में भिड़ंत
कर्नाटक में ग्रामीणों और वन विभाग में भिड़ंत

कर्नाटक के चामराजनगर में शनिवार सुबह वन विभाग और शिकारियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है. इस घटना में तीन लोगों के मौत हुई है. वन विभाग के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान तीन शिकारियों को गोली लगी है . इस घटना के बाद मामला तब और गरमा गया जब ग्रामीणों ने वन के ऑफिस में घुस के जम कर तोड़ फोड़ की.

घटना चामराजनगर के हनूर तालूक की है. जानकारी के मुताबिक, थॉमियार पाल्या गांव के निवासी जिनकी पहचान एंटोनिस्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है. ये जंगल में अवैध रूप से दाखिल हुए थे. वन विभाग को शक था कि ये लोग शिकार करने के लिए गए थे.

शनिवार सुबह वन विभाग और इन तीनों का आमना-सामना हुआ. बात बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच गोलियां चलीं. इसके बाद वन विभाग की तरफ से हुई फायरिंग में तीनों की मौत हो गई. हादसे के बाद तीनों शवों को कोल्लेगल सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. अस्पताल और आसपास के इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है. फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

BJP MLA Daughter altercation
'गलती मिले तो हो सजा', बेटी पर FIR के बाद बोले कर्नाटक के बीजेपी विधायक
karnataka minister zameer ahmed khan
'तिरंगा फहराने नहीं जा पाऊंगा', कर्नाटक के मंत्री जमीर खान के पत्र पर बवाल
RSS Priyank Kharge
RSS को शाखा लगाने के लिए लेनी होगी इजाजत? कर्नाटक में नया बिल तैयार
Kannada Actor Risheekaa Singh Criticises Toxic
'कर्नाटक छोड़ना पड़ेगा', यश की टॉक्सिक का ट्रेलर देख भड़की एक्ट्रेस
Priyank Kharge On RSS Controversy
'हर घर तिरंगा' RSS मुख्यालय से शुरू करो', प्रियांक खड़गे का तंज

यह भी पढ़ें: लव मैरिज, बच्चा और फिर हत्या... स्वीटी पटेल केस में पूर्व इंस्पेक्टर को उम्रकैद

Advertisement

इस पूरी घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद गांव के एक समूह ने शाग्या स्थित सहायक क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय पर हमला कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में रखे सामान में तोड़फोड़ की. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई.

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है. सीएम ने बताया कि उन्हें सुबह 5 बजे इस घटना की जानकारी मिली. मुख्यमंत्री ने घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. 

गोलीबारी कैसे हुए, कहां से शुरु हई, इस पूरे मामरे में गहन जांच की जा रही है. फिलहाल तीन मौतों के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Psychology Facts: जो लोग हर बात पर ‘ठीक है’ बोलते हैं, वे कैसे होते हैं? |
    नए अवतार में लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड Continental GT 650, इतने रुपये है कीमत |
    स्वतंत्रता दिवस: CM थलपति विजय ने फहराया तिरंगा, दोस्त तृषा कृष्णन ने किया सैल्यूट, Video |
    बंगाल की खाड़ी में मॉनसूनी इंजन एक्टिव, पूरे देश में बरसेंगे बादल |
    54 हजार फॉलोअर्स वाला बेटा सो रहा था... पिता ने हथौड़े से मार डाला, राजकोट की ये कहानी झकझोर देगी |
    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बड़े ऐलान! आंगनवाड़ी बच्चों, छात्रों और ग्रामीणों को तोहफा |
    जम्मू-कश्मीर से कन्या कुमारी तक, देखें देश से आई आजादी के जश्न की 80 तस्वीरें |
    आगरा में पिता पर मासूम बेटी को यमुना में फेंकने का आरोप |
    AUS vs BAN: डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की हालत खस्ता, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा बांग्लादेश, ग्रीन-कैरी पलट पाएंगे मैच? |
    गजरा और पीली साड़ी... विजय के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में छाईं तृषा, देखें VIDEO
    Advertisement