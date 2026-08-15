स्वतंत्रता दिवस: CM थलपति विजय ने फहराया तिरंगा, दोस्त तृषा कृष्णन ने किया सैल्यूट, Video

देशभर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है. स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलपति विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में तिरंगा फहराया. इस खास मौके पर थलपति की खास दोस्त तृषा कृष्णन भी वहां मौजूद रहीं.

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स्वतंत्रता दिवस समारोह में थलपति विजय

विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में यह थलपति विजय का पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण था. स्वतंत्रता दिवस समारोह में थलपति विजय ने तिरंगा भी फहराया. इस खास मौके पर उनका परिवार और दोस्त वहां मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में उनके माता-पिता शामिल हुए. लेकिन हर किसी का ध्यान तृषा कृष्णन की मौजूदगी ने खींच लिया. तृषा के साथ उनकी मां उमा कृष्णन भी वहां मौजूद रहीं.

People are the rulers; we are all servants - Chief Minister Joseph Vijay. pic.twitter.com/BfOM88R65o — Vignesh Theni (@Vignesh_twitz) August 15, 2026

थलपति विजय के माता-पिता संग दिखीं तृषा

सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के कई फोटो और वीडियो सामने आए हैं. तृषा मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार करते हुए विजय के माता-पिता के साथ फ्रंट लाइन में आराम से बैठी नजर आईं. वो एक-दूसरे से बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए. उन्हें देखकर लगता है कि विजय के माता-पिता के साथ भी तृषा का बॉन्ड काफी गहरा है.

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Actress Trisha is attending the Independence Day celebrations at Fort St. George in Chennai. She has been allotted a seat in the front row. pic.twitter.com/9WpzV59ojf — Vignesh Theni (@Vignesh_twitz) August 15, 2026



एक दूसरे वीडियो में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विजय जनता का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए. इसके जवाब में, तृषा भी उन्हें सैल्यूट करती हुई नजर आईं. बता दें कि तृषा हर खास मौके पर थलपति विजय के साथ नजर आती हैं. दोनों की दोस्ती फैंस को खूब पसंद आती है.

Shoba amma cuteyyy 🥰😍



Look at the smiles ♥️♥️#CMJosephVijay‌ im so happy today for various reasons 😍



Really #ThalapathyVijay Vijay is Kollywood Jesus thaan.. 💃🏻💃🏻💃🏻 pic.twitter.com/8ocxprbqTA — RubyPearl0404 (@RubyPearl0404) August 15, 2026

तृषा के साड़ी लुक पर फिदा फैंस

तृषा के अंदाज के साथ उनका ट्रेडिशनल लुक भी लोगों का दिल जीत रहा है. साड़ी संग उन्होंने बालों में गजरा लगाकर अपना पारंपरिक लुक कंप्लीट किया था. लाइट ग्लोइंग मेकअप में खूबसूरत लगीं. समारोह के दौरान तृषा हंसती-चहकती हुई नजर आईं. हर किसी की नजरें उनपर टिकी रह गईं.

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