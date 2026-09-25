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मां की आंखों के सामने बेटी की अंतिम विदाई... तृषा को याद कर फूट-फूटकर रो पड़ीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

जमशेदपुर की सड़क पर हुए एक दर्दनाक हादसे ने झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के परिवार की खुशियां छीन लीं. बेटी तृषा की हादसे में मौत के बाद जब उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा तो मां की आंखों के सामने बेटी की अंतिम विदाई का पल था. सिथियो में अंतिम संस्कार के दौरान माहौल गमगीन रहा. तृषा के परिवार के लिए यह ऐसा दर्द छोड़ गया, जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो.

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बेटी की मौत की खबर सुनते ही मंत्री दीपिका बेसुध हो गई (Photo: screengrab)
बेटी की मौत की खबर सुनते ही मंत्री दीपिका बेसुध हो गई (Photo: screengrab)

जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है. जिस बेटी को मां ने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, उसे उसी मां को नम आंखों से अंतिम विदाई देनी पड़ी. झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा की सड़क हादसे में मौत ने परिवार, रिश्तेदारों और करीबियों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

जमशेदपुर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद तृषा का पार्थिव शरीर रांची लाया गया. जैसे ही शव मंत्री के सरकारी आवास पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. मां दीपिका पांडेय सिंह के लिए यह पल कितना कठिन था, इसका अंदाजा वहां के माहौल से लगाया जा सकता था. जिस बेटी को उन्होंने जीवन की खुशियों के साथ आगे बढ़ते देखा था, उसे अंतिम विदाई देने का समय सामने था.

कुछ घंटे पहले तक जिंदगी थी, फिर सब बदल गया

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तृषा उन चार लोगों में शामिल थीं, जिनकी जमशेदपुर में सड़क हादसे में जान चली गई. हादसे के बाद जब परिवार को इसकी खबर मिली तो खुशियों से भरे घर में अचानक मातम छा गया. सड़क हादसे अक्सर केवल एक जान नहीं लेते, पीछे रह गए परिवार की पूरी दुनिया बदल देते हैं. तृषा के परिवार के लिए भी यह वही असहनीय क्षण था. एक मां के लिए संतान को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता.

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नेताओं ने पहुंचकर बंधाया ढांढस

तृषा के निधन की खबर सामने आने के बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता भी शोक जताने पहुंचे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक, सांसद और राजनीतिक नेताओं ने दीपिका पांडेय सिंह के आवास पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर तृषा के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि परिवार ने मासूम हंसी और खेल से भरी एक जिंदगी खो दी है. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी तृषा के निधन पर शोक व्यक्त किया. राहुल गांधी ने दीपिका पांडेय सिंह से फोन पर बात कर अपनी संवेदना जताई.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने मंत्री दीपिका की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

सिथियो में दी गई अंतिम विदाई

रांची के सिथियो में तृषा का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा. परिवार और करीबी लोगों की आंखें नम थीं. एक बेटी की विदाई के साथ एक परिवार की जिंदगी में ऐसा खालीपन छोड़ गई, जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा. तृषा अब अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ गई हैं ऐसी यादें, जिन्हें परिवार हर उस पल महसूस करेगा, जब घर में उसकी आवाज की कमी खलेगी. एक हादसा कुछ ही पलों में कई जिंदगियां बदल गया. तृषा चली गईं, लेकिन उनकी यादें उनके परिवार के बीच हमेशा जिंदा रहेंगी.

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खड़े ट्रक से टकराई कार और थम गई चार जिंदगियां

हादसा जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में मरीन ड्राइव रोड पर गुरुवार तड़के हुआ. पुलिस के मुताबिक, तृषा समेत चार लोग एक कार में सवार थे. कार सड़क पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान तृषा के अलावा सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल के रूप में हुई.

इसी कार में सवार थी मंत्री की बेटी

हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में ट्रक चार लेन वाली सड़क पर डिवाइडर के पास खड़ा दिखाई दिया. ट्रक के पीछे पेड़ की एक छोटी शाखा रखी थी, जिससे माना जा रहा है कि वाहन खराब होने के कारण वहां खड़ा था. पुलिस के अनुसार, सड़क पर ट्रक के पीछे कोई रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत दिखाई नहीं दिया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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