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Cyclone Arnab Live: अर्नब बना प्रचंड चक्रवाती तूफान, अगले 36 घंटे बेहद खतरनाक

आजतक साइंस डेस्क | नई दिल्ली | 27 अक्टूबर 2026, 8:50 AM IST

Cyclone Arnab Live Updates: चक्रवात अर्नब बंगाल की खाड़ी में बहुत प्रचंड चक्रवाती तूफान बन चुका है. 28 अक्टूबर सुबह आंध्र प्रदेश के बापटला से विशाखापत्तनम तट पर 115-125 किमी प्रति घंटा हवा के साथ लैंडफॉल होगा. 89000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. कई ट्रेनें रद्द हैं. स्कूल बंद हैं. भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है.

Cyclone Arnab Cyclone Arnab

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अर्नब अब बहुत प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह तूफान 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश और यानम तट पर बापटला से विशाखापत्तनम के बीच, यानम के करीब, लैंडफॉल करने वाला है. लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. 

यह खबर सिर्फ मौसम की चेतावनी नहीं है बल्कि तटीय क्षेत्रों के लाखों लोगों की सुरक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर चुनौती है. तूफान के मजबूत होने की प्रक्रिया, संभावित प्रभाव और प्रशासनिक तैयारियों को समझना जरूरी है ताकि आम नागरिक सही फैसले ले सकें. 

Cyclone Arnab

 

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