जंगल से गांव में पहुंचा तेंदुआ, पालतू जानवरों पर करने लगा अटैक, पिंजरे में फंसा तो वीडियो बनाने पहुंचे लोग

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुए की वजह से लोग डरे हुए थे. तेंदुआ गांव के आसपास घूम रहा था और पालतू जानवरों पर हमला कर रहा था. उसकी मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल था. लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में फंस गया. इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली.

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जिस तेंदुए की वजह से लोग परेशान थे, उसके पकड़े जाने के बाद उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. कई लोग अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाने लगे. यह मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के सन्ना कित्तादल गांव का है. गुरुवार 12 नवंबर को वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए के पकड़े जाने की जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, गांव के लोगों ने इलाके में तेंदुए की हलचल देखी थी. इसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी.

कई दिनों से गांव में घूम रहा था तेंदुआ

ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ पिछले कई दिनों से इलाके में दिखाई दे रहा था. उसकी वजह से गांव के लोग डरे हुए थे. सबसे ज्यादा चिंता पालतू जानवरों को लेकर थी, क्योंकि तेंदुआ उन पर हमला कर रहा था. गांव वालों को डर था कि अगर उसे जल्द नहीं पकड़ा गया तो वह आगे भी जानवरों को अपना शिकार बना सकता है.

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एक स्थानीय निवासी ने बताया कि तेंदुए ने इलाके में काफी समय से दहशत फैला रखी थी. वह घरेलू जानवरों पर हमला कर रहा था. इस वजह से लोगों के बीच डर बना हुआ था. ग्रामीणों ने तेंदुए की आवाजाही वाली जगहों की जानकारी वन विभाग को दी.

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गांव वालों की शिकायत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने की तैयारी शुरू की. जिस जगह पर उसकी आवाजाही की जानकारी मिली थी, वहां एक पिंजरा लगाया गया. अधिकारियों को उम्मीद थी कि तेंदुआ उस रास्ते से गुजरेगा और पिंजरे में फंस जाएगा.

आखिरकार वन विभाग की यह कोशिश कामयाब रही. तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. इसके बाद अधिकारियों ने गांव वालों को राहत की खबर दी. कई दिनों से जिस तेंदुए की वजह से लोग परेशान थे, उसके पकड़े जाने के बाद इलाके में डर का माहौल कम हुआ.

पकड़े जाने के बाद वीडियो बनाने पहुंचे लोग

तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की खबर जैसे ही गांव में फैली, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी. ग्रामीण अपने मोबाइल फोन लेकर पहुंचे और पिंजरे में बंद तेंदुए के वीडियो बनाने लगे. कुछ लोग काफी देर तक वहीं खड़े होकर उसे देखते रहे. कुछ दिन पहले तक इसी तेंदुए की मौजूदगी से गांव के लोग परेशान थे. उन्हें अपने पालतू जानवरों की चिंता सता रही थी. लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद लोग उसे करीब से देखने के लिए पहुंच गए. फिलहाल, वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया है. इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली.

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