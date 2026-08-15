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सहारनपुर में युवक को पीटा, फिर जबरन मुंडवाए बाल... पीड़ित बोला- जान से मारने की धमकी दी, मूंछ-चोटी भी काट दी

सहारनपुर में युवक के साथ मारपीट करने और अपमानित करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि 29 जुलाई की रात कहासुनी के बाद चार युवकों ने एक युवक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इसके बाद आरोपियों ने जबरन उसके सिर के बाल मुंडवा दिए और मूंछ व चोटी काट दी. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है.

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घटना से जुड़ा वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
घटना से जुड़ा वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)

सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र से एक युवक के साथ मारपीट और अपमानित करने का वीडियो वायरल हो रहा है. आरोप है कि चार युवकों ने पहले उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, फिर जबरन उसके सिर के बाल मुंडवा दिए. उसकी मूंछ और चोटी काट दी गई, घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला कमालपुर गांव का है. पीड़ित हलवाना गांव का रहने वाला है. उसने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि 29 जुलाई की रात वह कमालपुर गांव में बैठा हुआ था. इसी दौरान चार युवक वहां पहुंचे. इन लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. उसने विरोध किया तो बात बढ़ गई. पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद चारों युवकों ने उसके साथ मारपीट की.  वायरल वीडियो में युवक के बाल एक व्यक्ति ट्रिमर से काटते हुए दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: दहेज के लिए हैवानियत... प्रेग्नेंट बहू के हाथ जलाए, सिर मुंडवाया... ठाणे की कहानी झकझोर देगी

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पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसे जबरन पकड़कर उसके सिर के बाल मुंडवा दिए. इसके साथ ही उसकी मूंछ और चोटी भी काट दी गई. पीड़ित ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. पीड़ित के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी उसे धमकी देकर वहां से चले गए. वह आरोपियों की धमकी से डर गया था.

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इसी वजह से उसने तत्काल पुलिस से शिकायत नहीं की. करीब दो हफ्ते बाद 14 अगस्त को पीड़ित फतेहपुर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में नरेश सैनी, विजयपाल, लविश सैनी और बाबू शामिल हैं.

इस मामले में वायरल वीडियो भी पुलिस के सामने आया है. पुलिस अब वीडियो की जांच कर रही है और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और घटना से जुड़े दूसरे तथ्यों को वेरिफाई किया जा रहा है. इसके अलावा शिकायत में लगाए गए आरोपों और दूसरे साक्ष्यों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है.

अब पुलिस की जांच से साफ होगा कि उस रात क्या हुआ था और वायरल वीडियो में दिखाई दे रही घटना में कौन-कौन शामिल था. वायरल वीडियो, FIR और पीड़ित की शिकायत- इन सबको जांच का हिस्सा बनाया गया है.

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