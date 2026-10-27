पहाड़ों पर बर्फबारी की आहट? उत्तराखंड से कश्मीर तक बदलेगा मौसम, बारिश के बाद गिरेगा पारा

पहाड़ों पर आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और ठंड भी बढ़ सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. वहीं, 29 और 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश हो सकती है.

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उत्तराखंड में 30 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है. मौसम बदलने से पहाड़ी इलाकों में तापमान गिर सकता है. ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी. IMD के इस पूर्वानुमान में बर्फबारी की साफ तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.

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मौसम में इस बदलाव का असर मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. ऐसे में पहाड़ों पर घूमने जाने वाले लोगों को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए.

IMD के मुताबिक, उत्तराखंड में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 29 और 30 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. तेज झोंकों में यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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30 अक्टूबर को राज्य में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इससे पहाड़ी सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है और लोगों को सफर में परेशानी हो सकती है. बारिश के कारण ठंड भी बढ़ सकती है. हालांकि, अभी बर्फबारी को लेकर कोई साफ चेतावनी नहीं दी गई है.

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हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश के आसार

हिमाचल प्रदेश में 29 और 30 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी 29 और 30 अक्टूबर को बारिश हो सकती है. 30 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और गरज-चमक का अनुमान है.

हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तेज झोंकों में यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है. इन राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होगी या नहीं, यह वहां के तापमान और मौसम पर निर्भर करेगा. इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी जरूर होगी.

दिल्ली-NCR समेत मैदानी इलाकों में भी बारिश

IMD के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 28 से 31 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 29 से 31 अक्टूबर के बीच बारिश का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में 29 और 30 अक्टूबर को बारिश हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अक्टूबर को कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. यहां कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं, 31 अक्टूबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है.

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क्या पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड?

बारिश और बादलों के कारण पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है. हालांकि, IMD ने अभी यह नहीं बताया है कि तापमान कितने डिग्री तक गिर सकता है. बर्फबारी के लिए तापमान का काफी कम होना जरूरी है. इसलिए बारिश के अलर्ट का मतलब यह नहीं है कि बर्फबारी भी जरूर होगी. आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति से इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है. फिलहाल पहाड़ों पर जाने वाले लोगों को बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी को ध्यान में रखकर यात्रा करनी चाहिए.

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