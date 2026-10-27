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तमिलनाडु में लापता लड़की की तलाश, CBCID ने जारी की अपील, इन नंबरों पर दे सकते हैं जानकारी

तमिलनाडु के विलुप्पुरम में लापता लड़की की तलाश के लिए CBCID ने लोगों से मदद मांगी है. लड़की के बारे में जानकारी मिलने पर 8754992633 या 04146-25018 पर संपर्क किया जा सकता है. पढे़ं पूरी कहानी.

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इस मामले में CBCID की जांच जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में CBCID की जांच जारी है (फोटो-ITG)

तमिलनाडु पुलिस ने लापता लड़की का पता लगाने के लिए आम लोगों से मदद मांगी है. इस मामले की जांच विलुप्पुरम रेंज की क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CBCID) कर रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने लापता लड़की को कहीं देखा है या उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है, तो तुरंत जांच अधिकारी को सूचित करें.

पुलिस की ओर से जारी सार्वजनिक अपील के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2026 में दर्ज गुमशुदगी के केस नंबर 01/2026 से जुड़ा है. लड़की के लापता होने के मामले में विलुप्पुरम CBCID की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे लड़की के बारे में उपलब्ध किसी भी जानकारी को नजरअंदाज न करें और उसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं.

तमिलनाडु पुलिस ने लापता लड़की के बारे में जानकारी देने के लिए दो संपर्क नंबर जारी किए हैं. अगर किसी व्यक्ति के पास लड़की के दिखाई देने या उसके संभावित ठिकाने से जुड़ी कोई जानकारी है, तो वह विलुप्पुरम रेंज के CBCID के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से संपर्क कर सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करें.

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संपर्क नंबर-
मोबाइल नंबर: 8754992633
फोन नंबर: 04146-25018

पुलिस की अपील का मकसद लापता लड़की के बारे में जानकारी जुटाना और उसका पता लगाने में मदद हासिल करना है. हालांकि, जारी सूचना में लड़की का नाम, उम्र, हुलिया, लापता होने की तारीख और स्थान जैसी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए इन तथ्यों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.
 

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