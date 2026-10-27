लिस्टिंग से पहले जियो प्लेटफॉर्म्स का कमाल, मार्केट कैप ₹10.30 लाख करोड़, देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी

भारतीय शेयर बाजार के लिए 28 अक्टूबर 2026 का दिन अहम रहने वाला है. देश की बड़ी डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी 'जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड' की शेयर बाजार में एंट्री होने वाली है. दुनियाभर के छोटे-बड़े निवेशक बेसब्री से लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं.

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बाजार में क्या होगी जियो की नई हैसियत?

दरअसल, ₹10.3 लाख करोड़ के भारी-भरकम वैल्यूएशन वाले इस आईपीओ ने सभी का ध्यान खींचा है. कंपनी ने अपने इस आईपीओ के तहत ₹1,119 प्रति शेयर की दर से 27 करोड़ नए शेयर जारी किए हैं. अपनी शुरुआती आईपीओ वैल्यूएशन के आधार पर ही जियो प्लेटफॉर्म्स देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. इस मामले में वह फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज (₹16.2 लाख करोड़), भारती एयरटेल (₹12.2 लाख करोड़) और एचडीएफसी बैंक (₹10.6 लाख करोड़) के ठीक पीछे है.

लेकिन असली रोमांच इसके लिस्टिंग वाले दिन यानी बुधवार को खुलने वाले शेयरों के भाव पर टिका है. बाजार के जानकारों और ग्रे मार्केट के रुझानों के मुताबिक अगर जियो के शेयर 20% के प्रीमियम पर यानी करीब ₹1,340 प्रति शेयर पर लिस्ट होते हैं, तो कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू बढ़कर ₹12.3 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी. इस उछाल के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स, अपनी मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ठीक बाद भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाएगी.

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रिलायंस ग्रुप का कुल मार्केट कैप

जियो की इस मेगा लिस्टिंग का असर पूरे रिलायंस समूह के कद को और ऊंचा कर देगा. जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) का संयुक्त बाजार पूंजीकरण ₹27 लाख करोड़ को पार कर जाएगा.

इस आंकड़े के साथ रिलायंस ग्रुप देश के अन्य बड़े व्यावसायिक घरानों को पीछे छोड़ देगा. 27 अक्टूबर 2026 तक टाटा ग्रुप की सभी 32 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब ₹25.7 लाख करोड़ था, जबकि अडानी ग्रुप की 11 कंपनियों का मार्केट कैप लगभग ₹16.6 लाख करोड़ है. अगर जियो की लिस्टिंग उम्मीद से बेहतर प्रीमियम पर होती है, तो रिलायंस ग्रुप ₹30 लाख करोड़ के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगा.

भारतीय शेयर बाजार के लिए एक नया रिकॉर्ड

यह आईपीओ केवल एक कंपनी के शेयर बाजार में उतरने की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर वैल्यूएशन के लिहाज से पहुंच चुकी हैं, इस ऐतिहासिक इवेंट पर देश भर के रिटेल निवेशकों, बड़े फंड हाउस और बाजार के दिग्गजों की पैनी नजर बनी हुई है.

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