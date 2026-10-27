Cyclone Arnab Live: अर्नब बना प्रचंड चक्रवाती तूफान, अगले 36 घंटे बेहद खतरनाक

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अर्नब अब बहुत प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह तूफान 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश और यानम तट पर बापटला से विशाखापत्तनम के बीच, यानम के करीब, लैंडफॉल करने वाला है. लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं.

यह खबर सिर्फ मौसम की चेतावनी नहीं है बल्कि तटीय क्षेत्रों के लाखों लोगों की सुरक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर चुनौती है. तूफान के मजबूत होने की प्रक्रिया, संभावित प्रभाव और प्रशासनिक तैयारियों को समझना जरूरी है ताकि आम नागरिक सही फैसले ले सकें.